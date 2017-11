Termin-Highlights für Startups und Gründer vom 20. bis 26. November 2017

Trüber werden die Tage. Und heller die Herzen? Schön wäre es: Zum Ende des Jahres wird allerorten Bilanz gezogen, über das, was war. 2017, das war viel Dunkelheit, viel Ungewissheit, auch nicht wenig Dummheit. Mehr Licht und Wärme täte gut. Überall. Mehr „zusammen“, allein geht’s immer schwieriger. In diesem Sinne wünschen wir euch einen erhellenden Jahresendspurt – und senden schöne Grüße an die Parlamentarische Gesellschaft: Zusammen ist die Zukunft.

Startup Nations Summit 2017 Tallinn

Tallinn, Estland, 20. bis 22. November 2017

Der Startup Nations Summit ist der offizielle Höhepunkt der weltweiten Gründerwoche. Dieses Jahr wird die Konferenz in Tallinn, Estland stattfinden. Internationale Startups, Berater, Entscheider und Politiker treffen dort aufeinander.

Gründer aller Länder

akademika augsburg 2017

Augsburg, 21. und 22. November 2017

Die Akademika bietet Unternehmen und Nachwuchskräften die Möglichkeit zum Austausch. Um die eigenen Berufs- und Karriereperspektiven genauer herauszufinden und in Kontakt mit Unternehmen und Recruitern zu kommen, ist die Karrieremesse eine gute Chance.

Nach dem Studium

Forum Finance 2017 Berlin

Berlin, 21. November 2017

Auf dem Forum Finance werden die Voraussetzungen für einen Exit geklärt und diskutiert. Unternehmer werden vorbereitet, sodass sie gute Bedingungen für Mitarbeiter und Management schaffen und einen attraktiven Preis erzielen.

Clever verkaufen

2. Fachkonferenz Start-up Kooperation Automotive & Mobility 2017 Ludwigsburg

Ludwigsburg, 22. und 23. November 2017

Triff die Entscheider von Corporates, Startups, Innovationsnetzwerken und Investoren aus der Automobilindustrie. Hier gibt es Informationen und Kontakte rund um Automotive & Mobility!

Wie wir fahren wollen

44. Deutscher Marketing Tag 2017 Frankfurt

Frankfurt am Main, 22. und 23. November 2017

Mit über 1.500 erwarteten Teilnehmern Strategien für den nächsten Evolutionssprung des Marketings diskutieren – das könnt ihr beim Deutschen Marketing Tag in Frankfurt! Ein geballtes Programm mit Top-Referenten und der Verleihung des Deutschen Marketing Preises warten auf euch.

Next Level Marketing

Zurkow Startup und Musik Festival 2017 Krakau

Krakau, Polen, 23. bis 25. November 2017

Das Zurkow StartUp Festival findet in einer spannenden und einzigartigen Location statt: Szpitalna 1, einem Nachtclub im Herzen der Krakauer Altstadt! Das Startup Festival verknüpft die inspirierende Startup-Szene mit angesagter Live-Musik.

Das beste aus zwei Welten

Gründerszene Spätschicht 2017 München

München, 23. November 2017

Die Gründerszene Spätschicht macht Halt in München, um Startups, Investoren und Digitalenthusiasten zu vernetzen. Nutzt die Chance und pitcht eure Idee in einer 15-minütigen Face-to-Face Session vor ausgewählten Investoren.

Small talk, big business

Founders Fight Night 2017 Frankfurt

Frankfurt am Main, 23. November 2017

Ab in den Ring und stellt euch dem Kampf – Bei der Founders Fight Night in Frankfurt kämpfen Gründer im Boxring gegeneinander! Zwei Gründer, drei Runden, ein Sieger.

Immer feste druff

start2grow Camp 2017 Dortmund

Dortmund, 24. und 25. November 2017

Im Rahmen des Gründungswettbewerbs start2grow fokussiert diese Veranstaltung an zwei Tagen die Themenkomplexe Unternehmensgründung und Businessplan mit einem sehr attraktiven Angebot: In Workshops könnt ihr konkrete Ergebnisse erarbeiten, spannende Vorträge und Erfahrungsberichte geben neue Impulse, ihr knüpft neue Kontakte, erweitert euer Netzwerk und bekommt dazu einen nachhaltigen Eindruck vom Wirtschafts- und Lebensstandort Dortmund.

Konzentriert arbeiten

EXISTENZ 2017 München

München, 25. November 2017

Die Gründermesse steht dieses Jahr ganz im Zeichen der Unternehmensnachfolge. Dazu gibt es neben einem spannenden Bühnenprogramm zahlreiche Workshops und Fachvorträge – und kostenlosen Eintritt.

Gratis, aber nicht umsonst

Einsendeschluss von Wettbewerben & Awards 2017

Bewerbungen brauchen Zeit, deswegen findet Ihr hier eine Liste von bald ablaufenden Wettbewerben & Awards. Also ran an den Schreibtisch und toi toi toi von Gründerküche…

Klimahouse Startup Award 2018

Bewerbungsschluss: 20. November 2017

Ein Gründerwettbewerb für ganz Europa, denn mit dem Award werden Technologien von europäischen Startups ausgezeichnet, die sich mit der Energiesanierung und energieeffizientem Bauen beschäftigen.

ERCIS Launch Pad 2017

Bewerbungsschluss: 6. Dezember 2017

Das ERCIS Launch Pad ist ein seit 2008 jährlich stattfindender Wettbewerb für Gründer, Gründungswillige und Gründungsinteressierte mit interessanten Ideen für IT-Produkte oder -Services. Aus allen Einreichungen wählt eine Expertenjury aus Gründern und Forschern Finalisten, die ihre Idee dann in einem Finale pitchen dürfen.

Deutscher Gründerpreis 2018

Bewerbungsschluss: 15. Dezember 2017

Der Deutsche Gründerpreis ist die bedeutendste Auszeichnung für herausragende Unternehmer in Deutschland. Ziel der Initiative ist es, ein positives Gründungsklima in Deutschland zu fördern und Mut zur Selbstständigkeit zu machen. Teilnehmer um den Preis werden allerdings durch ein Expertennetzwerk vorgeschlagen und so nominiert.

start2grow 2018 Gründerwettbewerb

Bewerbungsschluss: 15. Januar 2018

Für eure Unternehmensgründung braucht ihr einen ausgereiften Businessplan. start2grow hilft euch dabei, denn ihr werdet von der Geschäftsidee über den Businessplan bis zum erfolgreichen Unternehmen begleitet. Erfahrene Coaches, ein kompetentes Netzwerk, beste Kontakte zu Kapitalgebern, interaktive Events, hohe Preisgelder und das Handbuch Businessplan unterstützen diesen Weg.

Start me up! Gründerwettbewerb 2018

Bewerbungsschluss: 31. März 2018

Deutschland muss (wieder) ein Land der Unternehmensgründer werden, wenn es in der globalisierten Wirtschaftswelt weiter vorne mitspielen will. Dafür werden junge Leute gesucht, die Mut, Risikofreude und Spaß an Hochtechnologie haben – und ein großes Unternehmen aufbauen wollen. Als Starthilfe gibt es 100.000 Euro Preisgeld und reichlich Expertise von Wirtschaftsprofis zu gewinnen.

