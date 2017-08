Termin-Highlights für Startups und Gründer vom 21. bis 27. August 2017

Närrisch wird’s wieder in Köln. Ganz ohne Kamellen und Funkenmariechen. Die gamescom macht aus der fröhlichen Stadt am Rhein wieder ein Paradies für Zocker, die’s garantiert wieder bunt treiben und ganz närrisch werden ob der schönen neuen Spielewelt. Wobei spielen ja mittlerweile mehr ist als nur ein Zeitvertreib. Wer etwas davon versteht, für den können Games zu einer Goldgrube werden. Ihr müsst nur eine spielerisch leichte Idee haben.

I.E.C.T. Summer School on Entrepreneurship 2017 Wattens

Wattens (AT), 17. bis 23. August 2017

Wie Ideen zur Realtität werden – I.E.C.T. Summer School gibt euch Tools und Skills an die Hand, wie aus einer Geschäftsidee ein Business entstehen kann. Dabei stehen euch erfahrene Mentoren und Unternehmer zur Seite und ihr bekommt Zugang zu einem Netzwerk aus internationalen, nationalen und auch regionalen Partnern.

Ein Sommer voller Möglichkeiten

devcom 2017 Köln

Köln, 20. bis 24. August 2017

Die devcom ist eine neu-konzipierte Entwicklerkonferenz auf internationalem Top-Niveau. Bestehend aus einem klassischen Konferenzteil mit Themen der Entwicklerszene und hochkarätigen Speakern sowie Summits, Master Classes, Workshops und Networking-Events stellt die devcom eine deutliche Weiterentwicklung dar: Inhaltlich ist die neue Entwicklerkonferenz eng mit der gamescom verzahnt und komplett in die gamescom-Woche integriert.

Vor dem Spiel

gamescom 2017 Köln

Köln, 22. bis 26. August

„The Heart of Gaming“ – das ist die gamescom. Die europäische Leitmesse für digitale Spielekultur ist der Treffpunkt für globale Unternehmen aus der Entertainment-Branche sowie die internationale Gaming-Community. Auch 2017 steht Köln wieder fünf Tage lang für Innovationen, Begeisterung und Spaß am Spiel.

Wir wollen doch nur spielen

121WATT-Creative-Hub: „Hard Things to Measure“ 2017 Düsseldorf

Düsseldorf, 22. August 2017

Frisches Wissen für Online-Marketer. Neue Trends, Technologien und Techniken, die inspirieren, herausfordern und die euer Unternehmen wirksamer machen können.

Das große Messen

gamescom congress 2017 Köln

Köln, 23. August 2017

Unter dem diesjährigen Motto „Mehr als Spiele“ beleuchtet der gamescom congress etwa die ökonomischen Einsatzmöglichkeiten sowie die Relevanz von Computerspielen für Kultur und Gesellschaft. Profitiert vom Wissen hochkarätiger Branchenvertreter und nehmt teil an einem spannenden Austausch zu aktuellen gesamtgesellschaftlichen Fragestellungen rund um Games- und Digitalwirtschaft!

Warum wir spielen wollen

Alle weiteren Events und Wettbewerbe gibt es hier.

Einsendeschluss von Wettbewerben & Awards 2017

Bewerbungen brauchen Zeit, deswegen findet Ihr hier eine Liste von bald ablaufenden Wettbewerben & Awards. Also ran an den Schreibtisch und toi toi toi von Gründerküche…

15. Hessischer Gründerpreis 2017

Letzte Chance: Bewerbungsschluss: 21. August 2017

Der Hessische Gründerpreis zeichnet jedes Jahr erfolgreiche hessische Gründerinnen und Gründer in den Kategorien innovative Geschäftsidee, mutige Gründung sowie geschaffene Arbeitsplätze aus. Der Preis würdigt die erbrachten Leistungen der erfolgreichen Gründer und startet heute mit der Bewerbeungsphase bis zum 21. August 2017!

Mehr Infos

PIV Startup Day Pitch 2017

Letzte Chance: Bewerbungsschluss: 25. August 2017

Der Photoindustrie-Verband (PIV) bietet Imaging-Startups, deren innovative Geschäftsideen in den Bereichen Foto- und Videohardware, Digital und Mobile Imaging, VR/AR/Mixed Reality, Apps, Software, Cloud Dienste, Print-/Display-Lösungen, Services etc. angesiedelt sind, die einzigartige Gelegenheit, sich in einem 10 Minuten Präsentations-Slot auf dem PIV Startup Day am 5. Oktober 2017 zu präsentieren. Startups haben mit dem PIVStartup Day die große Chance, geeignete Investoren, neue Kunden, aber auch andere Unterstützer für ihre Geschäftsidee oder ihr Unternehmen zu gewinnen.

Mehr Infos

IFA NEXT Startup Days Pitch 2017

Letzte Chance: Bewerbungsschluss: 25. August 2017

Die IFA Startup Days laden Startups wieder zur IFA NEXT Area ein, dort haben Startups die Möglichkeit, sich zu präsentieren, in Kontakt zu kommen und Gespräche zu führen. In diesem Jahr stellen an jedem der sechs Thementage von Freitag, 1. bis Mittwoch, 6. September 20 junge Gründer aus jeweils einer Branche in der IFA NEXT Halle 26 aus. Hier pitchen Startups vor IFA-Besuchern, Journalisten, Experten, Entscheidern aus Industrie und Handel und vor potentiellen Investoren.

Mehr Infos

Future Agro Challenge 2017

Letzte Chance: Bewerbungsschluss: 25. August 2017

Der internationale Wettbewerb vergibt den Titel „Agribusiness of the Year“ an junge Unternehmen mit innovativen Ideen im Bereich Ernährung und Landwirtschaft. Die Future Agro Challenge (FAC) ist der weltweit größte Wettbewerb in der Lebensmittel- und Agrarbranche. Er richtet sich an junge innovative Unternehmen, deren Ziel es ist, die Nahrungsmittelproduktion vom Erzeuger bis zum Verbraucher zu revolutionieren.

Mehr Infos

AndersGründer Pitch 2017 Wettbewerb für Duisburg

Letzte Chance: Bewerbungsschluss: 27. August 2017

Für das Programm #AndersGründer sucht das Social Impact Lab Duisburg zusammen mit der KfW Stiftung wieder TeilnehmerInnen, die sich beim Pitch präsentieren. Für eine Chance auf das Programm können sich Game Changer, Rule Braker und Social Entrepreneure bewerben!

Mehr Infos

AndersGründer Pitch 2017 Wettbewerb für Frankfurt / Main

Bewerbungsschluss: 28. August 2017

Für Game Changer, Rule Breaker und Social Entrepreneure – Das Social Impact Lab Frankfurt sucht neue TeilnehmerInnen für das Programm #AndersGründer, gefördert durch die KfW Stiftung.

Mehr Infos

FXH 2017 Start-up Award

Bewerbungsschluss: 28. August 2017

Noch bis zum 28. August 2017 gesucht: Herausragende Startups, die im Bereich Gesundheitswesen die Digitalisierung voranbringen! Roche vergibt zum ersten Mal in diesem Jahr den FXH Startup Award, um diese Leistungen zu honorieren. Die Verleihung findet am 9. November auf der ersten Future X Healthcare Veranstaltung in München statt!

Mehr Infos

Hessischer Website Award 2017

Bewerbungsschluss: 31. August

All­jähr­lich geht der Hes­si­sche Web­site Award an den Start und prä­miert die beste Web­site eines kleinen oder mitt­leren Unter­neh­mens mit Standort in Hessen. Der Award erkennt bran­chen­über­grei­fend die beson­dere Leis­tung von Unter­nehmen an, die sich trotz begrenzter zeit­li­cher und finan­zi­eller Res­sourcen im Online-Wett­be­werb behaupten.

Mehr Infos

Startup Nations Award 2017

Bewerbungsschluss: 31. August 2017

Das weltweite „Startup Nations“-Netzwerk zeichnet innovative Gründungsförderer und politische Entscheider mit dem „Startup Nations Awards“ aus. Bewerber werden für den Award allerdings von Dritten nominiert.

Mehr Infos

ZEIT WISSEN-Preis Mut zur Nachhaltigkeit 2018

Bewerbungsschluss: 31. August 2017

Die Initiative „Mut zur Nachhaltigkeit“ sucht wieder Menschen, Initiativen, Bildungseinrichtungen, Unternehmen und Startups, die Mut zur Nachhaltigkeit beweisen, die Verantwortung übernehmen und mit ihren Ideen den respektvollen Umgang mit anderen und der Umwelt befördern.

Mehr Infos

Gründen-Live Wettbewerbe 2017

Bewerbungsschluss: 1. September 2017

„Gründen-Live: Mehr Kopf statt Kapital. Intelligenter wirtschaften“ – ist ein innovativer Wettbewerb für Menschen mit Unternehmergeist. Ihr habt bereits gegründet oder eine geniale Gründungsidee? Mit dem Ideen- und dem Gründerwettbewerb habt ihr in beiden Fällen die Möglichkeit teilzunehmen!

Mehr Infos

Gründerpreis „Pioniergeist“ 2017

Bewerbungsschluss: 1. September 2017

Mit Mut und guten Geschäftsideen punkten: Existenzgründerinnen und Existenzgründer, die sich während der letzten fünf Jahre selbstständig gemacht haben oder in diesem Jahr gründen werden, können sich ab sofort bis zum 1. September 2017 bei der Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz (ISB) für den Gründerpreis „Pioniergeist 2017“ bewerben.

Mehr Infos

FXH 2017 Scientific Excellence Award

Bewerbungsschluss: 1. September 2017

Der FXH Scientific Excellence Award zeichnet zukunftsweisende Forschungsprojekte zu Data Science im Gesundheitswesen aus, die zu einer effizienteren Forschung & Entwicklung oder einer verbesserten Patientenversorgung beitragen.

Mehr Infos

Space Exploration Masters Innovationswettbewerb 2017

Bewerbungsschluss: 8. September 2017

Die Weltraumerforschung bietet großes Potenzial für die Entwicklung zukunftsorientierter Anwendungen, Produkte und Dienstleistungen, die unserer Erde zugute kommen. Deshalb sucht der „Space Exploration Masters“ nach innovativen Geschäftsideen, die für unsere globale Gesellschaft und unser Wirtschaftssystem Vorteile und Mehrwert bieten. Preisgeld: 30.000 Euro!

Mehr Infos

Wettbewerb zum BACB SpeedDating auf der deGUT 2017

Bewerbungsschluss: 9. September 2017

Auch in diesem Jahr können Startups auf den Deutschen Gründer- und Unternehmertagen (deGUT) ihr Geschäftskonzept vor Business Angels und dem Messepublikum vorstellen. Am 14. Oktober erläutern Gründerinnen und Gründer in acht Minuten ihre Geschäftsidee.

Mehr Infos

Leibniz-Gründerpreis 2018

Bewerbungsschluss: 11. September 2017

Der Leibniz-Gründerpreis unterstützt Gründungsvorhaben aus den Einrichtungen der Leibniz-Gemeinschaft bei der Umsetzung ihrer Gründungsideen in der Vorbereitungs- bzw. Startup-Phase. Gründungsinteressierte Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die mit markttauglichen Ideen und einem fundierten Geschäftsplan ein Unternehmen gründen wollen, können an dem Wettbewerbsverfahren um den mit 50.000 Euro dotierten Leibniz-Gründerpreis teilnehmen.

Mehr Infos

BARC Startup Award 2017

Bewerbungsschluss: 12. September 2017

Gesucht werden Software oder softwareunterstützende Dienstleistungen, die im Umfeld von Business Intelligence, Datenanalyse, Planung und Simulation, oder dem Datenmanagement für diese Aufgaben angesiedelt sind und neue Impulse bringen. Für den BARC Start-up Award könnt ihr euch noch bis zum 12. September bewerben!

Mehr Infos

Wettbewerb Herausforderung Unternehmertum 2017

Bewerbungsschluss: 24. September 2017

Ihr interessiert euch für das Thema Unternehmertum und wollt euren Gründerspirit mit Gleichgesinnten teilen? Ihr wollt euer Geschäftsmodell mit erfahrenen Gründern und Coaches diskutieren und Teil der Gründercommunity der Stiftung der Deutschen Wirtschaft (sdw) werden?

Mehr Infos

GRÜNDERPREIS NRW 2017

Bewerbungsschluss: 15. September 2017

Wer ein Unternehmen gründen will, braucht neben einem guten Konzept und Geld vor allem eines: Eine Menge Mut. Eben dieser Mut wird auch in diesem Jahr mit dem GRÜNDERPREIS NRW 2017 belohnt. Das Wirtschaftsministerium und die NRW.BANK zeichnen herausragende Leistungen von Jungunternehmerinnen und Jungunternehmern aus, die zwischen dem 1. Januar 2012 und dem 31. Dezember 2015 ein Unternehmen gegründet haben. Bewerbt euch noch bis 15. September!

Mehr Infos

Wettbewerb Herausforderung Unternehmertum 2017

Bewerbungsschluss: 24. September 2017

Mit Herausforderung Unternehmertum bieten dir die Heinz Nixdorf Stiftung und die Stiftung der Deutschen Wirtschaft die Chance, unternehmerische Kenntnisse und Fähigkeiten zu erwerben. Als Teilnehmer/-in hast du die Möglichkeit, im Rahmen eines begleitenden Qualifizierungsprogramms unternehmerisches Knowhow zu erwerben. Darüber hinaus erhält dein Team bis zu 15.000 Euro finanzielle Unterstützung durch die Heinz Nixdorf Stiftung.

Mehr Infos

Startup Open 2017

Bewerbungsschluss: 30. September 2017

Bis zum 30. September könnt ihr euch noch für Startup Open 2017 bewerben und um die Reise nach Istanbul zum Global Entrepreneurship Congress teilnehmen! Das solltet ihr euch nicht entgehen lassen, wenn ihr euer Startup weiter voranbringen wollt!

Mehr Infos

Gründerwettbewerb – Digitale Innovationen 2017

Bewerbungsschluss: 4. Oktober 2017

Der Gründerwettbewerb ist ein Ideenwettbewerb und unterstützt Unternehmensgründungen, bei denen innovative Informations- und Kommunikationstechnologien zentraler Bestandteil des Produkts oder der Dienstleistung sind. In jeder Wettbewerbsrunde werden bis zu sechs Gründungsideen mit Hauptpreisen von jeweils 32.000 € ausgezeichnet.

Mehr Infos

Deutscher Exzellenz-Preis 2018

Bewerbungsschluss: 16. Oktober 2017

Deutschlands Wirtschaft ist erfolgreich – und das hat gute Gründe. Viele Branchen und Disziplinen zeichnen sich durch Exzellenz aus. Oftmals – gerade im B2B-Bereich – bleiben solche herausragenden Leistungen deutscher Unternehmen und UnternehmerInnen aber im Verborgenen. Daher ist es an der Zeit, Exzellenz mit einem Preis zu würdigen. Das ist die Mission des „Deutschen Exzellenz-Preises“.

Mehr Infos

Science4Life Venture Cup 2018

Bewerbungsschluss: 20. Oktober 2017

Als Jungunternehmer könnt ihr hier die Experten des Science4Life-Netzwerks ansprechen. Im direkten Kontakt erhaltet ihr von diesen Profis wertvolle Unterstützung bei der Überprüfung und Weiterentwicklung eurer Produkte, Dienstleistungen sowie Patent- und Markenstrategien. Dieses Miteinander macht jeden Teilnehmer am Science4Life Venture Cup zu einem Gewinner!

Mehr Infos

CeBIT Innovation Award 2018

Bewerbungsschluss: 1. November 2017

Der CeBIT Innovation Award macht die Vielfalt, Leistungsfähigkeit und Innovationskraft von etablierten Forschungseinrichtungen genauso wie von jungen Entrepreneuren zwischen Flensburg und Passau, Aachen und Zwickau alljährlich aufs Neue sichtbar. Im Fokus stehen dabei weniger die technische Leistungsfähigkeit als vielmehr der Alltagsnutzen der einzelnen Wettbewerbsbeiträge.

Mehr Infos

ERCIS Launch Pad 2017

Bewerbungsschluss: 6. Dezember 2017

Das ERCIS Launch Pad ist ein seit 2008 jährlich stattfindender Wettbewerb für Gründer, Gründungswillige und Gründungsinteressierte mit interessanten Ideen für IT-Produkte oder -Services. Aus allen Einreichungen wählt eine Expertenjury aus Gründern und Forschern Finalisten, die ihre Idee dann in einem Finale pitchen dürfen.

Mehr Infos

Deutscher Gründerpreis 2018

Bewerbungsschluss: 15. Dezember 2017

Der Deutsche Gründerpreis ist die bedeutendste Auszeichnung für herausragende Unternehmer in Deutschland. Ziel der Initiative ist es, ein positives Gründungsklima in Deutschland zu fördern und Mut zur Selbstständigkeit zu machen. Teilnehmer um den Preis werden allerdings durch ein Expertennetzwerk vorgeschlagen und so nominiert.

Mehr Infos

