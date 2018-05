Termin-Highlights für Startups und Gründer vom 21. bis 27. Mai 2018

Keine Panik! Wenn die Welt dann doch zerstört wird, und so schlecht stehen die Chancen nicht, erkunde doch einfach die Galaxis. Du solltest allerdings ein Handtuch dabei haben. Denn das ist „so ziemlich das Nützlichste“, was Du mitnehmen kannst. Ein guter Rat, den der selige Douglas Adams seinen Lesern mitgab. Von uns gibt’s den wöchentlichen Rat, in den Terminhighlights vom 21. bis 27. Mai nach passenden Veranstaltungen zu suchen, euch für Wettbewerbe und Awards anzumelden und eifrig und ideenreich zu gründen, um die Welt ein bisschen besser zu machen. Das hat sie verdient.

Gründerstammtisch #Mai 2018 Frankfurt

Frankfurt am Main, 21. Mai 2018

Einmal im Monat lädt Die Zentrale Coworking in Bornheim zum Gründerstammtisch ein, bei dem Gründer, Startups und vor allem auch Gründungsinteressierte sich untereinander austauschen können.

Austauschen, netzwerken

Social Media Marketing 2025 Dortmund 2018

Dortmund, 23. Mai 2018

Wie sieht die Zukunft des Social Media Marketings aus? Welche neuen, innovativen Ansätze aus der Wissenschaft gibt es? Ein Abend über Herausforderungen und innovative Wege, sie zu meistern.

Ab in die Zukunft

Warum sind wir immer so busy? Experten-Tipps für mehr Effektivität in der digitalisierten Welt 2018 Wien

Wien, 23. Mai 2018

Einige der einflussreichsten Produktivitätsexperten aus dem deutschsprachigen Raum erklären, wie ihr eure Effektivität steigern könnt, in Bezug auf digitale Aufgaben und Herausforderungen.

Sich selbst managen

Online-Marketing-Tag 2018 Fulda

Fulda, 24. Mai 2018

Online Marketing ist essentiell für Unternehmern, Startups und Gründer, denn nur mit dem richtigen Marketing in der Online-Welt erreicht ihr Sichtbarkeit und Erfolg für euer Business.

Erfolgreich im Internet

Pitch Club Developer Edition #11 2018 Frankfurt am Main

Frankfurt am Main, 24.Mai 2018

Hier treffen gestandene Unternehmen und Startups auf Softwareentwickler, die es zu überzeugen gilt. Die Unternehmen pitchen ihr HR-Konzept, Jobs und Projekte und versuchen so, die Talente für sich zu gewinnen. Die Entwickler stellen zudem unbequeme Fragen und prüfen die Jobs auf Herz und Nieren.

Entwickler gesucht

Alle weiteren Events und Wettbewerbe gibt es hier.

Einsendeschluss von Wettbewerben & Awards 2018

Bewerbungen brauchen Zeit, deswegen findet Ihr hier eine Liste von bald ablaufenden Wettbewerben & Awards. Also ran an den Schreibtisch und toi toi toi von Gründerküche…

First Store by Alexa – Vol.II Wettbewerb 2018

Bewerbungsschluss: 1.Juni 2018

Lebendig, bunt, unverwechselbar: So sieht das Ideal eines lebendigen Handelsplatzes aus. Innovative Konzepte bieten Abwechslung. Genau das ist die Vision des Retail-Castings First Store by Alexa. Newcomer haben damit die Möglichkeit, etwas zu wagen. Bewerbt euch mit eurem Business- oder Store-Konzept um eine Ladenfläche in 1a-Lage!

Mehr Infos

Bio-Gründer Wettbewerb 2018

Bewerbungsschluss: 30. Juni 2018

Gesucht wird die revolutionärste Idee für Agrar- und Ernährungswirtschaft, Biotechnologie, Biochemie oder eine verwandte Branche. Angesprochen sind Existenzgründer und Jungunternehmer mit die innovativen Projekten und Gründungsvorhaben!

Mehr Infos

SENovation Award 2018

Bewerbungsschluss: 30. Juni 2018

SENovation Award zeichnet Startups aus, die sich Produkten und Dienstleistungen für Ältere verschrieben haben. Jung, kreativ und interessiert an Senioren, ein Widerspruch? Ganz und gar nicht: Denn in fast allen Konsumbereichen geben die über 65-Jährigen als wirtschaftlich stärkste Bevölkerungsgruppe den Ton an. Trotzdem wird dieser Zukunftsmarkt noch viel zu wenig bedient.

Mehr Infos

Hessischer Gründerpreis 2018

Bewerbungsschluss: 13. August 2018

Mit dem Hessischen Gründerpreis werden seit 2003 junge Unternehmen ausgezeichnet, die ihren Hauptsitz in Hessen haben, nicht länger als fünf Jahre am Markt sind und deren Gründerinnen und Gründer zur Finanzierung ihres Lebensunterhaltes nicht mehr auf staatliche Mittel angewiesen sind. 2018 wird erstmals zusätzlich zu den bestehenden drei Kategorien auch ein „Sonderpreis für Gründungen aus der Hochschule“ ausgelobt.

Mehr Infos

