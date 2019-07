Termin-Highlights für Startups und Gründer vom 22. bis 28. Juli 2019

Man kann über das Wetter sagen, was man will. Fest steht: Der Sommer ist da. In voller Pracht. Zumindest, was die Größe des gleichnamigen Lochs, das seinen Namen trägt, angeht. Unser Tipp daher: Ruhig mal entspannen und die Füße in einen See halten. Dann lassen sich die Termine vom 22. bis 28. Juli auch ganz locker bewältigen.