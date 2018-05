Termin-Highlights für Startups und Gründer vom 23. bis 29. April 2018

Der Name Oscar Troplowitz ist wahrscheinlich nur wenigen Menschen geläufig. Mit seinen Produkten aber kommt fast jeder mal in Berührung: Heftpflaster, Nivea-Creme, Labello. Der findige Unternehmer aus Schlesien hat aus der jungen Fabrik von Paul Carl Beiersdorf eine Firma von Weltrang gemacht – mit Innovationslust und Unternehmergeist. In diesem Sinne wünschen wir eine pflegeleichte Gründerwoche.

Money meets Idea – MMI SportsTech Bootcamp 2018 Frankfurt

Frankfurt am Main, 23. bis 27. April 2018

In Kooperation mit Eintracht Frankfurt hat, das TechQuartier in Frankfurt, das erste Investment Readiness-Programm „Money meets Idea – MMI SportsTech“ weltweit für Startups gestartet.

Es lebe der Sport

job and career at HANNOVER MESSE 2018

Hannover, 23. April 2018

Ihr sucht eine neue berufliche Herausforderung in der Industrie und Technologie-Branche? Ihr wollt euch persönlich weiterbilden? Trefft attraktive Arbeitgeber und lasst euch rund um das Thema Karriere beraten. job and career at HANNOVER MESSE ist eine Plattform für Job, Karriere und Weiterbildung in der Industrie und Technologie-Branche.

Messe-Special

Zukunft Personal Süd 2018 Stuttgart

Stuttgart, 24. und 25. April 2018

5000 Fachbesucher, 310 Aussteller, 180 Keynotes und Workshops: Die Messe für Personaler beschäftigt sich mit der Arbeitswelt von morgen. In Süddeutschlands grösster Startup-Area erlebt ihr das „Who is Who“ der Gründerszene mit den innovativsten HR-Newcomern. Schwerpunkt der Messe: Data Driven HR.

Die Zukunft im Blick

Corporate Health Convention 2018 Stuttgart

Stuttgart, 24. April 2018

Auf der Fachmesse für betriebliche Gesundheitsförderung und trifft sich die gesamte Branche – ob etabliertes Unternehmen oder Startup. Das Ausstellungsspektrum verschafft euch einen kompletten Marktüberblick und reicht von betrieblichem Gesundheitsmanagement, Ergonomie und Suchtprävention bis hin zu Ernährung, Bewegung, Gesundheitssport, Arbeitssicherheit sowie Weiterbildung und Training.

Sicher doch

HORIZONT Regionale Kommunikation 2018 Düsseldorf

Düsseldorf, 25. April 2018

Regionale Unternehmen stehen vor der Aufgabe aktive Standort-Kommunikation zu betreiben – bei oftmals kleinen Budgets und begrenzten Ressourcen. Auf der Konferenz erhaltet ihr wertvolles Wissen, wie ihr euer Marketing optimal aussteuern, um die Aufmerksamkeit eurer Kunden zu wecken.

Vor Ort sein

Digitale Sichtbarkeit 2018 Frankfurt

Frankfurt am Main, 26. April 2018

Eure Website wird nur mit der Lupe gefunden? Dann riskiert ihr euren Online-Erfolg! Wer heute im Internet sichtbar werden will, braucht ein ganzheitliches Marketing-Konzept: Dazu gehören Suchmaschinen-Optimierung, Social-Media und Werbung im Web.

Besucheransturm

Neue Gründungsimpulse für den städtischen Handel 2018 Wiesbaden

Wiesbaden, 26. April 2018

Macht eine Existenzgründung im stationären Einzelhandel in Innenstädten noch Sinn oder ist die Gründung schon zum Scheitern verurteilt? Können innovative Gründungsideen die Innenstädte beleben? Welche Rolle spielt dabei die Digitalisierung?

Wie es Tante Emma geht

Projektmanagement Camp Stuttgart / Hamburg 2018

Stuttgart / Hamburg, 27. und 28. April 2018

Ein PM Camp bringt Menschen auf Augenhöhe zusammen, um von- und miteinander zu lernen und gemeinsam nach Wegen zu suchen wie Projektarbeit gut gestaltet werden kann. Den Start bildet ein Impuls-Vortrag. Danach legt ihr als Teilnehmer gemeinsam fest, welche Themen in den Sessions besprochen und bearbeitet werden.

Offen für alles in Stuttgart

Offen für alles in Hamburg

Hack{IT}Over 2018 Hannover

Hannover, 27. bis 29. April 2018

120 Coder, 30 Stunden Zeit und drei spannende Challenges: Entwickelt im Team innovative Ideen, setzt sie in einem smarten Prototypen um und überzeugt damit eine hochkarätige Experten-Jury. Zu gewinnen gibt es lukrative Preisgelder und exklusive Specials.

Die Hauptsache ist Gehacktes

Online Marketing Konferenz Bielefeld 2018

Bielefeld, 27. April 2018

Spannende Vorträge und lehrreiche Workshops zu den aktuellsten Themen der Online-Branche erwarten euch. Die ganztägige Konferenz bietet sowohl für Neueinsteiger im Online Marketing als auch für erfahrene Marketingverantwortliche ein breites Themenspektrum.

Werben und verkaufen

ReadOn Konferenz 2018 Mainz

Mainz, 27. April 2018

In digitalen Medien haben sich neue Formen des Lesens entwickelt. Die Möglichkeiten der Verknüpfung von Text und Kommunikation, der semantischen Auszeichnung, der Annotation und vieles mehr erfordern einen Lesebegriff, der über lineares Lesen weit hinausgeht. Die Konferenz geht den Problemen und Chancen der Gestaltung, Anreicherung und Publikation digitaler Medien nach und fragt, wie das erweiterte, digitale Lesen sinnvoll gestaltet werden kann.

Neue Bücher

Alle weiteren Events und Wettbewerbe gibt es hier.

Einsendeschluss von Wettbewerben & Awards 2018

Bewerbungen brauchen Zeit, deswegen findet Ihr hier eine Liste von bald ablaufenden Wettbewerben & Awards. Also ran an den Schreibtisch und toi toi toi von Gründerküche…

Berliner Startup Stipendium 2018

Bewerbungsschluss: 29. April 2018

Das Gründerstipendium „Berliner Startup Stipendium“ geht in die nächste Runde und du hast jetzt ein weiteres Mal die Chance, dir die Förderung für bis zu zwölf Monate zu sichern und deine Gründungsideen an den Markt zu bringen.

Mehr Infos

Ideenwettbewerb Agrar & Ernährung 2018

Bewerbungsschluss: 7. Mai 2018

Das Ziel des Ideenwettbewerbs Agrar & Ernährung ist, die Entwicklung außergewöhnlicher und vor allem innovativer Projektideen zu unterstützen. Egal ob ökologisch oder konventionell. Egal ob Produkt, Dienstleistung, Verfahren, Verwertung von Forschungsergebnissen oder einfach nur eine zukunftsweisende Idee – mitmachen lohnt sich.

Mehr Infos

First Store by Alexa – Vol.II Wettbewerb 2018

Bewerbungsschluss: 1.Juni 2018

Lebendig, bunt, unverwechselbar: So sieht das Ideal eines lebendigen Handelsplatzes aus. Innovative Konzepte bieten Abwechslung. Genau das ist die Vision des Retail-Castings First Store by Alexa. Newcomer haben damit die Möglichkeit, etwas zu wagen. Bewerbt euch mit eurem Business- oder Store-Konzept um eine Ladenfläche in 1a-Lage!

Mehr Infos

SENovation Award 2018

Bewerbungsschluss: 30. Juni 2018

SENovation Award zeichnet Startups aus, die sich Produkten und Dienstleistungen für Ältere verschrieben haben. Jung, kreativ und interessiert an Senioren, ein Widerspruch? Ganz und gar nicht: Denn in fast allen Konsumbereichen geben die über 65-Jährigen als wirtschaftlich stärkste Bevölkerungsgruppe den Ton an. Trotzdem wird dieser Zukunftsmarkt noch viel zu wenig bedient.

Mehr Infos

