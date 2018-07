Termin-Highlights für Startups und Gründer vom 23. bis 29. Juli 2018

Stammtisch der Startupszene Leipzig Juli 2018

Leipzig, 23. Juli 2018

Lockerer Treffpunkt zum professionellen Erfahrungsaustausch für Startups, Gründer und junge Unternehmer. Die Veranstaltung dient der Vernetzung und der gegenseitigen Unterstützung bei einem kühlen Feierabendgetränk eurer Wahl.

Industrie 4.0 – Startups meet Hidden Champions Neckarsulm 2018

Neckersulm, 24. Juli 2018

20 Startups aus dem Industrie 4.0 Umfeld treffen auf Investoren und Hidden Champions: Neben einem intensiven Informationsaustausch und spannende Startups sind zwei spannende Key Note Speaker dabei, die über ihre Praxis erzählen. Außerdem wird der Gründerwettbewerb Digitale Innovation in einem eigenen Slot seine Startups präsentieren lassen.

Mit Franchise in den Chefsessel Konstanz 2018

Konstanz, 25. Juli 2018

Chancen und Risiken, Vor- und Nachteile der Selbstständigkeit: Ihr seid auf der Suche nach einer beruflichen Perspektive, in der ihr endlich alles selbst entscheiden könnt? Wie wäre es denn mit einer Franchise?

RAHM 2018 – The Global LGBT Leadership Contest & Community Berlin 2018

Berlin, 26. Juli 2018

RAHM vereint die weltweit besten (angehenden) LGBTI Führungskräfte. Wir vernetzen, inspirieren und unterstützen die nächste Generation von LGBTI Führungskräften durch einen innovativen Contest und ein starkes Netzwerk. Der RAHM Contest in Berlin ist für deutschsprachige WettberberInnen.

Venture.Brunch – Das Münchner Gründerfrühstück München Juli 2018

München, 26. Juli 2018

Gründer und Interessierte sind eingeladen, sich über Fragen, Ideen und Tipps aus der Startupszene auszutauschen. Neben der Möglichkeit für lockeres Netzwerken erwarten euch auch Informationen zu bayrischen M + E Arbeitgebern.

VZ-Academy: Learn how to communicate successfully Stuttgart 2018

Stuttgart, 26. Juli 2018

Professionell und zeitgemäß kommunizieren – wir haben absolute Kommunikationsprofis für einen Workshop im Rahmen unseres kostenlosen Academy-Programms gewinnen können!

Startup BBQ #24 Düsseldorf 2018

Düsseldorf, 26. Juli 2018

Bei leckerem Essen und kalten Getränken wollen wir Startups eine Plattform bieten, um sich in netter Atmosphäre mit einmaligem Blick auf den Medienhafen miteinander zu vernetzen.

Einsendeschluss für Pitches, Accelerators, Wettbewerbe & Awards 2018

Bewerbungen brauchen Zeit, deswegen findet Ihr hier eine Liste von bald ablaufenden Wettbewerben & Awards. Also ran an den Schreibtisch und toi toi toi von Gründerküche…

#SGA18: StartGreen Award sucht Champions der grünen Gründerszene

Bewerbungsschluss: 31. Juli 2018

Bewerben können sich Gründerteams und junge Unternehmen im Bereich Klimaschutz, Green Economy und Nachhaltigkeit. Der führende Gründerpreis für Nachhaltigkeitslösungen in Deutschland stellt die Vernetzung von grünen Startups mit Unternehmen, Investoren, Förderinstitutionen und politischen Wegbereitern für eine grüne Wirtschaft in den Mittelpunkt.

KfW Award Gründen 2018

Bewerbungsschluss: 1. August 2018

Seit 1998 zeichnet die KfW Bankengruppe Unternehmen in den ersten fünf Jahren ihrer Geschäftstätigkeit aus. Für den renommierten Preis können sich Start-ups aller Branchen bewerben, die ihren Sitz in Deutschland haben. Die Teilnahme ist ebenfalls für Gründer möglich, die eine Firma im Zuge der Nachfolge übernommen haben. Die Bewerbungsphase läuft noch bis zum 1. August!

IFA NEXT Startup Days Pitch Berlin 2018 – Bewerbung

Bewerbungsschluss: 1. August

Die IFA NEXT Startup Days bieten sechs Start-up-Thementage mit Präsentationen, Panel-Diskussionen und Pitches. Ergänzend bestreiten die Startups an jedem Nachmittag ein passendes Themenprogramm in der IFA NEXT Innovation Engine. Bis 1. August bewerben!

EY Start-up Academy 2018

Bewerbungsschluss: 5. August 2018

EY, Deutsche Börse und TechQuartier unterstützen Startups mit dem Gründerwettbewerb „EY Start-up Academy“: gesucht werden Deutschlands beste FinTech- und Technologie-Startups.

Hessischer Gründerpreis 2018

Bewerbungsschluss: 13. August 2018

Mit dem Hessischen Gründerpreis werden seit 2003 junge Unternehmen ausgezeichnet, die ihren Hauptsitz in Hessen haben, nicht länger als fünf Jahre am Markt sind und deren Gründerinnen und Gründer zur Finanzierung ihres Lebensunterhaltes nicht mehr auf staatliche Mittel angewiesen sind. 2018 wird erstmals zusätzlich zu den bestehenden drei Kategorien auch ein „Sonderpreis für Gründungen aus der Hochschule“ ausgelobt.

PlanB – Biobasiert. Business. Bayern.

Bewerbungsschluss: 14. August 2018

PlanB ist auf der Suche nach grünen Gründern, Innovatoren und Startups, die wie wir einen PlanB zum Erdöl verfolgen, nachhaltige Prozesse, Produkte oder Dienstleistungen kommerzialisieren und somit einen „grünen“ Mehrwert für Wirtschaft und Gesellschaft bieten.

Syndicate Start-up Challenge 2018

Bewerbungsschluss: 15. August 2018

Ihr seid ein innovatives, junges Unternehmen und wollt mit eurer Marke den nächsten Schritt gehen? Die Agentur Syndicate will euch dabei helfen und lobt ein Branding & Design Paket im Wert von 25.000 Euro für das „smarteste Startup“ aus.

GRÜNDERPREIS NRW 2018

Bewerbungsschluss: 14. September 2018

Der mit 60.000 Euro dotierte GRÜNDERPREIS NRW richtet sich an kleine und mittlere, eigenständige Unternehmen und Freiberufler. Prämiert werden die kreativsten und erfolgreichsten Geschäftsideen in Nordrhein-Westfalen.

herCareer: Gründer-Pitch München 2018

Bewerbungsschluss: 15. September 2018

Gründer pitchen um Mitgründerin: Die deutsche Startup-Szene ist noch immer vorwiegend von Männern geprägt, obwohl viele Gründer nach einer Frau in ihrem Team suchen. Eine ideale Plattform dafür ist die Frauen-Karrieremesse herCAREER in München. Hier können sich Gründer um Mitgründerinnen „bewerben“.

