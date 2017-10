Termin-Highlights für Startups und Gründer vom 23. bis 29. Oktober 2017

she-preneur Summit 2017

Online, 24- bis 27. Oktober 2017

Vier Tage she-power: 21 Vorträge und Workshops, vier Extra-Downloads und kostenfreier Input! Der she-preneur Summit ist das Expertinnen-Event für alle selbstständigen Frauen und Gründerinnen.

Online lernen

Digital Payments 2017 – Revolution im Zahlungsverkehr Frankfurt

Frankfurt am Main, 24. Oktober 2017

Die Konferenz bietet einen umfassenden Überblick über die aktuellen Entwicklungen im digitalen Zahlungsverkehr und präsentiert Experteneinschätzungen, wie sich (Kunden-)Prozesse und Geschäftsmodelle künftig entwickeln werden. Aktuelle Themen des Paymentbereichs aus Konsumenten-, Händler- und Regulierungsperspektive stehen im Fokus.

Zahlungsverkehrsordnung

Gründerszene Spätschicht 2017 Köln

Köln, 24. Oktober 2017

Die Gründerszene Spätschicht macht Halt in Köln, um Startups, Investoren und Digitalenthusiasten aus dem Westen Deutschlands zu vernetzen. Nutzt die Chance und pitcht eure Idee in einer 15-minütigen Face-to-Face Session vor ausgewählten Investoren.

Small talk, Big Business

The Business Booster Amsterdam 2017

Amsterdam (Niederlande), 25. und 26. Oktober 2017

Zweitägiges Networkevent, welches Energieunternehmen und Investoren mit Innovatoren und Startups verbindet.

Energie, aber sauber

CREATING URBAN TECH 2017 Berlin

Berlin, 25. Oktober 2017

Im Rahmen der Berliner Wirtschaftskonferenz CREATING URBAN TECH soll über technologische Visionen und Lösungen für die Metropole der Zukunft debattiert werden. Dabei vernetzt die Konferenz zum dritten Mal die globale Zukunftsbranche mit Berliner Ideengebern und der vibrierenden Startup-Szene der Hauptstadt.

Überall Visionen

Pitch Club Developer Edition #4 2017 Frankfurt

Frankfurt am Main, 26. Oktober 2017

Softwareentwickler und IT-Professionals aufgepasst! Der Pitch Club veranstaltet im The Legends die Pitch Club Developer Edition #4 in Frankfurt am Main. Seid mit dabei, wenn sich Unternehmen und Startups aus der Region präsentieren und euren kritischen Fragen stellen.

Entwickler gesucht

Startup BOOSTIVAL 2017 Dortmund

Dortmund, 26. Oktober 2017

Ziel des Pitch-Events ist es, spannende Startups direkt mit Corporate-Investoren und Venture-Kapitalisten zu verknüpfen und ihnen damit den richtigen Boost zu geben.

Mehr Power

Leading Entrepreneurs 2017 München

München, 26. Oktober 2017

30 innovative Gründungsideen, außergewöhnliche Geschäftsmodelle, inspirierende Redner und natürlich auch innovative Schmankerl zum Testen, das alles erwartet euch. Erfahrt von neuesten Trends zuerst und werdet Teil der Innovatoren Community.

Experience the real Startup Spirit

Ignition Mainz 2017

Mainz, 28. Oktober 2017

Den ganzen Tag über finden in Mainz Workshops statt, die sich mit Basis-Wissen zur Gründung, beruflicher Neuorientierung, dem Businessplan und vielem mehr beschäftigen. Aussteller, Vorträge und Podiumsgespräche bieten Informationen zur Gründung und alles, was man als Gründungsinteressierter und Gründer wissen muss.

Place to be für alle Gründer

Alle weiteren Events und Wettbewerbe gibt es hier.

Einsendeschluss von Wettbewerben & Awards 2017

Bewerbungen brauchen Zeit, deswegen findet Ihr hier eine Liste von bald ablaufenden Wettbewerben & Awards. Also ran an den Schreibtisch und toi toi toi von Gründerküche…

Wittener Preis für Gesundheitsvisionäre 2017

Bewerbungsschluss: 31. Oktober 2017

Visionäre und Experten aus der Gesundheits- und Pflegebranche gesucht – Der Wittener Preis für Gesundheitsvisionäre bringt unter dem Motto „Digitale Helfer im Alter“ aufstrebende Gründer und bedeutende Akteure der Gesundheitswirtschaft zusammen. Startups können sich dazu noch bis zum 31. Oktober bewerben und sich einen der acht Plätze für das Pitch-Event sichern.

Mehr Infos

CeBIT Innovation Award 2018

Bewerbungsschluss: 1. November 2017

Der CeBIT Innovation Award macht die Vielfalt, Leistungsfähigkeit und Innovationskraft von etablierten Forschungseinrichtungen genauso wie von jungen Entrepreneuren zwischen Flensburg und Passau, Aachen und Zwickau alljährlich aufs Neue sichtbar. Im Fokus stehen dabei weniger die technische Leistungsfähigkeit als vielmehr der Alltagsnutzen der einzelnen Wettbewerbsbeiträge.

Mehr Infos

Klimahouse Startup Award 2018

Bewerbungsschluss: 20. November 2017

Ein Gründerwettbewerb für ganz Europa, denn mit dem Award werden Technologien von europäischen Startups ausgezeichnet, die sich mit der Energiesanierung und energieeffizientem Bauen beschäftigen.

Mehr Infos

ERCIS Launch Pad 2017

Bewerbungsschluss: 6. Dezember 2017

Das ERCIS Launch Pad ist ein seit 2008 jährlich stattfindender Wettbewerb für Gründer, Gründungswillige und Gründungsinteressierte mit interessanten Ideen für IT-Produkte oder -Services. Aus allen Einreichungen wählt eine Expertenjury aus Gründern und Forschern Finalisten, die ihre Idee dann in einem Finale pitchen dürfen.

Mehr Infos

Deutscher Gründerpreis 2018

Bewerbungsschluss: 15. Dezember 2017

Der Deutsche Gründerpreis ist die bedeutendste Auszeichnung für herausragende Unternehmer in Deutschland. Ziel der Initiative ist es, ein positives Gründungsklima in Deutschland zu fördern und Mut zur Selbstständigkeit zu machen. Teilnehmer um den Preis werden allerdings durch ein Expertennetzwerk vorgeschlagen und so nominiert.

Mehr Infos

