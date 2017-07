Termin-Highlights für Startups und Gründer vom 24. bis 30. Juli 2017

Open Coffee Club # Juli 2017 Frankfurt

Frankfurt am Main, 25. Juli 2017

Der Open Coffee Club in Frankfurt richtet sich an alle Technologie-Startup Gründer, Entwickler, Investoren – oder die, die es werden wollen – um neue Kontakte im Bereich Business bzw. Startup zu knüpfen bzw. alte Kontakte in ungezwungener Atmosphäre wieder aufzufrischen.

Draußen nur Kännchen

Gründerfrühstück Erfolgsversprechende Marketing- und Vertriebstools 2017 Frankfurt

Frankfurt am Main, 25. Juli 2017

Während des Frühstücks interessante und wichtige Informationen über Marketing- und Vertriebsstrategien zu erfahren und Tools genannt zu bekommen, was gibt es besseres? Das Gründerfrühstück der Gründungsinitiative BEST EXCELLENCE lädt dazu ein.

Eine Latte Infos

Finanzierungs-Strategien für Start-ups der Green Economy 2017 Berlin

Berlin, 25. Juli 2017

Hier erfahren Gründerinnen und Gründer alles über Finanzierungsoptionen für ihr nachhaltiges Startup. Trefft auf Experten und erhaltet Infos zu Business Angels, Accelerators oder Crowd Funding.

Grün wird die Welt

Gründerstammtisch Neubrandenburg 2017

Neubrandenburg, 26. Juli 2017

Das kostenfreie Netzwerk-Forum bietet Gelegenheit, um sich mit anderen Gründern, Unternehmern und Experten auszutauschen. Die Teilnahme ist völlig unverbindlich und steht jedem offen, der sich für das Thema Gründung interessiert.

Volltreffer

Basiswissen zur Selbständigkeit für Kreative 2017 Nürnberg

Nürnberg, 26. Juli 2017

Gerade im kreativen Bereich gibt es viele, die sich selbstständig machen wollen, um so ihr eigener Chef zu sein. Was Kreative beim Weg in die Selbstständigkeit beachten müssen, darüber gibt dieses Seminar einen ersten Überblick. Das Tagesseminar zeigt die Themenbereiche auf, die bei einer Existenzgründung in künstlerischen und publizistischen Berufen wichtig sind.

Kunst, kein Krempel

1. WebTech Meetup # TypeScript 2017 Bonn

Bonn, 26. Juli 2017

Das erste WebTech Meetup in Bonn sorgt für eine tolle Plattform zum Austauschen und Vernetzen rund um TypeScript. Wenn ihr also in der Welt des Codens zuhause seid, ist das Event wohl genau das richtige für euch und das solltet ihr nicht verpassen!

Code für alle

Hamburg Legal Tech Meetup#3 Digitale Transformation 2017

Hamburg, 27. Juli 2017

Das Thema Legal Tech hat letztes Jahr deutlich an Fahrt aufgenommen und ist mittlerweile in aller Munde. Mehrere namhafte Konferenzen sowie unzählige Zeitschriften- und Blogbeiträge haben sich mit unterschiedlichen Facetten dieses Trends beschäftigt. Das dritte Legal Tech Meetup in Hamburg widmet sich nun ebenfalls dem Thema. Dieses wird einen besonderen Fokus auf die digitale Transformation legen.

Alles was recht ist

MomPreneurs Meetup #Juli 2017 Frankfurt

Frankfurt am Main, 27. Juli 2017

Bei den MomPreneurs Treffen könnt ihr wertvolle Erfahrungen, Wissen und Best Practice teilen, die allen MomPreneurs helfen, Selbstständigkeit und Familienleben erfolgreich(er) zu vereinbaren. Hier kannst du alle Fragen stellen, die für dein Business relevant sind und dich mit anderen MomPreneurs in Frankfurt austauschen und vernetzen.

Locker bleiben

Reversed Pitching PowerPoint Karaoke 2017 München

München, 27. Juli 2017

Innovatives Networking Runde Nr. 4! Was passiert an diesem Abend? Die Regeln sind ganz einfach: Startups pitchen sich gegenseitig ohne vorab die Präsentationen des anderen zu kennen, wir nennen das reversed pitching. Pitche zu einer Präsentation, die du vorher noch nie gesehen hast. Jede neue Folie wird zur Herausforderung. Spontanität und Flexibilität sind gefragt.

Im kalten Wasser

Einsendeschluss von Wettbewerben & Awards 2017

Bewerbungen brauchen Zeit, deswegen findet Ihr hier eine Liste von bald ablaufenden Wettbewerben & Awards. Also ran an den Schreibtisch und toi toi toi von Gründerküche…

Green Alley Award 2017

Bewerbungsschluss: 25. Juli 2017

Zum vierten Mal können sich grüne Startups und junge GründerInnen für den Green Alley Award, Europas Gründerpreis für Ideen der Circular Economy, bewerben. Gesucht werden nicht nur Geschäftsmodelle rund um die Themen Ressourcenschonung, Kreislaufwirtschaft und Recycling, sondern auch Innovationen zum Umgang mit Chemikalien.

StartGreen Award 2017

Bewerbungsschluss: 31. Juli 2017

Pioniere der Green Economy gesucht! Gründerinnen und Gründer im Bereich Klimaschutz und Nachhaltigkeit können sich bis zum 31. Juli 2017 um den StartGreen Award bewerben, den Community-Preis für die nachhaltige Gründerszene.

Darboven IDEE-Förderpreis 2017

Bewerbungsschluss: 31. Juli 2017

Insgesamt 65.000 Euro für die innovativsten Unternehmensgründungen von Frauen – seit 1997 vergibt der Hamburger Kaffeeröster Albert Darboven den Darboven IDEE-Förderpreis. Der Preis ist die einzige nationale Auszeichnung für innovative Ideen für Unternehmensgründungen von Frauen.

KfW-Award GründerChampions 2017

Bewerbungsschluss: 1. August 2017

Seit 1998 zeichnet die KfW Bankengruppe Unternehmen in den ersten fünf Jahren ihrer Geschäftstätigkeit mit dem KfW-Award GründerChampions aus. Für den renommierten Preis können sich Start-ups aller Branchen bewerben, die ihren Sitz in Deutschland haben. Die Teilnahme ist ebenfalls für Gründer möglich, die eine Firma im Zuge der Nachfolge übernommen haben.

EY Start-up Academy Ausschreibung 2017

Bewerbungsschluss: 4. August

Im Rahmen der Start-up-Academy werden die von der Jury nominierten Gründer ab September ein dreimonatiges Programm durchlaufen. Auf rund 30 Veranstaltungen werden sie Investoren, Vertreter von Banken und Unternehmen sowie Fachexperten für Start-ups in der Gründungsphase treffen. Bewerbungen können ab sofort bis zum 4. August eingereicht werden!

Munich Startup Award 2017

Bewerbungsschluss: 15. August 2017

Der Munich Startup Award geht in die zweite Runde. Bewerbt Euch jetzt für den Pitch beim Bits & Pretzels Gründerfestival und nutzt die Chance, unseren Sonderpreis zu gewinnen! Wer sich als bestes Münchner Startup beim Pitch durchsetzt gewinnt 5.000 Euro — und hat die Ehre, den Munich Startup Award von Bürgermeister Josef Schmid auf dem Oktoberfest verliehen zu bekommen.

15. Hessischer Gründerpreis 2017

Bewerbungsschluss: 21. August 2017

Der Hessische Gründerpreis zeichnet jedes Jahr erfolgreiche hessische Gründerinnen und Gründer in den Kategorien innovative Geschäftsidee, mutige Gründung sowie geschaffene Arbeitsplätze aus. Der Preis würdigt die erbrachten Leistungen der erfolgreichen Gründer und startet heute mit der Bewerbeungsphase bis zum 21. August 2017!

Hessischer Website Award 2017

Bewerbungsschluss: 31. August

All­jähr­lich geht der Hes­si­sche Web­site Award an den Start und prä­miert die beste Web­site eines kleinen oder mitt­leren Unter­neh­mens mit Standort in Hessen. Der Award erkennt bran­chen­über­grei­fend die beson­dere Leis­tung von Unter­nehmen an, die sich trotz begrenzter zeit­li­cher und finan­zi­eller Res­sourcen im Online-Wett­be­werb behaupten.

ZEIT WISSEN-Preis Mut zur Nachhaltigkeit 2018

Bewerbungsschluss: 31. August 2017

Die Initiative „Mut zur Nachhaltigkeit“ sucht wieder Menschen, Initiativen, Bildungseinrichtungen, Unternehmen und Startups, die Mut zur Nachhaltigkeit beweisen, die Verantwortung übernehmen und mit ihren Ideen den respektvollen Umgang mit anderen und der Umwelt befördern.

Gründen-Live Wettbewerbe 2017

Bewerbungsschluss: 1. September 2017

„Gründen-Live: Mehr Kopf statt Kapital. Intelligenter wirtschaften“ – ist ein innovativer Wettbewerb für Menschen mit Unternehmergeist. Ihr habt bereits gegründet oder eine geniale Gründungsidee? Mit dem Ideen- und dem Gründerwettbewerb habt ihr in beiden Fällen die Möglichkeit teilzunehmen!

Space Exploration Masters Innovationswettbewerb 2017

Bewerbungsschluss: 8. September 2017

Die Weltraumerforschung bietet großes Potenzial für die Entwicklung zukunftsorientierter Anwendungen, Produkte und Dienstleistungen, die unserer Erde zugute kommen. Deshalb sucht der „Space Exploration Masters“ nach innovativen Geschäftsideen, die für unsere globale Gesellschaft und unser Wirtschaftssystem Vorteile und Mehrwert bieten. Preisgeld: 30.000 Euro!

Leibniz-Gründerpreis 2018

Bewerbungsschluss: 11. September 2017

Der Leibniz-Gründerpreis unterstützt Gründungsvorhaben aus den Einrichtungen der Leibniz-Gemeinschaft bei der Umsetzung ihrer Gründungsideen in der Vorbereitungs- bzw. Startup-Phase. Gründungsinteressierte Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die mit markttauglichen Ideen und einem fundierten Geschäftsplan ein Unternehmen gründen wollen, können an dem Wettbewerbsverfahren um den mit 50.000 Euro dotierten Leibniz-Gründerpreis teilnehmen.

BARC Startup Award 2017

Bewerbungsschluss: 12. September 2017

Gesucht werden Software oder softwareunterstützende Dienstleistungen, die im Umfeld von Business Intelligence, Datenanalyse, Planung und Simulation, oder dem Datenmanagement für diese Aufgaben angesiedelt sind und neue Impulse bringen. Für den BARC Start-up Award könnt ihr euch noch bis zum 12. September bewerben!

Wettbewerb Herausforderung Unternehmertum 2017

Bewerbungsschluss: 24. September 2017

Ihr interessiert euch für das Thema Unternehmertum und wollt euren Gründerspirit mit Gleichgesinnten teilen? Ihr wollt euer Geschäftsmodell mit erfahrenen Gründern und Coaches diskutieren und Teil der Gründercommunity der Stiftung der Deutschen Wirtschaft (sdw) werden?

Startup Open 2017

Bewerbungsschluss: 30 September 2017

Bis zum 30. September könnt ihr euch noch für Startup Open 2017 bewerben und um die Reise nach Istanbul zum Global Entrepreneurship Congress teilnehmen! Das solltet ihr euch nicht entgehen lassen, wenn ihr euer Startup weiter voranbringen wollt!

Gründerwettbewerb – Digitale Innovationen 2017

Bewerbungsschluss: 4. Oktober 2017

Der Gründerwettbewerb ist ein Ideenwettbewerb und unterstützt Unternehmensgründungen, bei denen innovative Informations- und Kommunikationstechnologien zentraler Bestandteil des Produkts oder der Dienstleistung sind. In jeder Wettbewerbsrunde werden bis zu sechs Gründungsideen mit Hauptpreisen von jeweils 32.000 € ausgezeichnet.

Deutscher Exzellenz-Preis 2018

Bewerbungsschluss: 16. Oktober 2017

Deutschlands Wirtschaft ist erfolgreich – und das hat gute Gründe. Viele Branchen und Disziplinen zeichnen sich durch Exzellenz aus. Oftmals – gerade im B2B-Bereich – bleiben solche herausragenden Leistungen deutscher Unternehmen und UnternehmerInnen aber im Verborgenen. Daher ist es an der Zeit, Exzellenz mit einem Preis zu würdigen. Das ist die Mission des „Deutschen Exzellenz-Preises“.

Science4Life Venture Cup 2018

Bewerbungsschluss: 20. Oktober 2017

Als Jungunternehmer könnt ihr hier die Experten des Science4Life-Netzwerks ansprechen. Im direkten Kontakt erhaltet ihr von diesen Profis wertvolle Unterstützung bei der Überprüfung und Weiterentwicklung eurer Produkte, Dienstleistungen sowie Patent- und Markenstrategien. Dieses Miteinander macht jeden Teilnehmer am Science4Life Venture Cup zu einem Gewinner!

CeBIT Innovation Award 2018

Bewerbungsschluss: 1. November 2017

Der CeBIT Innovation Award macht die Vielfalt, Leistungsfähigkeit und Innovationskraft von etablierten Forschungseinrichtungen genauso wie von jungen Entrepreneuren zwischen Flensburg und Passau, Aachen und Zwickau alljährlich aufs Neue sichtbar. Im Fokus stehen dabei weniger die technische Leistungsfähigkeit als vielmehr der Alltagsnutzen der einzelnen Wettbewerbsbeiträge.

ERCIS Launch Pad 2017

Bewerbungsschluss: 6. Dezember 2017

Das ERCIS Launch Pad ist ein seit 2008 jährlich stattfindender Wettbewerb für Gründer, Gründungswillige und Gründungsinteressierte mit interessanten Ideen für IT-Produkte oder -Services. Aus allen Einreichungen wählt eine Expertenjury aus Gründern und Forschern Finalisten, die ihre Idee dann in einem Finale pitchen dürfen.

Deutscher Gründerpreis 2018

Bewerbungsschluss: 15. Dezember 2017

Der Deutsche Gründerpreis ist die bedeutendste Auszeichnung für herausragende Unternehmer in Deutschland. Ziel der Initiative ist es, ein positives Gründungsklima in Deutschland zu fördern und Mut zur Selbstständigkeit zu machen. Teilnehmer um den Preis werden allerdings durch ein Expertennetzwerk vorgeschlagen und so nominiert.

