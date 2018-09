Termin-Highlights für Startups und Gründer vom 24. bis 30. September 2018

Mit dem Mond soll bald die erste Bastion im All fallen und touristisch erschlossen werden: Ein japanischer Milliardär will einen Großteil seines Geldes dafür ausgeben, einmal um den Erdtrabanten fliegen zu dürfen. Er will auch ein halbes Dutzend Künstler in seiner Reisegruppe mitnehmen. Entdeckergeist oder Geltungssucht; oder beides? – Was soll man dazu sagen? Wir denken noch eine Weile darüber nach und geben euch derweil ein paar ziemlich irdische Ausflugstipps.