Termin-Highlights für Startups und Gründer vom 25. Juni bis 1. Juli 2018

Die Hälfte ist geschafft: Das Jahr neigt sich schon wieder dem Ende zu. Das ist natürlich nicht verwerflich, für euch bedeutet das Ende des 2. Quartals und der Beginn des 3. Quartals lediglich, dass ihr eure Steuer- und Buchhaltungstermine im Blick haben solltet. Was sich sonst noch lohnt, auf dem Schirm zu haben? Der Jahrestag, an dem das „Gesetz über die Gleichberechtigung von Mann und Frau“ in Kraft tat. Seit 60 Jahren dürfen Frauen das Gleiche tun und machen wie Männer. Zumindest theoretisch. Vielleicht sorgt ihr einfach dafür, dass es auch praktisch klappt.

SaaS-Geschäftsmodellseminar München 2018

München, 26. Juni 2018

Software as a Service-Lösungen sind auch bei deutschen Unternehmen nicht mehr wegzudenken. Einmal bei Software-Einkäufern, aber auch auf der Anbieterseite. Auch wird die Bedeutung dieser Modelle mit der Digitalisierung weiter zunehmen. Alle Aspekte für den Aufbau eines erfolgreichen SaaS-Geschäftsmodells werden behandelt, sodass ihr am Ende genau gerüstet seid.

Software für alle

NEULAND – Der Innovationstag am KIT Karlsruhe 2018

Karlsruhe, 27. Juni 2018

Beim Innovationstag NEULAND kommen Studierende, Beschäftigte, Professorinnen und Professoren des KIT sowie Industriepartner, Investoren und die regionale Gründerszene zusammen. Mit diesem Format schafft das KIT eine Plattform für alle, die sich für die Themen Technologietransfer, Unternehmensgründung und Kooperationsmöglichkeiten mit dem KIT interessieren.

Die Welt neu entdecken

Startupnight 2018: „Road to Berlin“-Event in Köln 2018

Köln, 28. Juni 2018

Die Startupnight, Deutschlands größte Startup-Messe, geht in diesem Jahr erstmals unter dem Titel „Startupnight – Road to Berlin“ auf Tournee. Startups aus der Region Köln haben die Chance, mit ihrem Pitch vor einer Fachjury eine von drei Wildcards für die Startupnight in Berlin zu gewinnen und an Workshops teilzunehmen.

Tickets fürs Finale

Einsendeschluss für Pitches, Accelerators, Wettbewerbe & Awards 2018

Bewerbungen brauchen Zeit, deswegen findet Ihr hier eine Liste von bald ablaufenden Wettbewerben & Awards. Also ran an den Schreibtisch und toi toi toi von Gründerküche…

Letzte Chance: Bio-Gründer Wettbewerb 2018

Bewerbungsschluss: 30. Juni 2018

Gesucht wird die revolutionärste Idee für Agrar- und Ernährungswirtschaft, Biotechnologie, Biochemie oder eine verwandte Branche. Angesprochen sind Existenzgründer und Jungunternehmer mit die innovativen Projekten und Gründungsvorhaben!

Mehr Infos

Letzte Chance: SENovation Award 2018

Bewerbungsschluss: 30. Juni 2018

SENovation Award zeichnet Startups aus, die sich Produkten und Dienstleistungen für Ältere verschrieben haben. Jung, kreativ und interessiert an Senioren, ein Widerspruch? Ganz und gar nicht: Denn in fast allen Konsumbereichen geben die über 65-Jährigen als wirtschaftlich stärkste Bevölkerungsgruppe den Ton an. Trotzdem wird dieser Zukunftsmarkt noch viel zu wenig bedient.

Mehr Infos

Letzte Chance: XXI. Innovationspreis Thüringen 2018

Bewerbungsschluss: 30. Juni 2018

Der mit 100.000 Euro dotierte „Innovationspreis Thüringen“ will die wirtschaftliche Bedeutung von zukunftsfähigen Innovationen vor allem für kleine und mittelständische Unternehmen der gewerblichen Wirtschaft und des Handwerks herausstellen.

Mehr Infos

Letzte Chance: Top Gründer im Handwerk 2018

Bewerbungsschluss: 30. Juni 2018

Gesucht werden die besten Gründerinnen und Gründer im Handwerk, natürlich können sich auch Nachfolger bewerben. Es gibt insgesamt 17.000 Euro zu gewinnen – und einen Traumurlaub.

Mehr Infos

Letzte Chance: Neumacher 2018

Bewerbungsschluss: 30. Juni 2018

Digitalisierung, neue Mobilität, eHealth – das sind nur einige der Megatrends, die unser Leben nachhaltig verändern werden. 2018 wird NEUMACHER, der Gründerpreis der WirtschaftsWoche, erstmalig in verschiedene Kategorien vergeben, die die Trendthemen unserer Zeit abbilden.

Mehr Infos

Letzte Chance: Eugen Münch-Preis für innovative Gesundheitsversorgung 2018

Bewerbungsschluss: 1. Juli 2018

Die Stiftung Münch verleiht jährlich den Eugen Münch-Preis für innovative Ideen zur Verbesserung der Gesundheitsversorgung in den Kategorien „Versorgungsforschung“ und „praktische Anwendungen“ – mutige Ideen, die das Potenzial haben, die Gesundheitsversorgung zu verbessern und das System effizienter zu gestalten.

Mehr Infos

Letzte Chance: Green Alley Award 2018

Bewerbungsschluss: 1. Juli 2018

Der Green Alley Award 2018 richtet sich an alle Startups und Jungunternehmer, die ein Geschäftsmodell in den Bereichen Digital Circular Economy, Recycling und Abfallvermeidung entwickelt haben. Ziel ist, Vorreiter der Circular Economy zusammenzubringen, mit ihnen an ihrem Geschäftsmodell zu arbeiten und sie idealerweise mit potenziellen Kunden zu vernetzen.

Mehr Infos

Letzte Chance: Up2B Firecamp 2018 – Bootcamp für Startups mit B2B-Fokus

Bewerbungsschluss: 1. Juli 2018

Das Firecamp ist ein einwöchiges Intensivprogramm für IT- und Hightech-Startups mit B2B-Fokus und bietet One-on-one-Mentoring von Experten, ein Corporate-Speed-Dating mit Entscheidungsträgern aus DAX und Mittelstand sowie ein Treffen mit Investoren.

Mehr Infos

Letzte Chance: Cross Innovation Accelerator 2018

Bewerbungsschluss: 1. Juli 2018

Mit dem Cross Innovation Accelerator rückt die Hamburg Kreativ Gesellschaft erstmals spezifische Potentiale branchenübergreifender Teamkonstellationen in den Fokus der Innovationsförderung.

Mehr Infos

Letzte Chance: Weconomy 2018

Bewerbungsschluss: 1. Juli

Gesucht werden: Macher, Denker und Lenker von morgen. Ziel des Weconomy-Wettbewerbs ist es, aus guten Gründern erfolgreiche Unternehmer zu machen. Zu gewinnen gibt es ein Jahr lang intensive Unterstützung von hochkarätigen Experten der deutschen Wirtschaft.

Mehr Infos

Letzte Chance: Kultur- und Kreativpiloten Deutschland 2018

Bewerbungsschluss: 1. Juli 2018

Wir suchen Menschen, die Mut beweisen, Engagement zeigen und sich immer fragen: Was kann ich noch besser machen? Bewerben können sich Unternehmen, Selbständige, Gründer*Innen und Projekte aus der Kultur- und Kreativwirtschaft und deren Schnittstellen zu anderen Branchen.

Mehr Infos

Smart Up the City 2018

Bewerbungsschluss: 6. Juli 2018

Der „degewo Innovationspreis: Smart Up the City 2018“ richtet sich unter dem Motto „From virtual 2 reality!“ an Gründer und Startups, die im Bereich Smart City, Smart Building oder PropTech aktiv sind und innovative Projekte für die Immobilienwirtschaft entwickeln oder umsetzen.

Mehr Infos

#SGA18: StartGreen Award sucht Champions der grünen Gründerszene

Bewerbungsschluss: 31. Juli 2018

Bewerben können sich Gründerteams und junge Unternehmen im Bereich Klimaschutz, Green Economy und Nachhaltigkeit. Der führende Gründerpreis für Nachhaltigkeitslösungen in Deutschland stellt die Vernetzung von grünen Startups mit Unternehmen, Investoren, Förderinstitutionen und politischen Wegbereitern für eine grüne Wirtschaft in den Mittelpunkt.

Mehr Infos

IFA NEXT Startup Days Pitch Berlin 2018

Bewerbungsschluss: 1. August

Die IFA NEXT Startup Days bieten sechs Start-up-Thementage mit Präsentationen, Panel-Diskussionen und Pitches. Ergänzend bestreiten die Start-ups an jedem Nachmittag ein passendes Themenprogramm in der IFA NEXT Innovation Engine.

Mehr Infos

EY Start-up Academy 2018

Bewerbungsschluss: 5. August 2018

EY, Deutsche Börse und TechQuartier unterstützen Startups mit dem Gründerwettbewerb „EY Start-up Academy“: gesucht werden Deutschlands beste FinTech- und Technologie-Startups.

Mehr Infos

Hessischer Gründerpreis 2018

Bewerbungsschluss: 13. August 2018

Mit dem Hessischen Gründerpreis werden seit 2003 junge Unternehmen ausgezeichnet, die ihren Hauptsitz in Hessen haben, nicht länger als fünf Jahre am Markt sind und deren Gründerinnen und Gründer zur Finanzierung ihres Lebensunterhaltes nicht mehr auf staatliche Mittel angewiesen sind. 2018 wird erstmals zusätzlich zu den bestehenden drei Kategorien auch ein „Sonderpreis für Gründungen aus der Hochschule“ ausgelobt.

Mehr Infos

PlanB – Biobasiert. Business. Bayern.

Bewerbungsschluss: 14. August 2018

PlanB ist auf der Suche nach grünen Gründern, Innovatoren und Startups, die wie wir einen PlanB zum Erdöl verfolgen, nachhaltige Prozesse, Produkte oder Dienstleistungen kommerzialisieren und somit einen „grünen“ Mehrwert für Wirtschaft und Gesellschaft bieten.

Mehr Infos

Syndicate Start-up Challenge 2018

Bewerbungsschluss: 15. August 2018

Ihr seid ein innovatives, junges Unternehmen und wollt mit eurer Marke den nächsten Schritt gehen? Die Agentur Syndicate will euch dabei helfen und lobt ein Branding & Design Paket im Wert von 25.000 Euro für das „smarteste Startup“ aus.

Mehr Infos

