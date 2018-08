Termin-Highlights für Startups und Gründer vom 27. August bis 2. September 2018

Bei nüchterner Betrachtung ist es ganz schön verrückt, was sich da jedes Jahr Anfang September in Berlin ab spielt. Gigantismus, Gadgets, Größenwahn: Die IFA verführt den Laien zum Wundern und den Fachmann zum Staunen. Wohin die Technikgläubigkeit führt, was künstliche Intelligenz, vernetzter Alltag und App-gesteuerte Bettdecken aus dem Leben machen? Das weiß niemand so recht: Gerade weil wir der Zukunft kein Bein stellen möchten, wünschen wir dem Ganzen eine Kritik aus reiner Vernunft. Womit wir an euch übergeben und eine schöne Woche wünschen.

We, The Creators: Why Tech Alone Won’t Change The World Berlin 2018

Berlin, 29. August 2018

Im Rahmen seiner We, the Creators-Eventserie lädt WeWork alle Interessierten ins WeWork Ku’damm ein, um bei entspannter Frühstücks-Atmosphäre in Berlin den Status Quo der Tech-Start-up-Szene näher zu beleuchten.

Nicht nur auf die Technik kommt es an

Green Tech Startup Pitch @ EnergieEffizienz Messe Frankfurt 2018

Frankfurt am Main, 29. August 2018

Green Tech Startups präsentieren sich auf der EnergieEffizienz Messe Frankfurt potenziellen Investoren, Kunden und Kooperationspartnern.

Gewusst wie, spart Energie

Startup-Breakfast @ c/o pop Köln 2018

Köln, 30. August 2018

Vernetze Dich mit der Startup-Community bei einem energiereichen Frühstücks-Networkingformat bei dem Gründer mit Leidenschaft von ihren Fehltritten und Meisterleistungen erzählen.

Mit Energie in den Tag

Founder Dating – Startluft Hamburg 2018

Hamburg, 30. August 2018

Finde den passenden Gründer und Geschäftspartner: Hier hast du die Chance viele spannende potenzielle Mitgründer und Geschäftspartner in kurzer Zeit kennen zu lernen. Danach entscheidest du selbst, in wen du darüber hinaus mehr Zeit “investieren” möchtest.

Findet euch!

FuckUp Nights Leipzig Vol. 31

Leipzig, 30. August 2018

Fehler, Sackgassen, Irrtümer – wir feiern das Scheitern.Warum? Weil man daraus lernen kann. Und zwar mehr als aus jeder Erfolgsgeschichte.

Schöner scheitern

IFA NEXT Startup Days Pitch Berlin 2018

Berlin, 31. August bis 5. September 2018

Die IFA NEXT Startup Days bieten sechs Start-up-Thementage mit Präsentationen, Panel-Diskussionen und Pitches. Ergänzend bestreiten die Start-ups an jedem Nachmittag ein passendes Themenprogramm in der IFA NEXT Innovation Engine. Hier pitchen Start-ups vor IFA-Besuchern, Journalisten, Experten, Entscheidern aus Industrie und Handel und vor potentiellen Investoren.

Know-how für morgen

IFA⁺ Summit Berlin 2018

Berlin, 2. und 3. September 2018

Der IFA+ Summit bietet eine Plattform für Trendsetter und Visionäre: Hier könnt ihr in die Welt der Zukunft eintauchen. Internationaler Austausch, Workshops und spannendes Networking mit mehr als 500 Experten warten auf euch.

The Next Level of Thinking

Einsendeschluss für Pitches, Accelerators, Wettbewerbe & Awards 2018

Bewerbungen brauchen Zeit, deswegen findet Ihr hier eine Liste von bald ablaufenden Wettbewerben & Awards. Also ran an den Schreibtisch und toi toi toi von Gründerküche…

Hessischer Gründerpreis 2018

Bewerbungsschluss verlängert: 28. August 2018

Mit dem Hessischen Gründerpreis werden seit 2003 junge Unternehmen ausgezeichnet, die ihren Hauptsitz in Hessen haben, nicht länger als fünf Jahre am Markt sind und deren Gründerinnen und Gründer zur Finanzierung ihres Lebensunterhaltes nicht mehr auf staatliche Mittel angewiesen sind. 2018 wird erstmals zusätzlich zu den bestehenden drei Kategorien auch ein „Sonderpreis für Gründungen aus der Hochschule“ ausgelobt.

Mehr Infos

Letzte Chance: ZEIT WISSEN-Preis Mut zur Nachhaltigkeit 2019

Bewerbungsschluss: 31. August 2018

Der ZEIT WISSEN-Preis Mut zur Nachhaltigkeit 2019 sucht Menschen, Initiativen, Bildungseinrichtungen, Unternehmen und Startups, die einen besonderen Beitrag im Bereich nachhaltiger Entwicklung leisten.

Mehr Infos

Letzte Chance: Startup-Wettbewerb SZ Gipfelstürmer 2018

Bewerbungsschluss: 31. August 2018

Der Gründerwettbewerb Gipfelstürmer des SZ-Wirtschaftsgipfels geht in die dritte Runde. Wir suchen die besten Ideen aus Deutschland. Die SZ begleitet den Wettbewerb mit Porträts von Gründern und Gründerregionen jenseits der Metropolen.

Mehr Infos

Letzte Chance: ZukunftsGGEWinner 2018

Bewerbungsschluss: 31. August 2018

Neue Ideen braucht das Land. Die GGEW AG sucht Deine Innovation für Morgen.

Mehr Infos

Letzte Chance: Accenture HealthTech Innovation Challenge 2018

Bewerbungsschluss: 1. September 2018

In dem jährlich stattfindenden Wettbewerb werden Startups mit innovativen und disruptiven Geschäftsideen gesucht, die zum Ziel haben, Menschen den Zugang zur gesundheitlichen Versorgung und die Verwaltung im Gesundheitswesen zu verbessern.

Mehr Infos

GRÜNDERPREIS NRW 2018

Bewerbungsschluss: 14. September 2018

Der mit 60.000 Euro dotierte GRÜNDERPREIS NRW richtet sich an kleine und mittlere, eigenständige Unternehmen und Freiberufler. Prämiert werden die kreativsten und erfolgreichsten Geschäftsideen in Nordrhein-Westfalen.

Mehr Infos

herCareer: Gründer-Pitch München 2018

Bewerbungsschluss: 15. September 2018

Gründer pitchen um Mitgründerin: Die deutsche Startup-Szene ist noch immer vorwiegend von Männern geprägt, obwohl viele Gründer nach einer Frau in ihrem Team suchen. Eine ideale Plattform dafür ist die Frauen-Karrieremesse herCAREER in München. Hier können sich Gründer um Mitgründerinnen „bewerben“.

Mehr Infos

promotion Nordhessen 2018

Bewerbungsschluss: 23. November 2018

Der bundesweite Businessplanwettbewerb promotion Nordhessen leistet wertvolle Unterstützung durch nachhaltige Förderung neuer Unternehmensgründungen mittels Businessplanberatung, aktivem Netzwerkmanagement sowie der Vermittlung von Gründer Know-how.

Mehr Infos

