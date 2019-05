Termin-Highlights für Startups und Gründer vom 27. Mai bis 2. Juni 2019

Statusbericht: Fünf Monate des Jahres sind schon um, und die Welt ist immer noch kein besserer Ort als gestern. Im Gegenteil. Sie wankt und schaukelt immer stärker, es wird gedroht und gebrandschatzt, geraubt und gemordet, geherrscht wie im Mittelalter. Es wird Zeit für Veränderungen, es wird Zeit, Ideen umzusetzen, es wird Zeit, Verantwortung zu übernehmen. Ruhig erstmal im Kleinen. Anregungen findet ihr vielleicht in unseren Termin-Highlights.

Startup Basics V: Ready to start 2019 Dresden

Dresden, 27. Mai 2019

Mit den Startup Basics von dresden|exists zum eigenen Unternehmen! Dieser Workshop vermittelt allen Gründern und Interessierten, was vor der Gründung alles erledigt sein muss, welche Anmeldungen erforderlich sind und was man sonst noch wissen muss!

Alles auf Anfang

Rheinland-Pitch Halbfinale Köln 2019 *Female Founders Edition*

Köln, 27. Mai 2019

Es ist wieder soweit! Die Rheinland-Pitch Halbfinale ziehen durch NRW und die besten Startups der Region kämpfen um einen der vier Plätze für das Rheinland-Pitch Sommerfinale am Düsseldorfer Flughafen. Lasst euch dieses Spektakel nicht entgehen!

Die große Bühne

Summer Slam Festival Bonn 2019

Bonn, 29. Mai 2019

Das Open Air SUMMER SLAM Festival ist die größte Veranstaltung in der Region für digitale Innovationen. Bonn verwandelt sich an diesem Tag in einen Melting Pot aus innovativen Ideen, kreativen Köpfen und spannenden Startups!

Da schmelzt ihr dahin

Geschäftsmodellentwicklung 2019 Chemnitz

Chemnitz, 29. Mai 2019

Auch ein bahnbrechendes Produkt garantiert noch kein erfolgreiches Geschäft. Fast jedes fünfte Startup scheitert, weil sich die Gründenden keine über das Geschäftsmodell Gedanken gemacht haben. Daher ist das eure Chance, euch in der Startup-Welt mit diesem Workshop einen Vorteil zu verschaffen!

Erst denken, dann machen

Tech Days München 2019

München, 2. und 3. Juni 2019

Innovative Startups, weltweit erfolgreiche Konzerne, erstklassige Forschung und eine kreative digitale Szene: Unter dem Motto „Digital Innovation“ bringen die Tech Days Munich Akteure aus allen vier Bereichen zusammen.

Mehr Laptop als Lederhose

Einsendeschluss für Pitches, Accelerators, Wettbewerbe & Awards 2019

Bewerbungen brauchen Zeit, deswegen findet Ihr hier eine Liste von bald ablaufenden Wettbewerben & Awards. Also ran an den Schreibtisch und toi toi toi von Gründerküche…

U-Start Accelerator Programm – Go Circular! 2019

Bewerbungsschluss: 31. Mai 2019

Innovative Recyclinglösungen für elektronische Abfälle, Sekundärprodukte und Verbundstoffe gesucht – Jetzt mit eurem Startup für das U-Start Accelerator Programm bewerben!

Mehr Infos

Hubitation Startup Contest 2019

Bewerbungsschluss: 31. Mai 2019

Wie sieht Wohnen in der Zukunft aus? Wenn ihr dazu eine innovative Idee habt oder mit eurem Startup genau dieser Frage nachgeht, dann solltet ihr euch beim Hubitation Startup Contest bewerben. Lasst aus einer kleinen Idee etwas Großes werden!

Mehr Infos

Green Alley Award 2019

Bewerbungsschluss: 25. Juni 2019

Der Green Alley Award 2019 richtet sich an alle Start-ups und Jungunternehmer, die ein Geschäftsmodell in den Bereichen Digital Circular Economy, Recycling und Abfallvermeidung entwickelt haben. Ziel ist, Vorreiter der Circular Economy zusammenzubringen, mit ihnen an ihrem Geschäftsmodell zu arbeiten und sie idealerweise mit potenziellen Kunden zu vernetzen.

Mehr Infos

Gründungswettbewerb start2grow 2019

Bewerbungsschluss: 28. Juni 2019

start2grow begleitet euren Weg zum erfolgreichen Unternehmen – und bietet optimales Coaching, interessante Events, beste Kontakte zu Wirtschaft, Wissenschaft und Kapital sowie die Chance auf hohe Geld- und Sachpreise.

Mehr Infos

Kultur- und Kreativpiloten Deutschland 2019 – Bewerbungsphase

Bewerbungsschluss: 30. Juni 2019

Wir suchen Menschen, die Mut beweisen, Engagement zeigen und sich immer fragen: Was kann ich noch besser machen? Die Auszeichnung richtet sich an Unternehmen, Selbständige, Gründer*innen und Projekte aus der Kultur- und Kreativwirtschaft und deren Schnittstellen zu anderen Branchen.

Mehr Infos

SENovation-Award 2019

Bewerbungsschluss: 30. Juni 2019

Jung, kreativ und interessiert an Senioren – ein Widerspruch? Ganz und gar nicht, finden die Initiatoren des SENovation Award und zeichnen seniorenfreundliche Startups aus, die sich Produkten und Dienstleistungen für Ältere verschrieben haben.

Mehr Infos

EYA – European Youth Award 2019

Bewerbungsschluss: 15. Juli 2019

Der European Youth Award zeichnet junge Europäer mit digitalen Lösungen mit sozialem Mehrwert für die Gesellschaft aus! Gesucht werden innovative Ideen und Gründer und Entwickler von digitalen Lösungen unter 33, die sich noch bis zum 15. Juli bewerben können!

Mehr Infos

Darboven IDEE-Förderpreis 2019

Bewerbungsschluss: 31. Juli 2019

Gesucht: Mutige Frauen mit Unternehmergeist, denn der Darboven IDEE-Förderpreis zeichnet Jungunternehmerinnen aus, denn es braucht mehr engagierte weibliche Vorbilder, Unternehmerinnen und Frauen in verantwortungsvollen Positionen. Jetzt bist zum 31. Juli bewerben!

Mehr Infos

KUER.NRW Businessplan Wettbewerb 2019

Bewerbungsschluss: 1. September 2019

Beim bundesweit einzige branchenspezifischen Wettbewerb für die Zukunftsbranchen Klima, Umwelt, Energieeffizienz und Ressourcenschonung begleiten speziell akkreditiert Coaches, Mentoren, Spezialisten, Branchenexperten und Angel Investoren junge Gründer über alle Phasen der Gründung.

Mehr Infos

