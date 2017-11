Termin-Highlights für Startups und Gründer vom 27. November bis 3. Dezember 2017

Rheinland-Pitch Winterfinale 2017 Köln

Köln, 27. November 2017

Das große Winterfinale des Rheinland-Pitches 2017: Zum dritten Mal in Folge ist das Wallraf-Richartz-Museum Köln Austragungsort des Rheinland-Pitch Winterfinales. Hier präsentieren sich die besten vier Startups der Rheinland-Pitch Veranstaltungen aus dem vergangen Jahr mit ihrem Investoren-Pitch vor über 400 Zuschauern.

Eiskalte Gewinner

hub conference 2017 Berlin

Berlin, 28. November 2017

Das interaktive Business Festival bietet ein ganzheitliches Erlebnis aus Konferenz, Workshops, Technologie zum Ausprobieren, digitaler Kunst und Live-Musik. Bühnen und Marketplace, Innovation Spaces und Startup-Area laden zu Vorträgen, Diskussionen, Workshops oder einfach zum Austausch und Networking ein.

Analog war gestern

Startup Grind: Max Wittrock 2017 München

München, 28. November

Fireside Chat in München mit mymuesli’s Co-Founder Max Wittrock: Der Münchner erzählt von seinem Unternehmen und wie es zu mymuesli überhaupt kam. Nicht nur für Müsli-Fans und Gründer interessant.

Herr der Körner

Music WorX Pitch 2017 Hamburg

Hamburg, 29. November 2017

Der Music WorX Pitch bietet bis zu sechs Gründerteams die Möglichkeit, ihre innovative Geschäftsidee vor einem Fachpublikum, potentiellen Businesspartnern und Investoren zu präsentieren. Das beste Team erhält den mit 5.000 Euro dotierten Jurypreis der Freien und Hansestadt Hamburg.

Thank you for the music

Social Media Day 2017 Frankfurt

Frankfurt am Main, 30. November 2017

Richtig kommunizieren – unter diesem Motto findet der Social Media Day im November 2017 statt. Die Informationsveranstaltung hat immer topaktuelle Themen auf dem Programm und sorgt in vier Fach-Vorträgen für spannenden Input und fachliches Know-how.

Besser kommunizieren

Pitch Club Developer Edition #5 2017 Dortmund

Dortmund, 30. November 2017

Hier treffen gestandene Unternehmen und Startups auf Softwareentwickler, die es zu überzeugen gilt. Die Unternehmen pitchen ihr HR-Konzept, Jobs und Projekte und versuchen so, die Talente für sich zu gewinnen. Die Entwickler stellen zudem unbequeme Fragen und prüfen die Jobs auf Herz und Nieren.

Entwickler gesucht

EYA Festival 2017 Graz

Graz (A), 29. November bis 2. Dezember 2017

Europas digitale Generation setzt neue Maßstäbe digitaler Kreativität! Zum sechsten Mal in Folge beeindrucken die besten jungen Social & Digital Entrepreneurs beim “European Youth Award Festival” mit ihrem Können und ihrer Innovationskraft.

Europa lebt

Startup Weekend Women OWL 2017 Herford

Herford, 1. bis 3. Dezember 2017

Eine Idee, 54 Stunden und jeden Menge Gründergeist – zieh mit deiner Business-Idee in den Pitch und mach daraus ein echtes Geschäftsmodell. Du steckst voller Tatendrang, aber die fehlt die Idee? Kein Problem! Als Entwicklerin, Designerin, Business-Spezialistin, Marketing- oder Sales-Expertin bringst du euer Team beim Startup Weekend Women OWL mit deinen Stärken nach vorn.

Women Tech Power wanted

Tag der Teilhabe 2017 Berlin

Berlin, 1. Dezember 2017

Eine Mitarbeiterbeteiligung im Unternehmen einzuführen ist mit einigem bürokratischen und finanziellen Aufwand verbunden. Für viele Firmen macht sich der Aufwand jedoch schnell und um ein Vielfaches bezahlt. Wie ihr das passende Modell für euer Unternehmen findet und was ihr bei der Implementierung beachten müsst, erfahrt ihr beim Tag der Teilhabe in Berlin.

Wenn alle beteiligt sind

Einsendeschluss von Wettbewerben & Awards 2017

Bewerbungen brauchen Zeit, deswegen findet Ihr hier eine Liste von bald ablaufenden Wettbewerben & Awards. Also ran an den Schreibtisch und toi toi toi von Gründerküche…

Deutscher Integrationspreis 2018

Letzte Chance: Bewerbungsschluss: 27. November 2017

Für den Deutschen Integrationspreis können sich Projekte bewerben, die den gesellschaftlichen Zusammenhalt in Deutschland stärken. Mitmachen können Sozialunternehmen, gemeinnützige Organisationen oder private Initiativen. Besonders angesprochen sind Menschen mit eigener Migrationserfahrung, die in den Projekten mitwirken.

ERCIS Launch Pad 2017

Bewerbungsschluss: 6. Dezember 2017

Das ERCIS Launch Pad ist ein seit 2008 jährlich stattfindender Wettbewerb für Gründer, Gründungswillige und Gründungsinteressierte mit interessanten Ideen für IT-Produkte oder -Services. Aus allen Einreichungen wählt eine Expertenjury aus Gründern und Forschern Finalisten, die ihre Idee dann in einem Finale pitchen dürfen.

Deutscher Gründerpreis 2018

Bewerbungsschluss: 15. Dezember 2017

Der Deutsche Gründerpreis ist die bedeutendste Auszeichnung für herausragende Unternehmer in Deutschland. Ziel der Initiative ist es, ein positives Gründungsklima in Deutschland zu fördern und Mut zur Selbstständigkeit zu machen. Teilnehmer um den Preis werden allerdings durch ein Expertennetzwerk vorgeschlagen und so nominiert.

start2grow 2018 Gründerwettbewerb

Bewerbungsschluss: 15. Januar 2018

Für eure Unternehmensgründung braucht ihr einen ausgereiften Businessplan. start2grow hilft euch dabei, denn ihr werdet von der Geschäftsidee über den Businessplan bis zum erfolgreichen Unternehmen begleitet. Erfahrene Coaches, ein kompetentes Netzwerk, beste Kontakte zu Kapitalgebern, interaktive Events, hohe Preisgelder und das Handbuch Businessplan unterstützen diesen Weg.

Start me up! Gründerwettbewerb 2018

Bewerbungsschluss: 31. März 2018

Deutschland muss (wieder) ein Land der Unternehmensgründer werden, wenn es in der globalisierten Wirtschaftswelt weiter vorne mitspielen will. Dafür werden junge Leute gesucht, die Mut, Risikofreude und Spaß an Hochtechnologie haben – und ein großes Unternehmen aufbauen wollen. Als Starthilfe gibt es 100.000 Euro Preisgeld und reichlich Expertise von Wirtschaftsprofis zu gewinnen.

Alle weiteren Events und Wettbewerbe gibt es hier.