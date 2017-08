Termin-Highlights für Startups und Gründer vom 28. August bis 3. September 2017

Bei nüchterner Betrachtung ist es ganz schön verrückt, was sich da jedes Jahr Anfang September in Berlin abspielt. Gigantismus, Gadgets, Größenwahn: Die IFA verführt den Laien zum Wundern und den Fachmann zum Staunen. Schade nur, dass scheinbar kaum jemand hinterfragt, wohin die Technikgläubigkeit führt, was künstliche Intelligenz, vernetzter Alltag und App-gesteuerte Bettdecken aus dem Leben machen. Gerade weil wir der Zukunft kein Bein stellen möchten, wünschen wir dem Ganzen eine Kritik aus reiner Vernunft. Womit wir an euch übergeben und eine schöne Woche wünschen.

E-Mail Marketing Day 2017 Offenbach

Offenbach, 30. August 2017

E-Mail-Marketing schlägt sie alle! Trotz Spamwellen, Social Media-Erfolgen und Google-Adwords – die E-Mail ist nach wie vor der erfolgreichste Marketing-Kanal! Wie ihr diesen Kanal erfolgreich für euch nutzen könnt, verraten euch Experten auf dem E-Mail Marketing Day!

Frontend Conference 2017 Zürich

Zürich (CH), 31. August bis 1. September 2017

2 Tage, 2 Tracks: 4 Workshops, 22+ Speakers und 444 Teilnehmer! Das ist die Frontend Conference in Zahlen ausgedrückt. In Zürich trifft sich schon seit Jahren die IT-Szene an zwei Tagen. Die Konferenz ist eine hervorragende Plattform für Forscher, Entwickler und Designer, um ihre Projekte, neueste Forschung und Technologien in den Bereichen Webtechnologien, Webdesign und UX zu präsentieren.

growth marketing SUMMIT 2017 Frankfurt

Frankfurt am Main, 31. August 2017

Erlebt ein wissen-geladenes Business-Event mit Unterhaltungsfaktor – Der growth marketing SUMMIT ist ein Erlebnis für alle Sinne in einer Top-Location mit brandaktuellem Wissen, Top-Experten der Branche, Spitzen-Catering und Live-DJ!

IFA NEXT Startup Days 2017 Berlin

Berlin, 1. bis 6. September 2017

Im Rahmen der IFA 2017 wird es erstmals eine einzigartige und größere Bühne für Innovationen geben. Startups, Forschungslabore, Universitäten und Unternehmen bilden gemeinsam IFA NEXT, in Weiterentwicklung des bisherigen Innovationsformats IFA TecWatch. Die IFA NEXT Startup Days sorgen an sechs Startup-Thementagen mit Präsentationen, Panel-Diskussionen und Pitches für eine buntes, spannendes Programm!

jobmesse braunschweig 2017

Braunschweig, 2. und 3. September 2017

Ob regionaler Berufseinstieg, internationale Karriere, Jobwechsel, gezielte Weiterbildung oder Praktikum – die jobmesse macht es möglich! Jahr für Jahr werden hier Kontakte geknüpft, Karrierepläne geschmiedet und wichtige Weichen für die Zukunft gestellt.

Einsendeschluss von Wettbewerben & Awards 2017

Bewerbungen brauchen Zeit, deswegen findet Ihr hier eine Liste von bald ablaufenden Wettbewerben & Awards. Also ran an den Schreibtisch und toi toi toi von Gründerküche…

AndersGründer Pitch 2017 Wettbewerb für Frankfurt / Main

Letzte Chance: Bewerbungsschluss: 28. August 2017

Für Game Changer, Rule Breaker und Social Entrepreneure – Das Social Impact Lab Frankfurt sucht neue TeilnehmerInnen für das Programm #AndersGründer, gefördert durch die KfW Stiftung.

FXH 2017 Start-up Award

Letzte Chance: Bewerbungsschluss: 28. August 2017

Noch bis zum 28. August 2017 gesucht: Herausragende Startups, die im Bereich Gesundheitswesen die Digitalisierung voranbringen! Roche vergibt zum ersten Mal in diesem Jahr den FXH Startup Award, um diese Leistungen zu honorieren. Die Verleihung findet am 9. November auf der ersten Future X Healthcare Veranstaltung in München statt!

Hessischer Website Award 2017

Letzte Chance: Bewerbungsschluss: 31. August

All­jähr­lich geht der Hes­si­sche Web­site Award an den Start und prä­miert die beste Web­site eines kleinen oder mitt­leren Unter­neh­mens mit Standort in Hessen. Der Award erkennt bran­chen­über­grei­fend die beson­dere Leis­tung von Unter­nehmen an, die sich trotz begrenzter zeit­li­cher und finan­zi­eller Res­sourcen im Online-Wett­be­werb behaupten.

Startup Nations Award 2017

Letzte Chance: Bewerbungsschluss: 31. August 2017

Das weltweite „Startup Nations“-Netzwerk zeichnet innovative Gründungsförderer und politische Entscheider mit dem „Startup Nations Awards“ aus. Bewerber werden für den Award allerdings von Dritten nominiert.

ZEIT WISSEN-Preis Mut zur Nachhaltigkeit 2018

Letzte Chance: Bewerbungsschluss: 31. August 2017

Die Initiative „Mut zur Nachhaltigkeit“ sucht wieder Menschen, Initiativen, Bildungseinrichtungen, Unternehmen und Startups, die Mut zur Nachhaltigkeit beweisen, die Verantwortung übernehmen und mit ihren Ideen den respektvollen Umgang mit anderen und der Umwelt befördern.

Gründen-Live Wettbewerbe 2017

Letzte Chance: Bewerbungsschluss: 1. September 2017

„Gründen-Live: Mehr Kopf statt Kapital. Intelligenter wirtschaften“ – ist ein innovativer Wettbewerb für Menschen mit Unternehmergeist. Ihr habt bereits gegründet oder eine geniale Gründungsidee? Mit dem Ideen- und dem Gründerwettbewerb habt ihr in beiden Fällen die Möglichkeit teilzunehmen!

Gründerpreis „Pioniergeist“ 2017

Letzte Chance: Bewerbungsschluss: 1. September 2017

Mit Mut und guten Geschäftsideen punkten: Existenzgründerinnen und Existenzgründer, die sich während der letzten fünf Jahre selbstständig gemacht haben oder in diesem Jahr gründen werden, können sich ab sofort bis zum 1. September 2017 bei der Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz (ISB) für den Gründerpreis „Pioniergeist 2017“ bewerben.

FXH 2017 Scientific Excellence Award

Letzte Chance: Bewerbungsschluss: 1. September 2017

Der FXH Scientific Excellence Award zeichnet zukunftsweisende Forschungsprojekte zu Data Science im Gesundheitswesen aus, die zu einer effizienteren Forschung & Entwicklung oder einer verbesserten Patientenversorgung beitragen.

Space Exploration Masters Innovationswettbewerb 2017

Bewerbungsschluss: 8. September 2017

Die Weltraumerforschung bietet großes Potenzial für die Entwicklung zukunftsorientierter Anwendungen, Produkte und Dienstleistungen, die unserer Erde zugute kommen. Deshalb sucht der „Space Exploration Masters“ nach innovativen Geschäftsideen, die für unsere globale Gesellschaft und unser Wirtschaftssystem Vorteile und Mehrwert bieten. Preisgeld: 30.000 Euro!

Wettbewerb zum BACB SpeedDating auf der deGUT 2017

Bewerbungsschluss: 9. September 2017

Auch in diesem Jahr können Startups auf den Deutschen Gründer- und Unternehmertagen (deGUT) ihr Geschäftskonzept vor Business Angels und dem Messepublikum vorstellen. Am 14. Oktober erläutern Gründerinnen und Gründer in acht Minuten ihre Geschäftsidee.

Leibniz-Gründerpreis 2018

Bewerbungsschluss: 11. September 2017

Der Leibniz-Gründerpreis unterstützt Gründungsvorhaben aus den Einrichtungen der Leibniz-Gemeinschaft bei der Umsetzung ihrer Gründungsideen in der Vorbereitungs- bzw. Startup-Phase. Gründungsinteressierte Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die mit markttauglichen Ideen und einem fundierten Geschäftsplan ein Unternehmen gründen wollen, können an dem Wettbewerbsverfahren um den mit 50.000 Euro dotierten Leibniz-Gründerpreis teilnehmen.

BARC Startup Award 2017

Bewerbungsschluss: 12. September 2017

Gesucht werden Software oder softwareunterstützende Dienstleistungen, die im Umfeld von Business Intelligence, Datenanalyse, Planung und Simulation, oder dem Datenmanagement für diese Aufgaben angesiedelt sind und neue Impulse bringen. Für den BARC Start-up Award könnt ihr euch noch bis zum 12. September bewerben!

GRÜNDERPREIS NRW 2017

Bewerbungsschluss: 15. September 2017

Wer ein Unternehmen gründen will, braucht neben einem guten Konzept und Geld vor allem eines: Eine Menge Mut. Eben dieser Mut wird auch in diesem Jahr mit dem GRÜNDERPREIS NRW 2017 belohnt. Das Wirtschaftsministerium und die NRW.BANK zeichnen herausragende Leistungen von Jungunternehmerinnen und Jungunternehmern aus, die zwischen dem 1. Januar 2012 und dem 31. Dezember 2015 ein Unternehmen gegründet haben. Bewerbt euch noch bis 15. September!

herCAREER Pitch: Er sucht Sie 2017

Bewerbungsschluss: 15. September 2017

Neues Format auf der herCAREER 2017: Männliche Gründer und Gründerteams, die eine Mitgründerin suchen, bekommen auf der anstehenden Ausgabe der jährlich stattfindenden Karrieremesse die Chance, ihr Startup vorzustellen sowie den Bereich und die Aufgaben, für die sie eine Mitgründerin suchen. Der männliche Gründer bzw. das Gründerteam stellen sich in diesem Rahmen einem mehrheitlich weiblichen Publikum vor.

Wettbewerb Herausforderung Unternehmertum 2017

Bewerbungsschluss: 24. September 2017

Ihr interessiert euch für das Thema Unternehmertum und wollt euren Gründerspirit mit Gleichgesinnten teilen? Ihr wollt euer Geschäftsmodell mit erfahrenen Gründern und Coaches diskutieren und Teil der Gründercommunity der Stiftung der Deutschen Wirtschaft (sdw) werden?

Startup Open 2017

Bewerbungsschluss: 30. September 2017

Bis zum 30. September könnt ihr euch noch für Startup Open 2017 bewerben und um die Reise nach Istanbul zum Global Entrepreneurship Congress teilnehmen! Das solltet ihr euch nicht entgehen lassen, wenn ihr euer Startup weiter voranbringen wollt!

EURO FINANCE TECH Award 2017

Bewerbungsschluss: 30. September 2017

Auch 2017 werden wieder FinTechs oder Banken mit dem Preis zur Konferenz ausgezeichnet, die sich mit dem Digitalisierungsthema beschäftigen. Der Preis wird in drei Kategorien vergeben: Beste Kooperation, Erfolgreichstes Fintech und Persönlichkeit des Jahres.

Gründerwettbewerb – Digitale Innovationen 2017

Bewerbungsschluss: 4. Oktober 2017

Der Gründerwettbewerb ist ein Ideenwettbewerb und unterstützt Unternehmensgründungen, bei denen innovative Informations- und Kommunikationstechnologien zentraler Bestandteil des Produkts oder der Dienstleistung sind. In jeder Wettbewerbsrunde werden bis zu sechs Gründungsideen mit Hauptpreisen von jeweils 32.000 € ausgezeichnet.

Deutscher Exzellenz-Preis 2018

Bewerbungsschluss: 16. Oktober 2017

Deutschlands Wirtschaft ist erfolgreich – und das hat gute Gründe. Viele Branchen und Disziplinen zeichnen sich durch Exzellenz aus. Oftmals – gerade im B2B-Bereich – bleiben solche herausragenden Leistungen deutscher Unternehmen und UnternehmerInnen aber im Verborgenen. Daher ist es an der Zeit, Exzellenz mit einem Preis zu würdigen. Das ist die Mission des „Deutschen Exzellenz-Preises“.

Science4Life Venture Cup 2018

Bewerbungsschluss: 20. Oktober 2017

Als Jungunternehmer könnt ihr hier die Experten des Science4Life-Netzwerks ansprechen. Im direkten Kontakt erhaltet ihr von diesen Profis wertvolle Unterstützung bei der Überprüfung und Weiterentwicklung eurer Produkte, Dienstleistungen sowie Patent- und Markenstrategien. Dieses Miteinander macht jeden Teilnehmer am Science4Life Venture Cup zu einem Gewinner!

CeBIT Innovation Award 2018

Bewerbungsschluss: 1. November 2017

Der CeBIT Innovation Award macht die Vielfalt, Leistungsfähigkeit und Innovationskraft von etablierten Forschungseinrichtungen genauso wie von jungen Entrepreneuren zwischen Flensburg und Passau, Aachen und Zwickau alljährlich aufs Neue sichtbar. Im Fokus stehen dabei weniger die technische Leistungsfähigkeit als vielmehr der Alltagsnutzen der einzelnen Wettbewerbsbeiträge.

Klimahouse Startup Award 2018

Bewerbungsschluss: 20. November 2017

Ein Gründerwettbewerb für ganz Europa, denn mit dem Award werden Technologien von europäischen Startups ausgezeichnet, die sich mit der Energiesanierung und energieeffizientem Bauen beschäftigen.

ERCIS Launch Pad 2017

Bewerbungsschluss: 6. Dezember 2017

Das ERCIS Launch Pad ist ein seit 2008 jährlich stattfindender Wettbewerb für Gründer, Gründungswillige und Gründungsinteressierte mit interessanten Ideen für IT-Produkte oder -Services. Aus allen Einreichungen wählt eine Expertenjury aus Gründern und Forschern Finalisten, die ihre Idee dann in einem Finale pitchen dürfen.

Deutscher Gründerpreis 2018

Bewerbungsschluss: 15. Dezember 2017

Der Deutsche Gründerpreis ist die bedeutendste Auszeichnung für herausragende Unternehmer in Deutschland. Ziel der Initiative ist es, ein positives Gründungsklima in Deutschland zu fördern und Mut zur Selbstständigkeit zu machen. Teilnehmer um den Preis werden allerdings durch ein Expertennetzwerk vorgeschlagen und so nominiert.

