Termin-Highlights für Startups und Gründer vom 28. Mai bis 3. Juni 2018

Mittelstand vs. Startup Berlin 2018

Berlin, 29. Mai 2018

Die Zusammenarbeit mit Startups ist für viele Unternehmen immer noch ein Risiko, aber kann gleichzeitig auch eine große Chance mit sich bringen. Welche Möglichkeiten die Kooperation hervorbringt und wie diese erfolgreich gelingt, das erfahrt ihr in Berlin.

Voneinander lernen

Warum sind wir immer so busy? Experten-Tipps für mehr Effektivität in der digitalisierten Welt 2018 Zürich / München

Zürich, 29. Mai 2018

München, 30. Mai 2018

Einige der einflussreichsten Produktivitätsexperten aus dem deutschsprachigen Raum erklären, wie ihr eure Effektivität steigern könnt, in Bezug auf digitale Aufgaben und Herausforderungen.

Sich selbst managen in Zürich

Sich selbst managen in München

jobmesse emsland 2018

Lingen, 2. und 3. Juni 2018

Ob regionaler Berufseinstieg, internationale Karriere, Jobwechsel, gezielte Weiterbildung – die Jobmesse macht es möglich. Jahr für Jahr werden hier Kontakte geknüpft, Karrierepläne geschmiedet und wichtige Weichen für die Zukunft gestellt.

Einfach Karriere machen

Alle weiteren Events und Wettbewerbe gibt es hier.

Einsendeschluss von Wettbewerben & Awards 2018

Bewerbungen brauchen Zeit, deswegen findet Ihr hier eine Liste von bald ablaufenden Wettbewerben & Awards. Also ran an den Schreibtisch und toi toi toi von Gründerküche…

Letzte Chance: CONTENTshift Wettbewerb 2018

Bewerbungsschluss: 30. Mai 2018

Eine neue Runde CONTENTshift – Bis zum 30. Mai können sich noch alle Startups aus der Contentbranche bewerben. Die Auswahl der zehn besten Startups stellt sich dann am 29. Juni beim Pitch der Jury. Das Finale findet im Oktober im Rahmen der Frankfurter Buchmesse statt.

Mehr Infos

Letzte Chance: First Store by Alexa – Vol.II Wettbewerb 2018

Bewerbungsschluss: 1.Juni 2018

Lebendig, bunt, unverwechselbar: So sieht das Ideal eines lebendigen Handelsplatzes aus. Innovative Konzepte bieten Abwechslung. Genau das ist die Vision des Retail-Castings First Store by Alexa. Newcomer haben damit die Möglichkeit, etwas zu wagen. Bewerbt euch mit eurem Business- oder Store-Konzept um eine Ladenfläche in 1a-Lage!

Mehr Infos

Bio-Gründer Wettbewerb 2018

Bewerbungsschluss: 30. Juni 2018

Gesucht wird die revolutionärste Idee für Agrar- und Ernährungswirtschaft, Biotechnologie, Biochemie oder eine verwandte Branche. Angesprochen sind Existenzgründer und Jungunternehmer mit die innovativen Projekten und Gründungsvorhaben!

Mehr Infos

SENovation Award 2018

Bewerbungsschluss: 30. Juni 2018

SENovation Award zeichnet Startups aus, die sich Produkten und Dienstleistungen für Ältere verschrieben haben. Jung, kreativ und interessiert an Senioren, ein Widerspruch? Ganz und gar nicht: Denn in fast allen Konsumbereichen geben die über 65-Jährigen als wirtschaftlich stärkste Bevölkerungsgruppe den Ton an. Trotzdem wird dieser Zukunftsmarkt noch viel zu wenig bedient.

Mehr Infos

Hessischer Gründerpreis 2018

Bewerbungsschluss: 13. August 2018

Mit dem Hessischen Gründerpreis werden seit 2003 junge Unternehmen ausgezeichnet, die ihren Hauptsitz in Hessen haben, nicht länger als fünf Jahre am Markt sind und deren Gründerinnen und Gründer zur Finanzierung ihres Lebensunterhaltes nicht mehr auf staatliche Mittel angewiesen sind. 2018 wird erstmals zusätzlich zu den bestehenden drei Kategorien auch ein „Sonderpreis für Gründungen aus der Hochschule“ ausgelobt.

Mehr Infos

