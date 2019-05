Termin-Highlights für Startups und Gründer vom 29. April bis 5. Mai 2019

Komm, lieber Mai und mache, die Bäume wieder grün: Es ist soweit, die Natur erwacht, der Winterschlaf ist vorbei. Ab sofort gibt es keine Ausreden mehr. Macht was. Gründet. Bringt euer Business voran. In unseren Termin-Highlights gibt’s ein paar Anregungen, wo ihr euch noch mehr Anregungen holen könnt.

Startup-Workshop & -Sprechtag 2019 Wiesbaden

Wiesbaden, 30. April 2019

Die Business Angels FrankfurtRheinMain laden in die IHK Wiesbaden zum Sprechtag ein, der gleichzeitig auch die Möglichkeit zur Teilnahme am Workshop für Startups und Gründer bietet. Wer sich informieren will, sollte diesen Termin nicht verpassen!

Lernen und lernen

Rechtsforum des BPW 2019 Berlin

Berlin, 30. April 2019

Rechtliches Know-how für eure Unternehmensgründung: Das Rechtsforum des BPW 2019 ist eine wunderbare und dazu kostenfreie Möglichkeit, um euch grundlegend über die rechtlichen Aspekte eurer Gründung zu informieren und erste Details zu Patenten, Markenrechten und auch zum Thema Geschäftsgeheimnisschutz zu erfahren.

Alles, was recht ist

All about Agile 2019 Mannheim

Manheim, 2. Mai 2019

Einen ganzheitlichen Überblick über flexibles Management und Unternehmensführung bekommt ihr bei diesem Workshop. All about Agile ist für jeden geeignet, der sich mit Agile Methoden auseinander setzen will – von Projektmanager über Entwickler bis hin zu Führungskräften!

Beweglich bleiben

BPW Forum: Fläche! Fläche! Fläche! Berlin 2019

Berlin, 2. Mai 2019

Home-Office, Coworking oder doch lieber ein eigenes Büro? In Berlin und andernorts wird es nicht nur immer schwieriger bezahlbaren Wohnraum zu finden, auch Büroräume und Gewerbeflächen sind für Gründer mit kleinem Geldbeutel rar gesät. Mehr zu den Möglichkeiten in Sachen Arbeitsort erfahrt ihr beim Themenforum in Berlin.

Platz zum arbeiten

„women & work“ Frankfurt 2019

Frankfurt am Main, 4. Mai 2019

Die women&work ist seit 2011 der europäische Anlaufpunkt für Frauen, die etwas bewegen und ihre Karriere und ihr Leben nicht dem Zufall überlassen wollen.

Alles unter einem Hut

Einsendeschluss für Pitches, Accelerators, Wettbewerbe & Awards 2019

Bewerbungen brauchen Zeit, deswegen findet Ihr hier eine Liste von bald ablaufenden Wettbewerben & Awards. Also ran an den Schreibtisch und toi toi toi von Gründerküche…

Förderprogramm und Wettbewerb CONTENTshift 2019

Bewerbungsschluss: 15. Mai 2019

Das internationale Förderprogramm für Startups der Content-Branche macht die Synergien zwischen Startups und etablierten Branchenunternehmen nutzbar.

Hubitation Startup Contest 2019

Bewerbungsschluss: 31. Mai 2019

Wie sieht Wohnen in der Zukunft aus? Wenn ihr dazu eine innovative Idee habt oder mit eurem Startup genau dieser Frage nachgeht, dann solltet ihr euch beim Hubitation Startup Contest bewerben. Lasst aus einer kleinen Idee etwas Großes werden!

Green Alley Award 2019

Bewerbungsschluss: 25. Juni 2019

Der Green Alley Award 2019 richtet sich an alle Start-ups und Jungunternehmer, die ein Geschäftsmodell in den Bereichen Digital Circular Economy, Recycling und Abfallvermeidung entwickelt haben. Ziel ist, Vorreiter der Circular Economy zusammenzubringen, mit ihnen an ihrem Geschäftsmodell zu arbeiten und sie idealerweise mit potenziellen Kunden zu vernetzen.

Gründungswettbewerb start2grow 2019

Bewerbungsschluss: 28. Juni 2019

start2grow begleitet euren Weg zum erfolgreichen Unternehmen – und bietet optimales Coaching, interessante Events, beste Kontakte zu Wirtschaft, Wissenschaft und Kapital sowie die Chance auf hohe Geld- und Sachpreise.

SENovation-Award 2019

Bewerbungsschluss: 30. Juni 2019

Jung, kreativ und interessiert an Senioren – ein Widerspruch? Ganz und gar nicht, finden die Initiatoren des SENovation Award und zeichnen seniorenfreundliche Startups aus, die sich Produkten und Dienstleistungen für Ältere verschrieben haben.

