Termin-Highlights für Startups und Gründer vom 3. bis 9. September 2018

Darf man als Gründer politisch sein? Man muss es sogar. Sonst ist nämlich bald Schluss mit Innovationen und Selbstverwirklichung, mit freien Ideen und freien Träumen. Ein gesundes Gründerklima kann es nur in einer gesunden Demokratie geben. Und für die muss man einstehen, politisch sein und mutig. Heute mehr denn je: „#Wirsindmehr – Aufstehen gegen rechte Hetze“. Die wichtigste Veranstaltung der Woche findet am Montag, 3. September 2018 in Chemnitz statt.

Alle zum Nischel: #WIRSINDMEHR Chemnitz 2018

Chemnitz, 3. September 2018

Toleranz, Respekt, Menschlichkeit: Im Rahmen einer Demonstration gegen Ausländerfeindlichkeit und Rechtsextremismus wird es in Chemnitz aber mal so richtig laut. Gut so.

Unser aller Land

IFA NEXT Startup Days Pitch Berlin 2018

Berlin, 31. August bis 5. September 2018

Die IFA NEXT Startup Days bieten sechs Start-up-Thementage mit Präsentationen, Panel-Diskussionen und Pitches. Ergänzend bestreiten die Start-ups an jedem Nachmittag ein passendes Themenprogramm in der IFA NEXT Innovation Engine. Hier pitchen Start-ups vor IFA-Besuchern, Journalisten, Experten, Entscheidern aus Industrie und Handel und vor potentiellen Investoren.

Know-how für morgen

IFA⁺ Summit Berlin 2018

Berlin, 2. und 3. September 2018

Der IFA+ Summit bietet eine Plattform für Trendsetter und Visionäre: Hier könnt ihr in die Welt der Zukunft eintauchen. Internationaler Austausch, Workshops und spannendes Networking mit mehr als 500 Experten warten auf euch.

The Next Level of Thinking

Snack’18 Wiesbaden 2018

Wiesbaden, 4. und 5. September 2018

Zwischen Tradition, Innovation und digitaler Revolution: Bei der Fachkonferenz „snack’18“ dreht sich alles um die Themen Snacks und Food-To-Go. Besonders günstig für Startups und mit interaktivem Gründerküche-Workshop.

Extrem nahrhaft

We, The Creators – What’s happened to sliced bread? Hamburg 2018

Hamburg, 5. September 2018

Im Rahmen der „We, the Creators“-Eventserie lädt WeWork alle Interessierten ins WeWork Stadthaus ein, um bei entspannter Frühstücks-Atmosphäre in Hamburg den Status Quo der Food-Startup-Szene näher zu beleuchten.

Slow Food, schnell scheitern?

Workshop „Womanomics – souverän verhandeln“ Mannheim 2018

Mannheim, 5. September 2018

Werdet zur Unternehmerin in eigener Sache. Lernt, wie ihr euch erfolgreich durch Sprache positioniert!

Am Anfang ist das Wort

Dezentral 2018 @ Berlin Blockchain Week

Berlin, 6. September 2018

Die Dezentral ist eine inklusive Blockchain-Konferenz, die Newcomer, Builder und langjährige Hodler aus aller Welt im Herzen Berlins zusammenbringt.

Kettenreaktion

We, the creators: Made in RheinMain – Frankfurts Gründerinnen 2018

Frankfurt am Main, 6. September 2018

Im Rahmen der „We, the Creators“-Eventserie lädt WeWork alle Interessierten ein, um bei entspannter Cocktail-Atmosphäre den Status Quo der Startup-Szene mit Frankfurts Gründerinnen näher zu beleuchten.

Unbeschreiblich weiblich

Startupnight Berlin

Berlin, 7. September 2018

Mit der Vision, internationale Startups und innovative Konzerne zusammenzubringen und zu vernetzen, erhalten mehr als 5.000 Teilnehmer einen Einblick in die Geschäftsmodelle und Produkte von über 250 Startups weltweit.

Alles da

she-preneur summit 2018

Online, 7. bis 30. September 2018

Expertinnen-Event für Gründerinnen und selbstständige Frauen: Die Online-Konferenz bietet in 40 Workshops einen vielseitigen Mix an Beiträgen rund um die Selbstständigkeit – vom (Online-)Businessaufbau über Marketingstrategien und Selbstmanagement bis hin zur Vision für dein Herzensbusiness.

Zusammen erreicht Frau mehr

Einsendeschluss für Pitches, Accelerators, Wettbewerbe & Awards 2018

Bewerbungen brauchen Zeit, deswegen findet Ihr hier eine Liste von bald ablaufenden Wettbewerben & Awards. Also ran an den Schreibtisch und toi toi toi von Gründerküche…

GRÜNDERPREIS NRW 2018

Bewerbungsschluss: 14. September 2018

Der mit 60.000 Euro dotierte GRÜNDERPREIS NRW richtet sich an kleine und mittlere, eigenständige Unternehmen und Freiberufler. Prämiert werden die kreativsten und erfolgreichsten Geschäftsideen in Nordrhein-Westfalen.

herCareer: Gründer-Pitch München 2018

Bewerbungsschluss: 15. September 2018

Gründer pitchen um Mitgründerin: Die deutsche Startup-Szene ist noch immer vorwiegend von Männern geprägt, obwohl viele Gründer nach einer Frau in ihrem Team suchen. Eine ideale Plattform dafür ist die Frauen-Karrieremesse herCAREER in München. Hier können sich Gründer um Mitgründerinnen „bewerben“.

Unternehmerhelden Award 2018

Bewerbungsschluss: 30. September 2018

UnternehmerInnen sind Helden – denn sie haben den Mut, ihre Ideen umzusetzen. Und damit sind nicht nur Unicorns und hippe Gründer aus der Tech-Szene gemeint – sondern vor allem die vielen Solopreneure, die jedes Jahr den Weg in die Selbstständigkeit wagen.

Greiner Family Impact Initiative: Education and Employment Entrepreneurs

Bewerbungsschluss: 3. Oktober 2018

Die Greiner Family Impact Initiative sucht Entrepreneure, die Chancengleichheit in Bildung und Ausbildung fördern. Die ausgewählten Startups bekommen Zugang zu einem maßgeschneiderten EU-weiten Accelerator Programm und die Möglichkeit, vor einem sorgfältig ausgewählten Pool an Investoren ihr Unternehmen zu präsentieren.

Science4Life Venture Cup 2019

Bewerbungsschluss Ideenphase: 12. Oktober 2018

Der Science4Life Venture Cup geht in eine neue Runde und sucht wieder Startups aus den Branchen Life Sciences, Chemie und Energie.

promotion Nordhessen 2018

Bewerbungsschluss: 23. November 2018

Der bundesweite Businessplanwettbewerb promotion Nordhessen leistet wertvolle Unterstützung durch nachhaltige Förderung neuer Unternehmensgründungen mittels Businessplanberatung, aktivem Netzwerkmanagement sowie der Vermittlung von Gründer Know-how.

