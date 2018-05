Termin-Highlights für Startups und Gründer vom 30. April bis 6. Mai 2018

Was man für Veränderungen braucht? Eine innere Unruhe zum Beispiel, und das Bedürfnis, nicht alles beim Alten lassen zu können. Viele Gründer kennen im Kleinen, was vor 50 Jahren auch im Großen begann. Damals als Studenten in Paris begannen, ein ganzes Land lahmzulegen, damit es demokratischer, friedlicher, offener werden konnte. In diesem Sinne wünschen wir eine unruhige Gründerwoche.

Pitch Club Developer Edition #10 2018 München

München, 2. Mai 2018

Hier treffen gestandene Unternehmen und Startups auf Softwareentwickler, die es zu überzeugen gilt. Die Unternehmen pitchen ihr HR-Konzept, Jobs und Projekte und versuchen so, die Talente für sich zu gewinnen. Die Entwickler stellen zudem unbequeme Fragen und prüfen die Jobs auf Herz und Nieren.

Entwickler gesucht

MIGRATION MANIA – Wege zu einer performanten & agilen IT 2018 Stuttgart

Leinefelden-Echterdingen, 3.Mai 2018

Die Zukunft der IT birgt große Herausforderungen, denn Business-Entscheidungen und -Organisation führen zu immer komplexeren IT-Infrastrukturen. Was der Wandel mit sich bringt und wie ihr euch dafür rüstet, erfahrt ihr beim Event.

Nachhaltige Prozesse

Existenzgründerseminar Grünstadt 2018

Grünstadt, 4. und 5. Mai 2018

Ein zweitägiges Existenzgründerseminar bereitet euch für die Gründung eures eigenen Unternehmens vor. Ihr müsst noch keine konkrete Geschäftsidee haben, um dabei sein zu können. Ihr bekommt ausführliche Informationen zu Themen wie Finanzierung, Arten der Gründung, Anforderungen an Gründer, Rechtliches und Steuerbelange, Marketing.

Rüstzeug

5. Domain-Stammtisch München 2018

München, 5. Mai 2018

Der Domain-Stammtisch München ist ein privat organisiertes, loses Treffen der Domain-Branche und bietet die Möglichkeit, sich ein wenig über die guten alten Zeiten aber auch aktuelle Themen auszutauschen, Networking zu betreiben und Spaß zu haben.

Treffer

jobmesse köln 2018

Köln, 5. und 6. Mai 2018

Ob regionaler Berufseinstieg, internationale Karriere, Jobwechsel, gezielte Weiterbildung: Hier werden Kontakte geknüpft, Karrierepläne geschmiedet und wichtige Weichen für die Zukunft gestellt.

Einfach Karriere machen

Alle weiteren Events und Wettbewerbe gibt es hier.

Einsendeschluss von Wettbewerben & Awards 2018

Bewerbungen brauchen Zeit, deswegen findet Ihr hier eine Liste von bald ablaufenden Wettbewerben & Awards. Also ran an den Schreibtisch und toi toi toi von Gründerküche…

Ideenwettbewerb Agrar & Ernährung 2018

Bewerbungsschluss: 7. Mai 2018

Das Ziel des Ideenwettbewerbs Agrar & Ernährung ist, die Entwicklung außergewöhnlicher und vor allem innovativer Projektideen zu unterstützen. Egal ob ökologisch oder konventionell. Egal ob Produkt, Dienstleistung, Verfahren, Verwertung von Forschungsergebnissen oder einfach nur eine zukunftsweisende Idee – mitmachen lohnt sich.

Mehr Infos

First Store by Alexa – Vol.II Wettbewerb 2018

Bewerbungsschluss: 1.Juni 2018

Lebendig, bunt, unverwechselbar: So sieht das Ideal eines lebendigen Handelsplatzes aus. Innovative Konzepte bieten Abwechslung. Genau das ist die Vision des Retail-Castings First Store by Alexa. Newcomer haben damit die Möglichkeit, etwas zu wagen. Bewerbt euch mit eurem Business- oder Store-Konzept um eine Ladenfläche in 1a-Lage!

Mehr Infos

SENovation Award 2018

Bewerbungsschluss: 30. Juni 2018

SENovation Award zeichnet Startups aus, die sich Produkten und Dienstleistungen für Ältere verschrieben haben. Jung, kreativ und interessiert an Senioren, ein Widerspruch? Ganz und gar nicht: Denn in fast allen Konsumbereichen geben die über 65-Jährigen als wirtschaftlich stärkste Bevölkerungsgruppe den Ton an. Trotzdem wird dieser Zukunftsmarkt noch viel zu wenig bedient.

Mehr Infos

Alle weiteren Events und Wettbewerbe gibt es hier.