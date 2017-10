Termin-Highlights für Startups und Gründer vom 30. Oktober bis 5. November 2017

Es luthert ganz gewaltig und überall. Weil der große und durchaus streitbare Kirchenreformator Martin Luther seine 95 Thesen vor 500 Jahren an die Pforte der Wittenberger Schlosskirche nagelte, darf dieses Jahr ganz Deutschland am 31. Oktober Reformation feiern. Und weil Feiertage was Schönes sind, geht’s vielerorts am nächsten Tag mit Allerheiligen gleich weiter. Die Trennung von Staat und Kirche? Ist in der Woche vom 30. Oktober bis 5. November völlig egal …