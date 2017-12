Termin-Highlights für Startups und Gründer vom 4. bis 10. Dezember 2017

Auch wenn die Kraft langsam ausgeht, die Tage immer mehr im Kerzenglanze scheinen und die Glühweinhändler ihren jährlichen Tribut einfordern: Ein paar Wochen müsst ihr noch durchhalten, bis zur Weihnachtspause. Was dabei hilft? Zum einem ein paar interessante Gründerwettbewerbe und zum anderen sehr interessante Veranstaltung für Gründer und Startups – die Highlights der ersten Adventswoche haben wir für euch hier zusammengefasst.

1. VDI-Fachkonferenz: Corporates und Startups 2017 München

München, 5. und 6. Dezember 2017

Mit innovativen Startups frischen Wind ins Unternehmen holen: Die Digitalisierung erfordert auch von alteingesessenen Unternehmen immer mehr Innovationsbereitschaft und -kompetenzen. Doch ist das wirklich der richtige Weg? Wann ist eine Kooperation lohnenswert? Welche Herausforderungen bestehen bei entsprechenden Kooperationen auf operativer, organisatorischer und kultureller Ebene? Woran scheitert die Integration von Startups häufig und wie könnt man es besser machen?

Richtig verpartnern

Innovations-Café Weihnachtsedition 2017 München

München, 5. Dezember 2017

Im Innovations-Café im Dezember werden die SCE Startup Teams im Mittelpunkt stehen, die sich und ihre jeweiligen Geschäftsideen an diesem Abend vorstellen werden. Im Anschluss an die Pitches besteht die Möglichkeit, die Teams an ihren Präsentationstischen in der SCE Creative Hall näher kennen zu lernen.

Vorstellungsgespräche

Innovationskongress 2017 Frankfurt

Frankfurt am Main, 6. Dezember 2017

Neben der Konferenz mit tollen Vorträgen gibt es eine Ausstellungsfläche für Unternehmen, ein Coaching Café für direkte und individuelle Beratung, ein Speed Business Dating um geeignete Partner zu finden und auch einen Speakers Corner für kurze Impulsvorträge. Im Anschluss: Get-together in entspanntem Rahmen mit Live-Musik.

Innovieren in Hessen

Munich Investment Forum 2017

München, 6. Dezember 2017

Das Munich Investment Forum vernetzt Kapitalgeber mit Gründern von High-Tech Spin-offs aus der Fraunhofer-Gesellschaft und den größten Münchner Gründerzentren LMU Entrepreneurship Center, Strascheg Center for Entrepreneurship und UnternehmerTUM.

Ideen und Kapital

Datenschutz Grundverordnung 2018 – Was ist zu beachten 2017 Kiel

Kiel, 6. Dezember 2017

Die neue EU-Datenschutzgrundverordnung bringt ab Mai 2018 einige Neuauflagen für Unternehmen mit sich. Was zu beachten ist und bis wann ihr alles umgesetzt haben solltet, erfahrt ihr von Datenschutzexperten.

Seid ihr vorbereitet?

AndersGründer Pitch 2017 Frankfurt

Frankfurt, 7. Dezember 2017

Das Social Impact Lab Frankfurt sucht neue sozial-innovative Ideen für das Programm #AndersGründer, gefördert durch die KfW Stiftung. Seid dabei, wenn sich beim öffentlichen Pitch die Teams in je fünf Minuten dem Publikum präsentieren und den Fragen der Jury stellen. Ihr könnt den Tagessieger mitbestimmen.

Gründen mit Verantwortung

Finance and Law Day 2017 Stuttgart

Stuttgart, 7. Dezember 2017

Finanzierung, Recht und Steuern – Gründer und Gründungsinteressierte können sich beim Finance and Law Day informieren und Tipps für Unternehmensstrategie und -organisation erhalten. Das Programm deckt alle wichtigen Themen zum Bereich Steuern, Finanzen und Recht ab.

Alles zum Gründen

sTARTUp Day 2017 TartuD

Tartu (EST), 8. Dezember 2017

Der sTARTUp Day in Tartu, Estland ist das größte Business Festival der baltischen Staaten mit über 2500 Teilnehmern und über 80 erstklassigen Sprechern, Pitches, Networking sowie einer atemberaubenden Afterparty.

Hinterm Horizont

Einsendeschluss von Wettbewerben & Awards 2017

Bewerbungen brauchen Zeit, deswegen findet Ihr hier eine Liste von bald ablaufenden Wettbewerben & Awards. Also ran an den Schreibtisch und toi toi toi von Gründerküche…

ERCIS Launch Pad 2017

Letzte Chance: Bewerbungsschluss: 6. Dezember 2017

Das ERCIS Launch Pad ist ein seit 2008 jährlich stattfindender Wettbewerb für Gründer, Gründungswillige und Gründungsinteressierte mit interessanten Ideen für IT-Produkte oder -Services. Aus allen Einreichungen wählt eine Expertenjury aus Gründern und Forschern Finalisten, die ihre Idee dann in einem Finale pitchen dürfen.

Mehr Infos

Deutscher Gründerpreis 2018

Bewerbungsschluss: 15. Dezember 2017

Der Deutsche Gründerpreis ist die bedeutendste Auszeichnung für herausragende Unternehmer in Deutschland. Ziel der Initiative ist es, ein positives Gründungsklima in Deutschland zu fördern und Mut zur Selbstständigkeit zu machen. Teilnehmer um den Preis werden allerdings durch ein Expertennetzwerk vorgeschlagen und so nominiert.

Mehr Infos

start2grow 2018 Gründerwettbewerb

Bewerbungsschluss: 15. Januar 2018

Für eure Unternehmensgründung braucht ihr einen ausgereiften Businessplan. start2grow hilft euch dabei, denn ihr werdet von der Geschäftsidee über den Businessplan bis zum erfolgreichen Unternehmen begleitet. Erfahrene Coaches, ein kompetentes Netzwerk, beste Kontakte zu Kapitalgebern, interaktive Events, hohe Preisgelder und das Handbuch Businessplan unterstützen diesen Weg.

Mehr Infos

Start me up! Gründerwettbewerb 2018

Bewerbungsschluss: 31. März 2018

Deutschland muss (wieder) ein Land der Unternehmensgründer werden, wenn es in der globalisierten Wirtschaftswelt weiter vorne mitspielen will. Dafür werden junge Leute gesucht, die Mut, Risikofreude und Spaß an Hochtechnologie haben – und ein großes Unternehmen aufbauen wollen. Als Starthilfe gibt es 100.000 Euro Preisgeld und reichlich Expertise von Wirtschaftsprofis zu gewinnen.

Mehr Infos

