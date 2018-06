Termin-Highlights für Startups und Gründer vom 4. bis 10. Juni 2018

Es bleibt heiß. Nicht nur wegen des anhaltenden Sommerwetters, steigender Ölpreise, bevorstehender Fußball-Weltmeisterschaft. Auch die Termine häufen sich wieder. Wer Gründer ist oder werden will, könnte bei der Auswahl ins Schwitzen kommen. Das ist gut so, denn vor den Erfolg haben die Götter – auch die modernen – den Schweiß gesetzt. In diesem Sinne wünschen wir eine transpirierende Gründerwoche.

Warum sind wir immer so busy? Experten-Tipps für mehr Effektivität in der digitalisierten Welt 2018 Berlin

Berlin, 4. Juni 2018

Einige der einflussreichsten Produktivitätsexperten aus dem deutschsprachigen Raum erklären, wie ihr eure Effektivität steigern könnt, in Bezug auf digitale Aufgaben und Herausforderungen.

Sich selbst managen in Berlin

HEUREKA Conference 2018 Berlin

Berlin, 5. Juni 2018

Hier diskutieren internationale Gründer, Kapitalgeber und Experten die Frage: Was macht die nächste Gründergeneration aus? Das Gründer-Event geht dem Gründer-Gen auf die Spur und präsentiert dabei viele Experten und Top-Speaker.

New Frontiers

NOAH Conference Berlin 2018

Berlin, 6. und 7. Juni 2018

NOAH ist die Plattform für zukunftsorientierte Führungskräfte und Investoren, um aufkommende Trends branchenübergreifend zu diskutieren und zu verstehen, wie andere die Herausforderungen erfolgreich bewältigt haben und wie man von den neuen Möglichkeiten profitieren kann.

Digitale Revolution – aber richtig

HORIZONT Regionale Kommunikation 2018 Leipzig

Leipzig, 6. Juni 2018

Regionale Unternehmen stehen vor der Aufgabe aktive Standort-Kommunikation zu betreiben – bei oftmals kleinen Budgets und begrenzten Ressourcen. Auf der Konferenz erhaltet ihr wertvolles Wissen, wie ihr euer Marketing optimal aussteuern, um die Aufmerksamkeit eurer Kunden zu wecken.

Vor Ort sein

Digital Kindergarten 2018 Hamburg

Hamburg, 7. und 8. Juni 2018

Inspirieren lassen, netzwerken, Spaß haben. Keine Hemmungen! Keine falsche Zurückhaltung! Neueste Technologien erleben – KI, Virtual und Augmented Reality, 3D-Printing, Smart Home und Robotics. Nicht außer Acht zu lassen: die legendäre Aftershow-Party!

Die Zukunft anfassen

Barcamp Koblenz 2018

Koblenz, 8. und 8. Juni 2018

Das Barcamp beschäftigt sich mit dem bewusst weit gefassten Thema „Digitale Kommunikation“. Wie bei Barcamps üblich: Jeder kann eine Session anbieten, es gibt kein festgelegtes Programm. Neben den Sessions wird es genügend Zeit zum Austausch geben. Für jeden, der seinen Horizont zu digitalen Themen erweitern und mitreden will.

Jedem, was er will

Einsendeschluss von Wettbewerben & Awards 2018

Bewerbungen brauchen Zeit, deswegen findet Ihr hier eine Liste von bald ablaufenden Wettbewerben & Awards. Also ran an den Schreibtisch und toi toi toi von Gründerküche…

Bio-Gründer Wettbewerb 2018

Bewerbungsschluss: 30. Juni 2018

Gesucht wird die revolutionärste Idee für Agrar- und Ernährungswirtschaft, Biotechnologie, Biochemie oder eine verwandte Branche. Angesprochen sind Existenzgründer und Jungunternehmer mit die innovativen Projekten und Gründungsvorhaben!

SENovation Award 2018

Bewerbungsschluss: 30. Juni 2018

SENovation Award zeichnet Startups aus, die sich Produkten und Dienstleistungen für Ältere verschrieben haben. Jung, kreativ und interessiert an Senioren, ein Widerspruch? Ganz und gar nicht: Denn in fast allen Konsumbereichen geben die über 65-Jährigen als wirtschaftlich stärkste Bevölkerungsgruppe den Ton an. Trotzdem wird dieser Zukunftsmarkt noch viel zu wenig bedient.

Hessischer Gründerpreis 2018

Bewerbungsschluss: 13. August 2018

Mit dem Hessischen Gründerpreis werden seit 2003 junge Unternehmen ausgezeichnet, die ihren Hauptsitz in Hessen haben, nicht länger als fünf Jahre am Markt sind und deren Gründerinnen und Gründer zur Finanzierung ihres Lebensunterhaltes nicht mehr auf staatliche Mittel angewiesen sind. 2018 wird erstmals zusätzlich zu den bestehenden drei Kategorien auch ein „Sonderpreis für Gründungen aus der Hochschule“ ausgelobt.

