Termin-Highlights für Startups und Gründer vom 4. bis 10. September 2017

IFA NEXT Startup Days 2017 Berlin

Berlin, 1. bis 6. September 2017

Im Rahmen der IFA 2017 wird es erstmals eine einzigartige und größere Bühne für Innovationen geben. Startups, Forschungslabore, Universitäten und Unternehmen bilden gemeinsam IFA NEXT, in Weiterentwicklung des bisherigen Innovationsformats IFA TecWatch. Die IFA NEXT Startup Days sorgen an sechs Startup-Thementagen mit Präsentationen, Panel-Diskussionen und Pitches für eine buntes, spannendes Programm!

Das nächste Level

Startup SAFARI Cologne 2017

Köln, 4. bis 8. September 2017

Köln steht Kopf, und das eine ganze Woche lang: Das Startup-Ökosystem in der Region öffnet sich und gibt Gleichgesinnten die Möglichkeit, in die lokale Startup-Szene eintauchen zu können, den Startup-Lifestyle zu erleben und wichtige Verbindungen zu schaffen.

Abtauchen im Ökosystem

IFA⁺ Summit 2017 Berlin

Berlin, 4. und 5. September 2017

IFA + Summit ist ein Ort für innovative Denker und die Welt der Zukunft. Internationaler Austausch, Workshops und spannendes Networking mit mehr als 500 Experten und Visionären warten auf euch.

Die Zukunft gestalten

WIRED Future Breakfast 2017 Köln

Köln, 4. September 2017

Im Rahmen der Startup Safari Cologne laden die Veranstalter zum Impuls-Event: Der eco – Verband der Internetwirtschaft e. V. und die Stadt Köln präsentieren rund sechs Wochen vor dem Start die zahlreichen Events der kommenden Internetwoche. Das WIRED Future Breakfast gibt am Morgen eine Übersicht über die aktuell heißesten Themen der Digitalisierung, die auch Kern der Woche im Oktober sein werden.

Was das Internet kann

Webcast: Richtig durchstarten als Tech-Startup 2017

Online, 5. September 2017

Digitalisierung und Cloud-Nutzung zählen für Tech-Startups zu den Herausforderungen, die es zu meistern gilt. Alles zur richtigen Cloud- und Digitalisierungsstrategie für Startups und Gründer erfahrt ihr im COMPUTERWOCHE Webcast inklusive Live-Chat.

Überall dabei

Rheinland-Pitch Special – Accelerator Edition 2017 Düsseldorf

Düsseldorf, 5. September 2017

Der Rheinland-Pitch findet jeden Monat statt und gibt Startups die Chance vor Publikum pitchen zu können. Beim Rheinland-Pitch Special – Accelerator Edition präsentieren sich die besten Startups aus dem aktuellen STARTPLATZ Accelerator Programm. Lasst euch überraschen, welche Startups auf der Bühne zu sehen sind!

Ergebnisse präsentieren

Pirate Summit Köln 2017

Köln, 6. und 7. September 2017

Bereits zum 7. Mal kommen die über 650 Gründer, 250 führende Investoren und media und corporate executives in einer unkonventionellen Location in einer der am meist unterschätzten Stadt zusammen – Köln.

Bereit zum entern

10. EnergieEffizienz-Messe 2017 Frankfurt

Frankfurt / Main, 6. und 7. September 2017

Mehr als 400 Experten stellen an den Messeständen und in 50 Programmpunkten aktuelle Lösungen, Trends und Best-Practice-Beispiele rund um die Themen Energiemanagement und Energieeffizienz vor, denn die Leitmesse für Energieeffizienz in Unternehmen, Kommunen und Immobilienwirtschaft lockt alle Entscheider der Branche nach Frankfurt.

Gewusst wie, spart Energie

One Idea Masterclass #4 The Power of Personal Online Branding 2017 Cannes

Cannes + online, 6. September 2017

The Power of Personal Online Branding – so lautet das Thema der vierten Masterclass. Die Konferenz findet dieses Mal in Cannes statt, aber wer nicht vor Ort mit dabei sein kann, der hat die Möglichkeit, alles einfach über den Livestream zu verfolgen! Spannende 5 High-Classes warten auf euch!

Das Ich optimieren

Gründerszene Spätschicht Hamburg 2017

Hamburg, 7. September 2017

Die Gründerszene Spätschicht macht Halt in Hamburg, um Startups, Investoren und Digitalenthusiasten aus dem Norden Deutschlands zu vernetzen. Für das Event ist eine hervorragende Auswahl an VCs eingeladen. Nutz die Chance und pitche deine Idee in einer 15-minütigen Face-to-Face Session vor den ausgewählten Investoren.

Später dann kickern

Techfest Munich 2017

München, 8. bis 10. September 2017

Das TECHFEST MÜNCHEN ist ein internationales Technologiefestival. Für ein Wochenende kommen 300 Unternehmer, Creatives, Tech-Evangelisten, Corporate Innovatoren, Designer, Coder, Hacker und Macher zusammen.

Laptop und Lederhos’n

Einsendeschluss von Wettbewerben & Awards 2017

Bewerbungen brauchen Zeit, deswegen findet Ihr hier eine Liste von bald ablaufenden Wettbewerben & Awards. Also ran an den Schreibtisch und toi toi toi von Gründerküche…

Space Exploration Masters Innovationswettbewerb 2017

Bewerbungsschluss: 8. September 2017

Die Weltraumerforschung bietet großes Potenzial für die Entwicklung zukunftsorientierter Anwendungen, Produkte und Dienstleistungen, die unserer Erde zugute kommen. Deshalb sucht der „Space Exploration Masters“ nach innovativen Geschäftsideen, die für unsere globale Gesellschaft und unser Wirtschaftssystem Vorteile und Mehrwert bieten. Preisgeld: 30.000 Euro!

Wettbewerb zum BACB SpeedDating auf der deGUT 2017

Bewerbungsschluss: 9. September 2017

Auch in diesem Jahr können Startups auf den Deutschen Gründer- und Unternehmertagen (deGUT) ihr Geschäftskonzept vor Business Angels und dem Messepublikum vorstellen. Am 14. Oktober erläutern Gründerinnen und Gründer in acht Minuten ihre Geschäftsidee.

Leibniz-Gründerpreis 2018

Bewerbungsschluss: 11. September 2017

Der Leibniz-Gründerpreis unterstützt Gründungsvorhaben aus den Einrichtungen der Leibniz-Gemeinschaft bei der Umsetzung ihrer Gründungsideen in der Vorbereitungs- bzw. Startup-Phase. Gründungsinteressierte Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die mit markttauglichen Ideen und einem fundierten Geschäftsplan ein Unternehmen gründen wollen, können an dem Wettbewerbsverfahren um den mit 50.000 Euro dotierten Leibniz-Gründerpreis teilnehmen.

BARC Startup Award 2017

Bewerbungsschluss: 12. September 2017

Gesucht werden Software oder softwareunterstützende Dienstleistungen, die im Umfeld von Business Intelligence, Datenanalyse, Planung und Simulation, oder dem Datenmanagement für diese Aufgaben angesiedelt sind und neue Impulse bringen. Für den BARC Start-up Award könnt ihr euch noch bis zum 12. September bewerben!

Creator Awards 2017

Bewerbungsschluss: 12. September 2017

Die Workspace-Community WeWork hat die WeWork Creator Awards ins Leben gerufen, um talentierte Unternehmer und visionäre Unternehmen anzuerkennen, auszuzeichnen und finanziell zu unterstützen. Ihr könnt euch in drei Kategorien bewerben.

GRÜNDERPREIS NRW 2017

Bewerbungsschluss: 15. September 2017

Wer ein Unternehmen gründen will, braucht neben einem guten Konzept und Geld vor allem eines: Eine Menge Mut. Eben dieser Mut wird auch in diesem Jahr mit dem GRÜNDERPREIS NRW 2017 belohnt. Das Wirtschaftsministerium und die NRW.BANK zeichnen herausragende Leistungen von Jungunternehmerinnen und Jungunternehmern aus, die zwischen dem 1. Januar 2012 und dem 31. Dezember 2015 ein Unternehmen gegründet haben. Bewerbt euch noch bis 15. September!

herCAREER Pitch: Er sucht Sie 2017

Bewerbungsschluss: 15. September 2017

Neues Format auf der herCAREER 2017: Männliche Gründer und Gründerteams, die eine Mitgründerin suchen, bekommen auf der anstehenden Ausgabe der jährlich stattfindenden Karrieremesse die Chance, ihr Startup vorzustellen sowie den Bereich und die Aufgaben, für die sie eine Mitgründerin suchen. Der männliche Gründer bzw. das Gründerteam stellen sich in diesem Rahmen einem mehrheitlich weiblichen Publikum vor.

Wettbewerb Herausforderung Unternehmertum 2017

Bewerbungsschluss: 24. September 2017

Ihr interessiert euch für das Thema Unternehmertum und wollt euren Gründerspirit mit Gleichgesinnten teilen? Ihr wollt euer Geschäftsmodell mit erfahrenen Gründern und Coaches diskutieren und Teil der Gründercommunity der Stiftung der Deutschen Wirtschaft (sdw) werden?

Startup Open 2017

Bewerbungsschluss: 30. September 2017

Bis zum 30. September könnt ihr euch noch für Startup Open 2017 bewerben und um die Reise nach Istanbul zum Global Entrepreneurship Congress teilnehmen! Das solltet ihr euch nicht entgehen lassen, wenn ihr euer Startup weiter voranbringen wollt!

EURO FINANCE TECH Award 2017

Bewerbungsschluss: 30. September 2017

Auch 2017 werden wieder FinTechs oder Banken mit dem Preis zur Konferenz ausgezeichnet, die sich mit dem Digitalisierungsthema beschäftigen. Der Preis wird in drei Kategorien vergeben: Beste Kooperation, Erfolgreichstes Fintech und Persönlichkeit des Jahres.

Gründerwettbewerb – Digitale Innovationen 2017

Bewerbungsschluss: 4. Oktober 2017

Der Gründerwettbewerb ist ein Ideenwettbewerb und unterstützt Unternehmensgründungen, bei denen innovative Informations- und Kommunikationstechnologien zentraler Bestandteil des Produkts oder der Dienstleistung sind. In jeder Wettbewerbsrunde werden bis zu sechs Gründungsideen mit Hauptpreisen von jeweils 32.000 € ausgezeichnet.

EIT Digital Challenge 2017

Bewerbungsschluss: 8. Oktober 2017

Das europäische Innovationsnetzwerk EIT Digital sucht Europas vielversprechenste Firma im Bereich der Digital Cities. Firmen, die sich auf Deep-Tech Entwicklungen spezialisieren, können sich im Rahmen von fünf verschiedenen Kategorien bewerben.

Deutscher Exzellenz-Preis 2018

Bewerbungsschluss: 16. Oktober 2017

Deutschlands Wirtschaft ist erfolgreich – und das hat gute Gründe. Viele Branchen und Disziplinen zeichnen sich durch Exzellenz aus. Oftmals – gerade im B2B-Bereich – bleiben solche herausragenden Leistungen deutscher Unternehmen und UnternehmerInnen aber im Verborgenen. Daher ist es an der Zeit, Exzellenz mit einem Preis zu würdigen. Das ist die Mission des „Deutschen Exzellenz-Preises“.

Science4Life Venture Cup 2018

Bewerbungsschluss: 20. Oktober 2017

Als Jungunternehmer könnt ihr hier die Experten des Science4Life-Netzwerks ansprechen. Im direkten Kontakt erhaltet ihr von diesen Profis wertvolle Unterstützung bei der Überprüfung und Weiterentwicklung eurer Produkte, Dienstleistungen sowie Patent- und Markenstrategien. Dieses Miteinander macht jeden Teilnehmer am Science4Life Venture Cup zu einem Gewinner!

CeBIT Innovation Award 2018

Bewerbungsschluss: 1. November 2017

Der CeBIT Innovation Award macht die Vielfalt, Leistungsfähigkeit und Innovationskraft von etablierten Forschungseinrichtungen genauso wie von jungen Entrepreneuren zwischen Flensburg und Passau, Aachen und Zwickau alljährlich aufs Neue sichtbar. Im Fokus stehen dabei weniger die technische Leistungsfähigkeit als vielmehr der Alltagsnutzen der einzelnen Wettbewerbsbeiträge.

Klimahouse Startup Award 2018

Bewerbungsschluss: 20. November 2017

Ein Gründerwettbewerb für ganz Europa, denn mit dem Award werden Technologien von europäischen Startups ausgezeichnet, die sich mit der Energiesanierung und energieeffizientem Bauen beschäftigen.

ERCIS Launch Pad 2017

Bewerbungsschluss: 6. Dezember 2017

Das ERCIS Launch Pad ist ein seit 2008 jährlich stattfindender Wettbewerb für Gründer, Gründungswillige und Gründungsinteressierte mit interessanten Ideen für IT-Produkte oder -Services. Aus allen Einreichungen wählt eine Expertenjury aus Gründern und Forschern Finalisten, die ihre Idee dann in einem Finale pitchen dürfen.

Deutscher Gründerpreis 2018

Bewerbungsschluss: 15. Dezember 2017

Der Deutsche Gründerpreis ist die bedeutendste Auszeichnung für herausragende Unternehmer in Deutschland. Ziel der Initiative ist es, ein positives Gründungsklima in Deutschland zu fördern und Mut zur Selbstständigkeit zu machen. Teilnehmer um den Preis werden allerdings durch ein Expertennetzwerk vorgeschlagen und so nominiert.

