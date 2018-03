Termin-Highlights für Startups und Gründer vom 5. bis 11. März 2018

Ohne sie wäre die Welt halb so schön, halb so smart, halb so menschlich: Ein Hoch auf die Frauen, die nicht nur am 8. März im Mittelpunkt stehen sollten, sondern jeden Tag. Und die endlich Chancengleichheit verdient haben, das gleiche Gehalt für gleiche Arbeit sowieso. Wer, wenn nicht Gründer haben die Chance, dafür zu sorgen? Denn mit einem Blumenstrauß am Frauentag ist es also noch längst nicht getan. Was nicht heißen soll, dass die Frauen keinen Blumenstrauß bekommen sollten …

Between the Towers – Swiss Day 2018 Frankfurt

Frankfurt am Main, 6. März 2018

Between the Towers geht in eine neue Runde: Dieses Mal heißt es Ring frei für unsere Nachbarn aus der Schweiz! Mit dem Banking Software-Anbieter Temenos ist als Keynote ein erfolgreiches Schweizer Unternehmen mit am Start, das über Internationalisierung, Kooperationen und den Temenos Innovation Jam berichten wird.

Ganz ohne Bankgeheimnis

Startup Grind: Finn Age Hänsel 2018 München

München, 8. März 2018

Serienunternehmer und Business Angel mit einer starken Leidenschaft für Produkt, Marke und Technologie, um die perfekte Balance zwischen visionären Ideen, Kreativität und erstklassiger Ausführung zu finden: Finn Age Hänsel wird Erkenntnisse aus seiner parallelen Tätigkeit für mehrere Berliner Startups teilen, über die Gründung von THE ICONIC sprechen und Insights aus der Turnaround-Geschichte von Movinga, der europäischen Plattform für Hausumzüge preisgeben.

Hans Dampf in allen Gassen

Jobmesse Düsseldorf

Düsseldorf, 10. und 11. März 2018

Ob regionaler Berufseinstieg, internationale Karriere, Jobwechsel, gezielte Weiterbildung – die Jobmesse macht es möglich. Jahr für Jahr werden hier Kontakte geknüpft, Karrierepläne geschmiedet und wichtige Weichen für die Zukunft gestellt.

Einfach Karriere machen

Einsendeschluss von Wettbewerben & Awards 2018

Bewerbungen brauchen Zeit, deswegen findet Ihr hier eine Liste von bald ablaufenden Wettbewerben & Awards. Also ran an den Schreibtisch und toi toi toi von Gründerküche…

Start me up! Gründerwettbewerb 2018

Bewerbungsschluss: 31. März 2018

Deutschland muss (wieder) ein Land der Unternehmensgründer werden, wenn es in der globalisierten Wirtschaftswelt weiter vorne mitspielen will. Dafür werden junge Leute gesucht, die Mut, Risikofreude und Spaß an Hochtechnologie haben – und ein großes Unternehmen aufbauen wollen. Als Starthilfe gibt es 100.000 Euro Preisgeld und reichlich Expertise von Wirtschaftsprofis zu gewinnen.

Money meets Idea – MMI SportsTech 2018 Wettbewerb

Bewerbungsschluss: 1. April 2018

Für das Investment Readiness-Programm werden innovative Ideen und Technologien von A wie Athletik über M wie Medizin bis Z wie Zuschauer gesucht. Angesprochen sind Startups aus dem Sport- und Athletikbereich und Gründer, die das Stadion- und Fanerlebnis neu gestalten möchten.

Science4Life Venture Cup Businessplanphase 2018

Bewerbungsschluss: 13. April 2018

Der Businessplan-Wettbewerb Science4Life Venture Cup für Startups aus den Bereichen Life Sciences, Chemie und Energie geht in die dritte Phase. Euren Businessplan könnt ihr bis zum 13. April noch einsenden und damit eure Chance auf das Preisgeld von bis zu 25.000 Euro sichern.

First Store by Alexa – Vol.II Wettbewerb 2018

Bewerbungsschluss: 1.Juni 2018

Lebendig, bunt, unverwechselbar: So sieht das Ideal eines lebendigen Handelsplatzes aus. Innovative Konzepte bieten Abwechslung. Genau das ist die Vision des Retail-Castings First Store by Alexa. Newcomer haben damit die Möglichkeit, etwas zu wagen. Bewerbt euch mit eurem Business- oder Store-Konzept um eine Ladenfläche in 1a-Lage!

SENovation Award 2018

Bewerbungsschluss: 30. Juni 2018

SENovation Award zeichnet Startups aus, die sich Produkten und Dienstleistungen für Ältere verschrieben haben. Jung, kreativ und interessiert an Senioren, ein Widerspruch? Ganz und gar nicht: Denn in fast allen Konsumbereichen geben die über 65-Jährigen als wirtschaftlich stärkste Bevölkerungsgruppe den Ton an. Trotzdem wird dieser Zukunftsmarkt noch viel zu wenig bedient.

