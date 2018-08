Termin-Highlights für Startups und Gründer vom 6. bis 12. August 2018

Apple ist jetzt also eine Billion (eine eins mit zwölf Nullen) US-Dollar wert. Es hat nur 42 Jahre gedauert, bis aus einem Garagen-Startup das wertvollste Unternehmen der Welt wurde. Man mag jetzt – nicht ganz unberechtigt – einwenden: Die Zeiten sind verrückt, die Börsen sind verrückt, die Menschen sind verrückt. Trotzdem: Dass sich ein Unternehmen mit einem wagemutigen Produkt aus der Garage traut, das Leben revolutioniert, sich aus einer Beinahe-Insolvenz mit Mut zur Innovation rettet, das Leben nochmal revolutioniert – all das verdient Respekt. Und vielleicht ist es ja auch Inspiration für das, was ihr diese Woche so vorhabt. Ihr müsst ja nicht gleich 1000-faches Einhorn werden.