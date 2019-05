Termin-Highlights für Startups und Gründer vom 6. bis 12. Mai 2019

Da leben wir also munter weiter über unsere Verhältnisse: Wären alle Menschen auf der Welt so verschwenderisch wie die Deutschen, dann wären die nachhaltigen Ressourcen schon am 3. Mai verbraucht gewesen. Das ist viel früher als die Erde verkraftet. Dabei brauchen wir doch unseren Planeten. Sehr sogar. Es gibt also viel zu tun, nicht nur freitags, nicht nur für Schüler. Auch Gründer können dafür sorgen, dass wir als Spezies vielleicht doch eine etwas längere Zukunft haben. Inspirationen findet ihr in den Terminen der Woche und in Wettbewerben wie dem Green Alley Award.

Zukunft Personal Nord Hamburg 2019

Hamburg, 7. und 8. Mai 2019

Auf der führenden Veranstaltung für Personalmanagement in Norddeutschland treffen sich mehr als 4.000 Personaler. Über 270 Top-Aussteller präsentieren ihre Produkte, Dienstleistungen und Innovationen. Die Leistungsshow zeigt zukunftsweisende Trends für die Arbeitswelt von morgen – im Mittelpunkt steht dabei immer der Mensch.

After Work Businessplan Workshop Frankfurt Mai 2019

Frankfurt am Main, 7. Mai 2019

Bei diesem Workshop könnt ihr so einiges mitnehmen, denn ihr bekommt in 2 Stunden wertvolles Expertenwissen von Frankfurter Dozenten mit der Erfahrung von Hunderten von Existenzgründungen und habt im Anschluss natürlich auch die Chance auf Networking und Think Tank Atmosphäre!

Innovationscafé – Wachsen mit dem Startup München 2019

München, 7. Mai 2019

Gründer vs. Leader – Das ist das Motto der diesmaligen Ausgabe des Innovationscafés, wenn Geschäftsführer Dominik Romer (Adnymics – intelligent printvertising) und Entrepreneur-Leadership-Coach Armin L. Rau aus ihrem Alltag berichten.

Storytelling – die Magie eurer Unternehmensgeschichte Mannheim 2019

Mannheim, 8. Mai 2019

Welche Geschichte erzählt ihr? Alles rund um Storytelling erfahrt ihr in diesem Seminar, denn mit guten Geschichten lassen sich Verbindungen schaffen und so Produkte erfolgreicher verkaufen. Denn die, die die besten Geschichten erzählen, regieren die Welt!

Conversion Roadshow Köln 2019

Köln, 9. Mai 2019

Auf der Konferenz treffen sich Marketing- und Werbe-Verantwortliche aus allen Branchen: Conversion Hacks, Insights, nette Menschen, Networking. Das solltet ihr euch nicht entgehen lassen!

Pitch Club Developer Edition #29 – Bielefeld 2019

Bielefeld, 9. Mai 2019

Gestandene Unternehmen und Startups pitchen HR-Konzept, Jobs und Projekte, um Entwickler für sich zu gewinnen. Die Entwickler können die Jobs auf Herz und Nieren prüfen und im Anschluss besteht die Möglichkeit zum Austausch mit Gleichgesinnten, Startups und Entwicklern.

8. Hub Night Cybersecurity Entrepreneurship Networking Darmstadt 2019

Darmstadt, 9. Mai 2019

Digital Hub Cybersecurity veranstaltet die 8. Hub Night und lädt damit zu einem informativen Abend zur Sicherheitspolitik, Venture Capital und dessen Verwendung sowie zum Arbeitsrecht in Bezug auf Beteiligungsmodelle.

UX-Stammtisch Mai Dortmund 2019

Dortmund, 9. Mai 2019

Die Schnittstelle zwischen UX und Development ist bei der Mai-Ausgabe des Stammtischs Thema und dazu sind zwei Gäste aus Softewareunternehmen mit an Bord, die über die Praxis berichten. Ihr bekommt tolle Einblicke, wie die Kommunikation zwischen den Abteilungen erfolgreich funktioniert.

Einsendeschluss für Pitches, Accelerators, Wettbewerbe & Awards 2019

Gründerwettbewerb Startup Booster 2019

Bewerbungsschluss: 10. Mai 2019

Ihr habt eine tolle Geschäftsidee, doch ihr wisst nicht, wie ihr sie umsetzen sollt? Beim Startup Booster bekommt ihr jede Hilfe, die ihr bei der Existenzgründung braucht: Startkapital, Büroräume, Kontakte und unternehmerischen Beistand – jetzt bis zum 10. Mai 2019 bewerben!

Förderprogramm und Wettbewerb CONTENTshift 2019

Bewerbungsschluss: 15. Mai 2019

Das internationale Förderprogramm für Startups der Content-Branche macht die Synergien zwischen Startups und etablierten Branchenunternehmen nutzbar.

Sonderpreis Energie des BPW 2019

Bewerbungsschluss: 15. Mai 2019

Energiewende, Elektromobilität, Smart Cities… Veränderungen brauchen kluge Köpfe! Unter Strom? Dann gründet doch im Energiebereich! Mit dem Sonderpreis Energie werden clevere Ideen und Lösungen ausgezeichnet! Schnell noch bis 15. Mai bewerben!

U-Start Accelerator Programm – Go Circular! 2019

Bewerbungsschluss: 31. Mai 2019

Innovative Recyclinglösungen für elektronische Abfälle, Sekundärprodukte und Verbundstoffe gesucht – Jetzt mit eurem Startup für das U-Start Accelerator Programm bewerben!

Hubitation Startup Contest 2019

Bewerbungsschluss: 31. Mai 2019

Wie sieht Wohnen in der Zukunft aus? Wenn ihr dazu eine innovative Idee habt oder mit eurem Startup genau dieser Frage nachgeht, dann solltet ihr euch beim Hubitation Startup Contest bewerben. Lasst aus einer kleinen Idee etwas Großes werden!

Green Alley Award 2019

Bewerbungsschluss: 25. Juni 2019

Der Green Alley Award 2019 richtet sich an alle Start-ups und Jungunternehmer, die ein Geschäftsmodell in den Bereichen Digital Circular Economy, Recycling und Abfallvermeidung entwickelt haben. Ziel ist, Vorreiter der Circular Economy zusammenzubringen, mit ihnen an ihrem Geschäftsmodell zu arbeiten und sie idealerweise mit potenziellen Kunden zu vernetzen.

Gründungswettbewerb start2grow 2019

Bewerbungsschluss: 28. Juni 2019

start2grow begleitet euren Weg zum erfolgreichen Unternehmen – und bietet optimales Coaching, interessante Events, beste Kontakte zu Wirtschaft, Wissenschaft und Kapital sowie die Chance auf hohe Geld- und Sachpreise.

SENovation-Award 2019

Bewerbungsschluss: 30. Juni 2019

Jung, kreativ und interessiert an Senioren – ein Widerspruch? Ganz und gar nicht, finden die Initiatoren des SENovation Award und zeichnen seniorenfreundliche Startups aus, die sich Produkten und Dienstleistungen für Ältere verschrieben haben.

EYA – European Youth Award 2019

Bewerbungsschluss: 15. Juli 2019

Der European Youth Award zeichnet junge Europäer mit digitalen Lösungen mit sozialem Mehrwert für die Gesellschaft aus! Gesucht werden innovative Ideen und Gründer und Entwickler von digitalen Lösungen unter 33, die sich noch bis zum 15. Juli bewerben können!

Darboven IDEE-Förderpreis 2019

Bewerbungsschluss: 31. Juli 2019

Gesucht: Mutige Frauen mit Unternehmergeist, denn der Darboven IDEE-Förderpreis zeichnet Jungunternehmerinnen aus, denn es braucht mehr engagierte weibliche Vorbilder, Unternehmerinnen und Frauen in verantwortungsvollen Positionen. Jetzt bist zum 31. Juli bewerben!

