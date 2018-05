Termin-Highlights für Startups und Gründer vom 7. bis 13. Mai 2018

Gründen ist gut, ein erfolgreiches Business noch besser. Aber natürlich gibt es Wichtigeres im Leben als die Karriere. Deswegen haben die Kalenderplaner diese wundervolle Maiwoche entworfen – mit einem langen Wochenende, an dem Vatertag und Muttertag zusammenfallen. Wir sagen: Ehre wem Ehre gebührt. Und Dankbarkeit. Und Liebe. In diesem Sinne wünschen wir euch eine Gründerwoche, in der genug Zeit für eure Eltern bleibt.

Charité BIH Entrepreneurship Summit 2018 Berlin

Berlin, 7. und 8. Mai 2018

Berliner Gipfeltreffen der Gründer, Ärzte, Forscher, Investoren und Entscheider aus Politik und Gesundheitswirtschaft: Das hochkarätige, internationale Netzwerk bietet exklusiven Zugang zu Managern im Gesundheitswesen und vielversprechenden Talenten im Startup-Ökosystem.

In Zukunft gesund

akademika nürnberg 2018

Nürnberg, 8. Mai 2018

Traditionelle Schwerpunkte der Personalmesse sind die Fachrichtungen Ingenieurwesen, Wirtschaftswissenschaften und Informatik.

Karrieren anbahnen

Gründerfrühstück #45 2018 Wiesbaden

Wiesbaden, 9. Mai 2018

Hier treffen sich Gründer und Startups sowie Interessierte, um sich auszutauschen, voneinander zu lernen und dem ein oder anderen Pitch zu lauschen. Im Anschluss habt ihr immer die Möglichkeit zum Coworking da zu bleiben und in kreativer Atmosphäre zu arbeiten.

Brötchen-Connection

Alle weiteren Events und Wettbewerbe gibt es hier.

Einsendeschluss von Wettbewerben & Awards 2018

Bewerbungen brauchen Zeit, deswegen findet Ihr hier eine Liste von bald ablaufenden Wettbewerben & Awards. Also ran an den Schreibtisch und toi toi toi von Gründerküche…

Ideenwettbewerb Agrar & Ernährung 2018

Letzte Chance: Bewerbungsschluss: 7. Mai 2018

Das Ziel des Ideenwettbewerbs Agrar & Ernährung ist, die Entwicklung außergewöhnlicher und vor allem innovativer Projektideen zu unterstützen. Egal ob ökologisch oder konventionell. Egal ob Produkt, Dienstleistung, Verfahren, Verwertung von Forschungsergebnissen oder einfach nur eine zukunftsweisende Idee – mitmachen lohnt sich.

Mehr Infos

First Store by Alexa – Vol.II Wettbewerb 2018

Bewerbungsschluss: 1.Juni 2018

Lebendig, bunt, unverwechselbar: So sieht das Ideal eines lebendigen Handelsplatzes aus. Innovative Konzepte bieten Abwechslung. Genau das ist die Vision des Retail-Castings First Store by Alexa. Newcomer haben damit die Möglichkeit, etwas zu wagen. Bewerbt euch mit eurem Business- oder Store-Konzept um eine Ladenfläche in 1a-Lage!

Mehr Infos

Bio-Gründer Wettbewerb 2018

Bewerbungsschluss: 30. Juni 2018

Gesucht wird die revolutionärste Idee für Agrar- und Ernährungswirtschaft, Biotechnologie, Biochemie oder eine verwandte Branche. Angesprochen sind Existenzgründer und Jungunternehmer mit innovativen Projekten und Gründungsvorhaben!

Mehr Infos

SENovation Award 2018

Bewerbungsschluss: 30. Juni 2018

SENovation Award zeichnet Startups aus, die sich Produkten und Dienstleistungen für Ältere verschrieben haben. Jung, kreativ und interessiert an Senioren, ein Widerspruch? Ganz und gar nicht: Denn in fast allen Konsumbereichen geben die über 65-Jährigen als wirtschaftlich stärkste Bevölkerungsgruppe den Ton an. Trotzdem wird dieser Zukunftsmarkt noch viel zu wenig bedient.

Mehr Infos

Alle weiteren Events und Wettbewerbe gibt es hier.