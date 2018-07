Termin-Highlights für Startups und Gründer vom 9. bis 15. Juli 2018

Gleich geschafft: Diese Woche noch, dann ist die monströs umfangreiche WM vorbei. Fußball ist toll, aber andere Sachen machen auch Spaß. Hin wie her: Bevor der neue Weltmeister gefeiert wird, stehen noch einige Termine in der voraussichtlich sehr heißen Juliwoche an.

eventsofa – #sofatalk zum Thema DSGVO Berlin 2018

Berlin, 10. Juli 2018

Der sofatalk von eventsofa ist für alle Eventprofis und die, die es werden möchten! Einmal im Monat gibt es ein Treffen mit Talk, Interview und Diskussion mit spannenden Speakern. Diesmal auf der Agenda: die DSGVO.

Gründerfrühstück #47 2018 Wiesbaden

Wiesbaden, 11. Juli 2018

Hier treffen sich Gründer und Startups sowie Interessierte, um sich auszutauschen, voneinander zu lernen und dem ein oder anderen Pitch zu lauschen. Im Anschluss habt ihr immer die Möglichkeit zum Coworking da zu bleiben und in kreativer Atmosphäre zu arbeiten.

TechBrunch @ Frankfurt 2018

Frankfurt am Main, 12.Juli 2018

Ob Ihr schon gegründet habt oder mitten in der Gründungsphase steckt. Target Partners lädt euch ein zum Networking-Brunch für Technologie-Unternehmer. Sprecht in lockerer Atmosphäre mit anderen Gründern und Experten aus dem Startup-Ökosystem über alle Themen rund um Venture Capital.

Units United Academy #1 Köln 2018

Köln, 12. Juli 2018

Die erste Ausgabe der UNITS UNITED ACADEMY #1 steht unter dem Motto: „Social Media im Wandel“. Die sozialen Kanäle sind und bleiben die Plattformen für zukunftsweisendes Marketing. Wer nicht auf Facebook präsent ist, der verliert. Oder etwa doch nicht? Wie können fremde Formate für die eigene Marke genutzt werden und warum scheitern soviel Unternehmen dabei?

Startup BBQ #54 – Accelerator Special Köln 2018

Köln, 12.Juli 2018

Der STARTPLATZ Accelerator hat Geburtstag: Das soll in gemütlicher Atmosphäre, bei Würstchen und Kölsch, gefeiert werden. Einen regen Austausch innerhalb der Startup-Szene Kölns gibt’s gratis dazu, wenn auf die vergangenen fünf Jahre angestoßen wird.

Cologne Startup Summer Night 2018

Köln, 13. Juli 2018

Die Cologne Startup Summer Night bietet der Szene das ultimative Networking-Event in entspannter Partyatmosphäre mit Good Vibes, toller Musik, leckeren Getränken und szenegerechtem Food im schönen Kölner Stadtgarten begleitend durch eine Startup-Expo und Tombola.

Einsendeschluss für Pitches, Accelerators, Wettbewerbe & Awards 2018

Bewerbungen brauchen Zeit, deswegen findet Ihr hier eine Liste von bald ablaufenden Wettbewerben & Awards. Also ran an den Schreibtisch und toi toi toi von Gründerküche…

European Youth Award 2018

Bewerbungsschluss: 15. Juli 2018

Als einziger europaweiter Wettbewerb speziell für alle jungen und kreativen Köpfe, social Entrepreneurs und Startup-Gründer, zeichnet der European Youth Award jährlich digitale Kreativität mit Mehrwert für die Gesellschaft aus.

Step Award 2018

Bewerbungsschluss: 15. Juli 2018

Ziel des STEP Awards ist es, junge Unternehmen in Zukunftsbranchen zu fördern und ihnen wichtige Impulse für ihre erfolgreiche Entwicklung zu geben.

Thüringer Strategiewettbewerb für innovative Gründungen 2018

Bewerbungsschluss: 15. Juli 2018

Im jährlich stattfindenden Strategiewettbewerb liegt der Fokus auf der (Weiter-) entwicklung von Strategiekonzepten. Durch intensive Betreuung und Begleitung der Gründungsprojekte sowie ausführliches Feedback werden die Gründerinnen und Gründer optimal auf eine Teilnahme am Thüringer Gründerpreis vorbereitet.

The Spark – Der deutsche Digitalpreis 2018

Bewerbungsschluss: 22. Juli 2018

The Spark bietet den digitalen Revolutionären die große Bühne. Die perfekte Auszeichnung für Startups, deren Ideen das Potential haben, die Industrie grundlegend zu verändern. Hier könnt ihr eure Ideen einer prominenten Jury und einem hochkarätigem Publikum vorstellen und euch mit anderen Treibern der digitalen Revolution vernetzen.

EY Public Value Award 2018

Bewerbungsschluss: 23. Juli 2018

Große Konzerne, weltbekannte Fußballvereine: Sie alle haben Public Value auf ihrer Agenda. Der EY Public Value Award zeichnet seit 2016 innovative junge Unternehmen aus, deren Geschäftsmodell, Produkt oder Dienstleistung besonders wertvoll für die Gesellschaft ist und diese voranbringt. Es geht um den Beitrag zum Gemeinwohl.

#SGA18: StartGreen Award sucht Champions der grünen Gründerszene

Bewerbungsschluss: 31. Juli 2018

Bewerben können sich Gründerteams und junge Unternehmen im Bereich Klimaschutz, Green Economy und Nachhaltigkeit. Der führende Gründerpreis für Nachhaltigkeitslösungen in Deutschland stellt die Vernetzung von grünen Startups mit Unternehmen, Investoren, Förderinstitutionen und politischen Wegbereitern für eine grüne Wirtschaft in den Mittelpunkt.

KfW Award Gründen 2018

Bewerbungsschluss: 1. August 2018

Seit 1998 zeichnet die KfW Bankengruppe Unternehmen in den ersten fünf Jahren ihrer Geschäftstätigkeit aus. Für den renommierten Preis können sich Start-ups aller Branchen bewerben, die ihren Sitz in Deutschland haben. Die Teilnahme ist ebenfalls für Gründer möglich, die eine Firma im Zuge der Nachfolge übernommen haben. Die Bewerbungsphase läuft noch bis zum 1. August!

IFA NEXT Startup Days Pitch Berlin 2018 – Bewerbung

Bewerbungsschluss: 1. August

Die IFA NEXT Startup Days bieten sechs Start-up-Thementage mit Präsentationen, Panel-Diskussionen und Pitches. Ergänzend bestreiten die Startups an jedem Nachmittag ein passendes Themenprogramm in der IFA NEXT Innovation Engine. Bis 1. August bewerben!

EY Start-up Academy 2018

Bewerbungsschluss: 5. August 2018

EY, Deutsche Börse und TechQuartier unterstützen Startups mit dem Gründerwettbewerb „EY Start-up Academy“: gesucht werden Deutschlands beste FinTech- und Technologie-Startups.

Hessischer Gründerpreis 2018

Bewerbungsschluss: 13. August 2018

Mit dem Hessischen Gründerpreis werden seit 2003 junge Unternehmen ausgezeichnet, die ihren Hauptsitz in Hessen haben, nicht länger als fünf Jahre am Markt sind und deren Gründerinnen und Gründer zur Finanzierung ihres Lebensunterhaltes nicht mehr auf staatliche Mittel angewiesen sind. 2018 wird erstmals zusätzlich zu den bestehenden drei Kategorien auch ein „Sonderpreis für Gründungen aus der Hochschule“ ausgelobt.

PlanB – Biobasiert. Business. Bayern.

Bewerbungsschluss: 14. August 2018

PlanB ist auf der Suche nach grünen Gründern, Innovatoren und Startups, die wie wir einen PlanB zum Erdöl verfolgen, nachhaltige Prozesse, Produkte oder Dienstleistungen kommerzialisieren und somit einen „grünen“ Mehrwert für Wirtschaft und Gesellschaft bieten.

Syndicate Start-up Challenge 2018

Bewerbungsschluss: 15. August 2018

Ihr seid ein innovatives, junges Unternehmen und wollt mit eurer Marke den nächsten Schritt gehen? Die Agentur Syndicate will euch dabei helfen und lobt ein Branding & Design Paket im Wert von 25.000 Euro für das „smarteste Startup“ aus.

GRÜNDERPREIS NRW 2018

Bewerbungsschluss: 14. September 2018

Der mit 60.000 Euro dotierte GRÜNDERPREIS NRW richtet sich an kleine und mittlere, eigenständige Unternehmen und Freiberufler. Prämiert werden die kreativsten und erfolgreichsten Geschäftsideen in Nordrhein-Westfalen.

herCareer: Gründer-Pitch München 2018

Bewerbungsschluss: 15. September 2018

Gründer pitchen um Mitgründerin: Die deutsche Startup-Szene ist noch immer vorwiegend von Männern geprägt, obwohl viele Gründer nach einer Frau in ihrem Team suchen. Eine ideale Plattform dafür ist die Frauen-Karrieremesse herCAREER in München. Hier können sich Gründer um Mitgründerinnen „bewerben“.

