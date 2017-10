Termin-Highlights für Startups und Gründer vom 9. bis 15. Oktober 2017

„Im Bett soll man nur leichte und unterhaltene Lektüre zu sich nehmen, sowie spannende und beruhigende, ferner ganz schwere, wissenschaftliche und frivole sowie mittelschwere und jede sonstige, andere Arten aber nicht“, riet einst Kurt Tucholsky. In Frankfurt könnt ihr euch in dieser Woche wieder unendliche Inspirationen für euren Nachtschrank holen. Aber nicht vergessen: Die Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. In diesem Sinne wünschen wir euch eine schöne literarische Gründerwoche.

CASHWALK Pitch-Day 2017 München

München, 10. Oktober 2017

Die Bewerbungsfrist für die Pitch-Veranstaltung ist zwar schon ausgelaufen, aber ihr könnt trotzdem bei diesem spannenden Event mit dabei sein. CASHWALK ist ein erstklassiges Pitch-Event für Startups, die auf der Suche nach hochkarätigen Investoren und erfahrenen Business Angels sind.

Auf dem roten Teppich

Internet World Kongress 2017 München

München, 10. und 11. Oktober 2017

Mit redaktioneller Unterstützung der Fachzeitschrift INTERNET WORLD Business hat der Internet World Kongress genau die Experten gefunden, die zu den spannendsten Themen der Branche das Meiste zu erzählen haben: Egal ob es sich um Chancen und Hürden der Plattform-Ökonomie, die Digitalstrategien von Marken, lukrative Anwendungsfelder von Smart Data und KI oder das Dauerbrennerthema Traffic-Generierung handelt – auf dem Kongress erfahrt ihr aus erster Hand, welche Erfahrungen andere Händler damit bereits sammelten.

Handel im Wandel I

StartupCon 2017 Köln

Köln, 11. Oktober 2017

Die StartupCon ist Deutschlands große Gründer-Konferenz. Ein hochkonzentriertes Mekka für Startups und Innovatoren. Ultimativer Hotspot für den Kontakt und Dialog mit Investoren, Entscheidern aus der Industrie und Meinungsbildnern aus Presse und Medien. Egal, ob als Aussteller, Besucher oder Interessierter: Die StartupCon am 11. Oktober 2017 ist ein place to be.

Hier sind sie alle

Social Media Anwenderkonferenz 2017 Köln

Köln, 11. Oktober 2017

#SMAK17 – Die 10. Social Media Anwenderkonferenz macht Köln wieder zu Social Media City! Von Anwendern für Anwender, das ist das Credo der Konferenz und bringt dabei topaktuelle Entwicklungen, Trends und vor allem aber auch Best Cases und praxisnahe Tipps zur Sprache.

Influence this!

Frankfurter Buchmesse 2017

Frankfurt am Main, 11. bis 15. Oktober 2017

Vom 11. bis 15. Oktober 2017 dreht sich in Frankfurt wieder alles um Bücher, Texte und Content. Die Frankfurter Buchmesse lädt aufs Messegelände ein und sorgt für zahlreiche spannende, abwechslungsreiche Events und ein tolles Rahmenprogramm. Dabei sein lohnt sich nicht nur für Literaturfans und Bücherwürmer!

Da ist der Wurm drin

herCAREER 2017 München

München, 12. und 13. Oktober 2017

Die Karrieremesse herCAREER ist die einzige Messe Deutschlands, die alle Aspekte einer weiblichen und familiären Karriereplanung berücksichtigt. Also merkt euch den Termin im Oktober vor, wenn Business-Frauen und Fempreneure unter sich sind.

Unbeschreiblich weiblich

NEOCOM 2017 Düsseldorf

Düsseldorf, 11. und 12. Oktober 2017

Das jährliche Branchenhighlight der Digital Commerce Branche in Düsseldorf – NEOCOM Connecting Commerce! Top-Speaker, spannende Best-Cases, interessante Out of the Box-Themen und die NEOCOM Night und Party sorgen für Abwechslung, Know-how, Networking und Unterhaltung!

The Future Of Business

5. Hessischer Handelstag 2017 Wiesbaden

Wiesbaden, 12. Oktober 2017

Geschichten, Erlebnisse und Emotionen – on- wie offline: Unter diesem Motto findet der 5. Hessische Handelstag statt und lädt Gründer und KMU im Handel dazu ein, bei der Fachkonferenz ihr Know-how zu erweitern, gemeinsam zu diskutieren und sich auszutauschen! #handelneudenken

Handel im Wandel II

SEO DAY Cologne 2017

Köln, 12. Oktober 2017

Neben der Wissensvermittlung durch Top-Referenten aus der Praxis (mit dabei sistrix, Xing, searchmetrics, idealo.de) wird beim SEO-Day sehr viel Wert auf das Networking zwischen den Teilnehmern und den Referenten gelegt. Wenn ihr also auf der Suche nach neuen Kontakten seid und mit anderen Marketers ins Gesprächen kommen wollt, solltet ihr euch diesen Termin vormerken.

Besser finden

Pitch Club Developers Edition #3 2017 Stuttgart

Stuttgart, 12. Oktober 2017

Die Unternehmen pitchen ihr HR-Konzept, Jobs und Projekte und versuchen so, die Talente für sich zu gewinnen. Die Entwickler stellen zudem unbequeme Fragen und prüfen die Jobs auf Herz und Nieren. Am Ende müssen die Unternehmen in 1-on-1 Gesprächen nochmal alles geben, bevor das Event in die Startup Afterwork Party übergeht.

Entwickler gesucht

deGUT 2017 Berlin

Berlin, 13. und 14. Oktober 2017

Deutsche Gründer- und Unternehmertage (deGUT) – zwei Tage rund ums Gründen in Berlin! Jedes Jahr im Oktober treffen sich Gründer und Unternehmer in Berlin auf der deGUT. Die Messe bietet ein umfangreiches, kostenloses Seminarprogramm. Rund 150 Aussteller, Experten und Berater informieren über alles, was für den Start in die Selbstständigkeit oder das Führen eines Unternehmens wichtig ist. Mit Business Angel Speed Dating.

Alles wird gut

jobmesse essen 2017

Essen, 14. und 15. Oktober 2017

Ob regionaler Berufseinstieg, internationale Karriere, Jobwechsel, gezielte Weiterbildung oder Praktikum – die jobmesse macht es möglich! Hier werden Kontakte geknüpft, Karrierepläne geschmiedet und wichtige Weichen für die Zukunft gestellt.

Einfach Karriere machen

Alle weiteren Events und Wettbewerbe gibt es hier.

Einsendeschluss von Wettbewerben & Awards 2017

Bewerbungen brauchen Zeit, deswegen findet Ihr hier eine Liste von bald ablaufenden Wettbewerben & Awards. Also ran an den Schreibtisch und toi toi toi von Gründerküche…

EURO FINANCE TECH Award 2017

Letzte Chance: Bewerbungsschluss: 11. Oktober 2017

Auch 2017 werden wieder FinTechs oder Banken mit dem Preis zur Konferenz ausgezeichnet, die sich mit dem Digitalisierungsthema beschäftigen. Der Preis wird in drei Kategorien vergeben: Beste Kooperation, Erfolgreichstes Fintech und Persönlichkeit des Jahres.

Mehr Infos

Deutscher Exzellenz-Preis 2018

Bewerbungsschluss: 16. Oktober 2017

Deutschlands Wirtschaft ist erfolgreich – und das hat gute Gründe. Viele Branchen und Disziplinen zeichnen sich durch Exzellenz aus. Oftmals – gerade im B2B-Bereich – bleiben solche herausragenden Leistungen deutscher Unternehmen und UnternehmerInnen aber im Verborgenen. Daher ist es an der Zeit, Exzellenz mit einem Preis zu würdigen. Das ist die Mission des „Deutschen Exzellenz-Preises“.

Mehr Infos

Science4Life Venture Cup 2018

Bewerbungsschluss: 20. Oktober 2017

Als Jungunternehmer könnt ihr hier die Experten des Science4Life-Netzwerks ansprechen. Im direkten Kontakt erhaltet ihr von diesen Profis wertvolle Unterstützung bei der Überprüfung und Weiterentwicklung eurer Produkte, Dienstleistungen sowie Patent- und Markenstrategien. Dieses Miteinander macht jeden Teilnehmer am Science4Life Venture Cup zu einem Gewinner!

Mehr Infos

CeBIT Innovation Award 2018

Bewerbungsschluss: 1. November 2017

Der CeBIT Innovation Award macht die Vielfalt, Leistungsfähigkeit und Innovationskraft von etablierten Forschungseinrichtungen genauso wie von jungen Entrepreneuren zwischen Flensburg und Passau, Aachen und Zwickau alljährlich aufs Neue sichtbar. Im Fokus stehen dabei weniger die technische Leistungsfähigkeit als vielmehr der Alltagsnutzen der einzelnen Wettbewerbsbeiträge.

Mehr Infos

Klimahouse Startup Award 2018

Bewerbungsschluss: 20. November 2017

Ein Gründerwettbewerb für ganz Europa, denn mit dem Award werden Technologien von europäischen Startups ausgezeichnet, die sich mit der Energiesanierung und energieeffizientem Bauen beschäftigen.

Mehr Infos

ERCIS Launch Pad 2017

Bewerbungsschluss: 6. Dezember 2017

Das ERCIS Launch Pad ist ein seit 2008 jährlich stattfindender Wettbewerb für Gründer, Gründungswillige und Gründungsinteressierte mit interessanten Ideen für IT-Produkte oder -Services. Aus allen Einreichungen wählt eine Expertenjury aus Gründern und Forschern Finalisten, die ihre Idee dann in einem Finale pitchen dürfen.

Mehr Infos

Deutscher Gründerpreis 2018

Bewerbungsschluss: 15. Dezember 2017

Der Deutsche Gründerpreis ist die bedeutendste Auszeichnung für herausragende Unternehmer in Deutschland. Ziel der Initiative ist es, ein positives Gründungsklima in Deutschland zu fördern und Mut zur Selbstständigkeit zu machen. Teilnehmer um den Preis werden allerdings durch ein Expertennetzwerk vorgeschlagen und so nominiert.

Mehr Infos

