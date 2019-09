Termin-Highlights für Startups und Gründer vom 9. bis 15. September 2019

Internationaler Tag der Demokratie – das es sowas noch geben muss. Dabei muss man nicht einmal mit Fingern in die weite Welt zeigen, sondern einfach nur mal das Fernsehen anschalten. Da wird demokratischen Tugenden schon mal der eine oder andere entrüstete Abgang spendiert. Ja, den Internationalen Tag der Demokratie muss es noch geben. Welche Termine sonst noch wichtig sind, findet ihr in unseren Terminhighlights vom 9. bis 15. September.

she-preneur Summit 2019 – Erfolgreich als Expertin

Online, 6. bis 11. September 2019

Bereits zum dritten Mal findet der she-preneur Summit statt, ein Business-Online-Event für selbstständige Frauen, die sich mit ihrer Expertise erfolgreich im Markt positionieren und ihr Business noch weiter voranbringen wollen.

Zusammen erreicht Frau mehr

IFA NEXT 2019 Berlin

Berlin, 6. bis 11. September 2019

IFA NEXT bringt zusammen, was zusammengehört: das globale Know-how für die Zukunft von Technik, Business und Lifestyle. Mit dem neu konzipierten Treffpunkt für Entrepreneure und Forscher, IFA NEXT verwandelt sich die Halle 26 in einen einmaligen Innovation-Hub.

Alles für morgen

IFA Summit 2019 Berlin

Berlin, 8. und 9. September 2019

Unter dem Motto “Shifting Patterns – The Rise of Dataism” findet die diesjährige Veranstaltung zum Thema Big Data statt. Als Think Tank der IFA ist der Summit eine Plattform für Vordenker und innovative Ideen.

Taten für Daten

Start-A-Factory Reloaded Berlin 2019

Berlin, 10. September 2019

Fraunhofer IZM trifft Startup! Alle Elemente der »Start-A-Factory« (Fraunhofer IZMs einzigartiges Konzept, Geräte-Infrastruktur und Arbeitsumgebung, die speziell auf die Bedürfnisse von Hardware-Startups ausgerichtet ist) sind nun aufgebaut und bereit zum Einsatz! Die »walk around«-Veranstaltung gibt einen Einblick in die Welt mikroelektronischer Hardware-Entwicklung!

Für Entdecker

DMEXCO Köln 2019

Köln, 11. und 12. September 2019

Die DMEXCO versteht sich als Community und zentraler Treffpunkt aller wichtigen Entscheidungsträger aus digitaler Wirtschaft, Marketing & Innovation. Wenn auch ihr digitales Marketing betreibt und auf dem neusten Stand sein wollt, solltet ihr in Köln mit dabei sein!

Alles digital

Agil zum Ziel – Marktpotentiale entdecken mit Business Model Canvas Frankfurt 2019

Frankfurt am Main, 11. September 2019

Verschaffe Dir einen ganzheitlichen Blick auf Deine Produkte und Dienstleistungen mit dem Business Model Canvas (BMC)

Schlüssel zum Erfolg

Grüne Gründungen stärken 2019 Frankfurt

Frankfurt am Main, 11. September 2019

Anlässlich der IAA in Frankfurt am Main lädt das Borderstep Institut zum Dialog über Startups in der Mobilitätsbranche mit Vertretern aus Politik, Startups, Investoren und Förderern ein. Dabei geht es vor allem darum, grüne Startups und Gründungen zu fördern und Initiativen und Netzwerke zu stärken.

Miteinander

Akquise-Fitness 2019 Mannheim

Mannheim, 12. September 2019

Dieser Workshop ist euer Probetraining, denn Akquise lässt sich mit Fitness vergleichen. Durch Training kommt ihr eurem Ziel näher und kleinere Übungen über den Tag erleichtern die Arbeit. Wie ihr dabei am besten vorgeht, dass lernt ihr im 42-Tage-Programm.

Erfolg trainieren

Seminar Content Marketing Dresden 2019

Dresden, 12. September 2019

Experten zeigen euch, wie ihr die besten Inhalte erstellt, die eure Zielgruppe und Suchmaschinen gleichermaßen ansprechen. Bei diesem Seminar lernt ihr alles über Content Marketing, was guten Content auszeichnet und wie dieser für Google & Co. besonders attraktiv wird.

Sinnvoll strukturiert

FMD Innovation Days Frankfurt (Oder) 2019

Frankfurt (Oder), 12. bis 13. September 2019

Zum zweiten Mal sind Experten, Anwendet und Fachpublikum sowie Experten zu den Innovation Days der Forschungsfabrik Mikroelektronik Deutschland (FMD) mit dem fachlichen Schwerpunkt „Microwave & Terahertz“ eingeladen. Keynotes, Vorträge, Panel-Diskussionen und mehr erwarten euch dabei!

Viele Ideen

Hubitation Finals 2019 Frankfurt

Frankfurt am Main, 12. September 2019

Der Höhepunkt des Hubitation Contest steht an – die Finals im Deutschen Architekturmuseum (DAM) in Frankfurt. Im Pitch stellen die Finalisten ihre Ideen vor, die sich mit NewWork über Wohnen der Zukunft bis hin zur Digitalisierung der Immobilienwirtschaft beschäftigen.

Jetzt geht’s ums Ganze

Einsendeschluss für Pitches, Accelerators, Wettbewerbe & Awards 2019

Bewerbungen brauchen Zeit, deswegen findet Ihr hier eine Liste von bald ablaufenden Wettbewerben & Awards. Also ran an den Schreibtisch und toi toi toi von Gründerküche…

Gründerpreis NRW 2019 – Bewerbung

Bewerbungsschluss: 13. September 2019

Mit Erfolg zum Erfolg: Lass Dich für Deine gelungene Gründungsidee feiern. 60.000 Euro Preisgeld für die besten Gründerinnen und Gründer Nordrhein-Westfalens.

Smart Country Startup Award 2019

Bewerbungsschluss: 15. September 2019

10.000 Euro als Preisgeld für die innovativsten Startups erwarten euch beim Smart Country Startup Award, der in den Kategorien Smart City und E-Government vergeben wird. Die Finalisten pitchen direkt auf der Smart Country Convention im Oktober.

10. Nürnberger Startup Demo Night 2019 – Bewerbung

Bewerbungsschluss: 15. September 2019

Startups aufgepasst! Bis 15.09. können sich Gründerteams kostenfrei als Aussteller für die Nürnberger Startup Demo Night von BayStartUP bewerben. Nutzt diese Chance und seid mit dabei, denn hier könnt ihr euch mit eurem Startup perfekt präsentieren!

Best Food Founder 2019 – Bewerbung

Bewerbungsschluss: 16. September 2019

Ihr habt ein junges Unternehmen im Bereich Food gegründet und seid auf dem Weg zum innovativen Food Gründer? Dann bewerbt euch für den BEST FOOD FOUNDER AWARD 2019 und gewinnt einen TV-Mediapreis vom ProSiebenSat.1 Accelerator im Wert von 250.000 Euro!

Gründerwettbewerb Digitale Innovationen 2/2019

Bewerbungsschluss: 30. September 2019

Mit dem „Gründerwettbewerb – Digitale Innovationen“ sucht das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie zweimal im Jahr nach den innovativsten Gründerinnen und Gründern. Neben dem Preisgeld von bis zu 32.000 Euro können Preisträger ein großes Expertennetzwerk sowie zahlreiche Förderangebote nutzen.

Unternehmerhelden Award 2019

Bewerbungsschluss: 30. September

UnternehmerInnen sind Helden – denn sie haben den Mut, ihre Ideen umzusetzen. Und damit sind nicht nur Unicorns und hippe Gründer aus der Tech-Szene gemeint – sondern vor allem die vielen Solopreneure, die jedes Jahr den Weg in die Selbstständigkeit wagen.

