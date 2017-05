Termin-Highlights vom 1. bis 7. Mai 2017

förderbar forum finance Köln 2017

Köln, 3. Mai 2017

Das forum finance ist die Infoveranstaltung für förderinteressierte Unternehmen, die durch digitale Technologien Innovationen erreichen. Das Gerüst des forum finance bilden kompetente Referenten, die über ausgewählte Förderprogramme, deren Besonderheiten und Voraussetzungen informieren.

Münchener Startup Demo Night 2017

München, 4. Mai 2017

Lernt die spannendsten jungen Tech-Unternehmen Bayerns hautnah kennen: Über 60 Startups stellen ihre Marktneuheiten an eigenen Ausstellerständen vor. Das Motto „Anfassen & Ausprobieren“ ist hier wörtlich gemeint.

Startup Weekend Trier-Luxemburg 2017

Trier, 4. bis 6. Mai 2017

Am Anfang reicht zunächst nur eine Idee für ein neues Produkt oder eine Dienstleistung. In nur 54 Stunden wird aus der Geschäftsidee ein konkreter Plan zum eigenen Unternehmen. In Trier treffen sich kreative Ideengeber und Gründungswillige genau deshalb mit Unternehmern und Machern.

#UNIT 2017 | Die Globale LGBTI Tech- & Wissenschaftskonferenz 2017 Berlin

Berlin, 6. Mai 2017

Die #UNIT2017 ist der einzige Ort in Europa und Asien, auf dem über 1000 LGBTI Tech-Talente, Experten, Wissenschaftler und Innovatoren zusammenkommen, um voneinander zu lernen oder neue Projekte zu starten. Über 60 Vorträge warten auf die Gäste. Die Abschlussparty wird am Abend im Schwuz in Neukölln gefeiert.

Jobmesse Lübeck 2017

Lübeck, 6. und 7. Mai 2017

Ob regionaler Berufseinstieg, internationale Karriere, Jobwechsel, gezielte Weiterbildung oder Praktikum – die Jobmesse Lübeck macht es möglich! Jahr für Jahr werden hier Kontakte geknüpft, Karrierepläne geschmiedet und wichtige Weichen für die Zukunft gestellt.

Einsendeschluss von Wettbewerben & Awards 2017

Bewerbungen brauchen Zeit, deswegen findet Ihr hier eine Liste von bald ablaufenden Wettbewerben & Awards. Also ran an den Schreibtisch und toi toi toi von Gründerküche…

Food Invention 2017

Bewerbungsschluss: 12. Mai 2017

Food Invention ist der einzige deutschlandweite ausschließlich auf Food-Start-ups spezialisierte Gründerwettbewerb, der die Chance zu Food-Innovationen und Lösungen der Zukunft bietet. Die Gewinner erhalten insgesamt 25.000 Euro Preisgeld, einen Sonderpreis sowie Zugang zu einem großen Netzwerk.

nextMedia.Elevator 2017

Bewerbungsschluss: 15 Mai 2017

In der Nachfolge des Webfuture Awards, der nun seit 10 Jahren ein fester Bestandteil der Startup-Szene ist, bietet der nextMedia.Elevator den teilnehmenden Startups neben Preisgeldern vor allem tolle Kontaktmöglichkeiten zu Venture Capitalists und Experten der Gründerszene.

Businessplan Wettbewerb Medizinwirtschaft 2017

Bewerbungsschluss: 31. Mai 2017

Der Businessplan Wettbewerb Medizinwirtschaft lädt Ideenträger aus ganz Deutschland ein, innovative Geschäftsideen aus der Medizin- und Gesundheitsbranche in Unternehmenserfolge umzusetzen und ist der einzige bundeweite Businessplan Wettbewerb speziell für die Zukunftsbranche der Medizinwirtschaft.

Gründerwettbewerb – Digitale Innovationen 2017

Bewerbungsschluss: 30. September 2017

Der Gründerwettbewerb ist ein Ideenwettbewerb und unterstützt Unternehmensgründungen, bei denen innovative Informations- und Kommunikationstechnologien zentraler Bestandteil des Produkts oder der Dienstleistung sind. In jeder Wettbewerbsrunde werden bis zu sechs Gründungsideen mit Hauptpreisen von jeweils 32.000 € ausgezeichnet.

