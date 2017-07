Termin-Highlights vom 10. bis 16. Juli 2017

Summer in the City: In Berlin ist er besonders heiß. Nicht nur, weil laut Startup-Barometer der Wirtschaftsprüfer von Ernst & Young mehr als die Hälfte aller Startup-Investitionen in Deutschland in die Hauptstadt fließen. Sondern auch, weil die Szene dort besonders umtriebig ist und sich in der Woche vom 10. bis 16. Juli täglich zwischen dem einen oder anderen Event entscheiden muss. Das ist dann zwar nicht mehr arm – aber immer noch sexy.