Termin-Highlights vom 13. bis 19. Februar 2017

„Lass uns doch ins Kino gehen, ein bisschen träumen“, war der bemerkenswerteste Satz im ansonsten eher durchschnittlichen Berlinale-Eröffnungsfilm „Django“. In der Hauptstadt ist ja gerade wieder Bärensaison: Aber nicht nur Filmemacher aus aller Welt stellen ihre neuen Werke vor, auch Gründer bekommen auf dem European Film Market im Rahmen der Berlinale eine Bühne. Filmkunst ist mehr schließlich mehr als nur ein bisschen Eskapismus, und Kino ist für alle da.

Berlinale: EFM Startups

Berlin, 13. und 14. Februar 2017

Die „EFM Startups“-Initiative bringt die Filmindustrie mit Vor- und Querdenker*innen der Technologieszene zusammen. Zehn ausgewählte Startups aus Deutschland, den Niederlanden, Luxemburg, der Schweiz und Spanien stellen den Fachbesucher*innen des European Film Market auf der Berlinale neue Technologien für Produktion, Distribution und Marketing vor.

Geh doch mal ins Kino

CPX Performance Marketing Gipfel München 2017

München, 13. und 14. Februar 2017

Der CPX Performance Marketing Gipfel bietet tiefe Einblicke in die aktuellsten Trends und Entwicklungen im Bereich SEM und legt am ersten Tag anhand von Vorträgen einen besonderen Fokus auf SEA. Unternehmen aus dem Social Media Bereich bieten Teilnehmern anhand von Hands-On-Workshops (14.02.), die sich in „Kompakt“ (für Einsteiger) und „Professional“ (für Experten) unterteilen, eine Best-Practice-Nutzungsanleitung und Tipps und Tricks zu verschiedenen Advertisingmöglichkeiten auf der jeweiligen Plattform, die sie im eigenen Unternehmen umsetzen können.

Leistungssteigernde Mittel

Finanzierungssprechtag Dresden 2017

Dresden, 15. Februar 2017

Dir fehlt das nötige Kleingeld für deine Gründungsidee? Oder aber du hast bereits gegründet und stehst nun vor einem finanziellen Engpass. Dann ist der Finanzierungssprechtag in Dresden deine Chance auf eine Finanzierungshilfe.

Geld macht gründen leichter

Pitch On Deck Offenbach 2017

Offenbach, 15. Februar 2017

An Bord des historischen Dampfers „Backschaft“ in Offenbach am Main treffen innovative Startups aus der Logistik, etablierte Unternehmen, Investoren und weitere relevante Netzwerkpartner aufeinander, um die Zukunft der Logistikbranche mitzugestalten.

In die Zukunft schippern

Corporate Startup Meetup #6 Stuttgart 2017

Stuttgart, 15. Februar 2017

Im Fokus des Corporate Startup Meetup steht der Austausch und die Vernetzung lokaler Entrepreneure, Intrapreneure und Vordenker, die den Startup-Geist in ihre Unternehmen einbringen und voneinander lernen möchten.

Alte und neue Hasen

Marktanalyse automatisieren – Tipps zur effizienten Recherche 2017 Köln

Köln, 17. Februar 2017

Für Gründer und Startups, die Businesspläne erstellen und Kunden gewinnen wollen, gibt es in Köln Hilfe und Ratschläge für die Marktanalyse. Recherche ist das A und O dafür, doch welche Tools gibt es und welche Hilfen für eine gute und erfolgreiche Marktanalyse?

Vorbereitung ist alles

19. Kongress für Familienunternehmen 2017 Witten

Witten, 17. und 18. Februar 2017

Der 19. Kongress für Familienunternehmen findet unter dem Motto „Zukunft wahren“ statt und bringt die Möglichkeiten für die Verbindung von Tradition und Zukunft in Familienunternehmen zur Sprache. Denn die Auseinandersetzung mit Zukunft in Familienunternehmen selbst hat – oder ist Tradition!

Mit gestern nach morgen

Einsendeschluss von Wettbewerben & Awards 2017

Bewerbungen brauchen Zeit, deswegen findet Ihr hier eine Liste von bald ablaufenden Wettbewerben & Awards. Also ran an den Schreibtisch und toi toi toi von Gründerküche…

Generation-D Wettbewerb 2017

Bewerbungsstart: Januar 2017

Die Welt ist voll von kleinen und großen Problemen, die unsere Gesellschaft auf unterschiedliche Art und Weise beeinflussen. Deutschland braucht junge Menschen mit Werten und Visionen, die dort anpacken und sich für unsere Zukunft einsetzen, wo gesellschaftlicher Mehrwert geschaffen werden kann. Menschen wie dich, die GEMEINSAM ANPACKEN! Mithilfe von GENERATION-D werden studentische Projekte gefördert, die innovativ und kreativ aktuelle Probleme in Deutschland lösen. Die ausgezeichneten Projekte sind umsetzbar, generieren einen sozialen Mehrwert und sind auf eine nachhaltige Wirksamkeit angelegt.

start2grow-Pitch and Party Dortmund 2017

Dortmund, 24. Februar 2017

Mit Pitch and Party geht es ins Finale des Gründungswettbewerbs start2grow. Die durch das Begutachtungsverfahren ermittelten Top 20 Teams präsentieren sich am Vormittag der Jury und kämpfen mit ihrer Präsentation um eine Platzierung unter den Preisträgern.

Alle gewinnen

Frankfurter Gründerpreis 2017

Bewerbungsschluss: 2. März 2017

Mit dem Frankfurter Gründerpreis möchte die Wirtschaftsförderung Frankfurt Existenzgründer und junge Unternehmen unterstützen und Mut zur Selbstständigkeit machen. Jährlich werden drei herausragende Gründungen aus Frankfurt ausgezeichnet. Am Dienstag, 14. Februar 2017 findet eine Informationsveranstaltung für Bewerberinnen und Bewerber statt.

