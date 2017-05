Termin-Highlights vom 15. bis 21. Mai 2017

Information ist alles in der heutigen Gesellschaft. Aber welche Informationen sind wichtig, welche sind richtig? Den Durchblick zu behalten wird immer unmöglicher. Big Data, alternative Fakten, Fake News … Mit Informationen wird gehandelt und getäuscht, Geld verdient, und es werden Wahlen manipuliert. Aber Informationen sind auch eine Chance, die Welt zu verbessern: „Big Data for Big Impact “ – nicht nur am Weltfernmeldetag und Tag der Informationsgesellschaft ein schönes Motto. Noch mehr Informationen – diesmal zu den Termin-Highlights vom 15. bis 21. Mai – findet ihr hier …

B2B-Online-Marketing-Konferenz 2017 München

München, 15. und 16. Mai 2017

Die Online B2B Conference ist die Konferenz zu den wichtigsten Online Marketing Strategien in B2B-Unternehmen und richtet sich an Mitarbeiter und Führungskräfte aus den Bereichen Marketing, Personal und Vertrieb von Unternehmen aus der B2B-Branche, die sich neue Impulse und vertiefendes Wissen für ihre Online-Aktivitäten wünschen.

Alles fürs Business

Nürnberg Web Week 2017

Nürnberg, 15. bis 22. Mai 2017

Das Festival der digitalen Gesellschaft für die Metropolregion Nürnberg ist eine Woche voller Events unter anderem zu den Themen Online Marketing, Webentwicklung, Social Media, eCommerce, SEO und Programmierung.

Franken netzt

Borderstep Impact Forum Berlin 2017

Berlin, 15. Mai 2017

Pfadwechsel für eine nachhaltige Innovations- und Gründungsförderung – dieses Thema rückt das Borderstep Impact Forum 2017 in den Fokus der Debatte. Die Veranstaltung bringt Start-ups und Gründungsförderakteure mit Vertreterinnen und Vertretern von Wirtschaft, Wissenschaft, Klimalobby und Politik an einen Tisch.

Nachhaltig gründen

EURO FINANCE TECH IV 2017 Frankfurt

Frankfurt am Main, 16. Mai 2017

Die EURO FINANCE TECH geht in eine neue Runde. Der neue Schwung in der Finanz- und Versicherungsindustrie ist kaum zu übersehen – Zeit sich anzusehen, wie sich der Markt entwickelt hat, wo die Trends für 2017 liegen und welche Produkte am vielversprechendsten sind.

Das Geld der Zukunft I

Startup Demo Night Nürnberg 2017

Nürnberg, 16. Mai 2017

Die nächste Startup Demo Night Nürnberg findet am 16. Mai 2017 statt. Außerdem werden auf dem Event die Sieger-Startups des Businessplan Wettbewerbs Nordbayern 2017 – Phase 2 von BayStartUP prämiert. Zudem findet die Startup Demo Night mit der Web Week Nürnberg statt.

Gründen und anfassen

Frankfurt Tech Days 2017

Frankfurt am Main, 16. und 17. Mai 2017

Angesichts der immer rasanteren Entwicklungen und Herausforderungen denen sich die Finanzwirtschaft gegenüber sieht, stehen drei Tage lang die Digitialisierungsthemen der Branche im Mittelpunkt.

Das Geld der Zukunft II

BLOCKCHAIN UNCHAINED 2017 Frankfurt

Frankfurt am Main, 17. Mai 2017

Blockchain – Buzzwort oder Unwort? In der Finanz- und Versicherungsbranche gibt es mittlerweile kaum jemanden, der noch nicht von “Blockchain” gehört hat. Spätestens seit dem Aufkommen der Bitcoins hat die Technologie die Aufmerksamkeit von Bankiers und ITlern.

Das Geld der Zukunft III

Future Internet Kongress 2017 Frankfurt

Frankfurt am Main, 18. Mai 2017

Die Digitalisierung verändert alle Wirtschafts- und Lebensbereiche, sie eröffnet neue Chancen und stellt uns alle vor große Herausforderungen. Welche Herausforderungen das sind und wie diese angegangen werden können, ist Programm des Future Internet Kongress in Frankfurt!

Wo geht’s hin?

Fuckup Night #12 Stuttgart 2017

Stuttgart, 18. Mai 2017

„Scheitern“ gehört zum Startup, wie der Wind zum Segeln. Auf der FuckUp Night Stuttgart berichten Gründer und Unternehmer über ihre Niederlagen, Untergänge und die kleinen und großen Katastrophen auf dem Weg nach oben. So soll denen die Angst vor dem Scheitern genommen werden, die den Sprung ins kalte Wasser noch nicht gewagt haben.

Hinfallen. Aufstehen!

Jobmesse Hannover 2017

Köln, 20. und 21. Mai 2017

Ob regionaler Berufseinstieg, internationale Karriere, Jobwechsel, gezielte Weiterbildung oder Praktikum – die Jobmesse Hannover macht es möglich! Jahr für Jahr werden hier Kontakte geknüpft, Karrierepläne geschmiedet und wichtige Weichen für die Zukunft gestellt.

Einfach Karriere machen

Alle weiteren Events und Wettbewerbe gibt es hier.

Einsendeschluss von Wettbewerben & Awards 2017

Bewerbungen brauchen Zeit, deswegen findet Ihr hier eine Liste von bald ablaufenden Wettbewerben & Awards. Also ran an den Schreibtisch und toi toi toi von Gründerküche…

nextMedia.Elevator 2017

Bewerbungsschluss: 15. Mai 2017

In der Nachfolge des Webfuture Awards, der nun seit 10 Jahren ein fester Bestandteil der Startup-Szene ist, bietet der nextMedia.Elevator den teilnehmenden Startups neben Preisgeldern vor allem tolle Kontaktmöglichkeiten zu Venture Capitalists und Experten der Gründerszene.

Mehr Infos

Businessplan Wettbewerb Medizinwirtschaft 2017

Bewerbungsschluss: 31. Mai 2017

Der Businessplan Wettbewerb Medizinwirtschaft lädt Ideenträger aus ganz Deutschland ein, innovative Geschäftsideen aus der Medizin- und Gesundheitsbranche in Unternehmenserfolge umzusetzen und ist der einzige bundeweite Businessplan Wettbewerb speziell für die Zukunftsbranche der Medizinwirtschaft.

Mehr Infos

Gründerwettbewerb – Digitale Innovationen 2017

Bewerbungsschluss: 30. September 2017

Der Gründerwettbewerb ist ein Ideenwettbewerb und unterstützt Unternehmensgründungen, bei denen innovative Informations- und Kommunikationstechnologien zentraler Bestandteil des Produkts oder der Dienstleistung sind. In jeder Wettbewerbsrunde werden bis zu sechs Gründungsideen mit Hauptpreisen von jeweils 32.000 € ausgezeichnet.

Mehr Infos

