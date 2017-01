Termin-Highlights vom 16. bis 22. Januar 2017

Willkommen in der Woche der komischen Leute. Oliver Hardy, eine Hälfte der Stummfilmgiganten Laurel & Hardy, wäre 125 geworden. Wigald Boning, eine Hälfte der Die Doofen wird 50. Und der größte Komiker zieht ins Weiße Haus. Sachen gibt’s! Weiter und das Beste aus der Situation müssen wir trotzdem alle machen. Die Welt hat Ideen, Kreativität, Offenheit, Toleranz und soziales Engagement verdient. Das ist unser aller Aufgabe.

Tax ABC 2016 Köln

Köln, 17. Januar 2017

Vielleicht denkt man bei der Gründung nicht sofort an steuerrechtlichen Fragen. Aber damit auseinander setzen sollte man sich definitiv. Die Referenten berichten über typische Stolpersteine für Startups aus der Praxis und zeigen auf, wie man diese vermeiden kann.

Schöne Grüße ans Finanzamt

VKU Learning Journey Berlin 2017

Berlin, 18. bis 19. Januar 2017

In Berlin fällt der Startschuss für die VKU-Innovationsplattform www.vku-innovation.de. Als zentraler Motor für die Etablierung digitaler Geschäftsmodelle in der Kommunalwirtschaft entstehen dabei mit enormer Dynamik konkrete Antworten für kommende Herausforderungen. Sei beim Launch dieses deutschlandweit einmaligen Projektes dabei und profitiere dauerhaft von der effektiven und gewinnbringenden Vernetzung kommunaler Unternehmen mit Gründern, Startups und Experten der Digitalbranche.

Der Anfang

Finance & Law Frankfurt 2017

Frankfurt am Main, 19. Januar 2017

Der Workshop richtet sich an Startups mit Venture Capital – Ambitionen und vermittelt alles, was man in rechtlicher Hinsicht bei der Finanzierung eines Startups wissen muss. Ihr kommt in Kontakt mit Experten, Investoren und anderen Startups und könnt alle Fragen stellen, die für euch wichtig sind.

Handwerkszeug fürs Geld

Einsendeschluss von Wettbewerben & Awards 2017

Bewerbungen brauchen Zeit, deswegen findet Ihr hier eine Liste von bald ablaufenden Wettbewerben & Awards. Also ran an den Schreibtisch und toi toi toi von Gründerküche…

Generation-D Wettbewerb 2017

Bewerbungsstart: Januar 2017

Die Welt ist voll von kleinen und großen Problemen, die unsere Gesellschaft auf unterschiedliche Art und Weise beeinflussen. Deutschland braucht junge Menschen mit Werten und Visionen, die dort anpacken und sich für unsere Zukunft einsetzen, wo gesellschaftlicher Mehrwert geschaffen werden kann. Menschen wie dich, die GEMEINSAM ANPACKEN! Mithilfe von GENERATION-D werden studentische Projekte gefördert, die innovativ und kreativ aktuelle Probleme in Deutschland lösen. Die ausgezeichneten Projekte sind umsetzbar, generieren einen sozialen Mehrwert und sind auf eine nachhaltige Wirksamkeit angelegt.

Businessplan Wettbewerb Nordbayern 2017

Bewerbungsschluss: 18. Januar 2017

Die Bewerbung ist für drei Phasen möglich, und erst zum 29. Mai 2017 muss der vollständig ausgearbeitete Businessplan eingereicht werden. Eure Route zum Erfolg: Nutzt als Wettbewerbs-Teilnehmer euer garantiertes Feedback und mehrfache Gewinnchancen! Über BayStartUP könnt ihr euch Zugang zu Know-how, Kontakten und Kapital in Nordbayern sichern. Nach jeder Phase werden Sieger prämiert – dann haben wieder alle Teilnehmer die gleichen Gewinnchancen. Entwickelt und optimiert euren Businessplan schrittweise oder steigt zum für euch passenden Zeitpunkt ein.

Münchener Businessplan Wettbewerb 2017

Bewerbungsschluss: 18. Januar 2017

Die Bewerbung ist für drei Phasen möglich, und erst zum 29. Mai 2017 muss der vollständig ausgearbeitete Businessplan eingereicht werden. Eure Route zum Erfolg: Nutzt als Wettbewerbs-Teilnehmer euer garantiertes Feedback und mehrfache Gewinnchancen! Über BayStartUP könnt ihr euch Zugang zu Know-how, Kontakten und Kapital in der Startup-Szene in München und Oberbayern sichern. Nach jeder Phase werden Sieger prämiert – dann haben wieder alle Teilnehmer die gleichen Gewinnchancen. Entwickelt und optimiert euren Businessplan schrittweise oder steigt zum für euch passenden Zeitpunkt ein.

