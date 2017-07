Termin-Highlights vom 17. bis 23. Juli 2017

Da ist er also, der Sommer. Mitsamt Loch. Das ist aber gar nicht so groß, denn wir haben die perfekte Füllung. Auf Gründerküche.de gibt es jetzt den Startup-Guide. Welche Inkubatoren und Berater sind in eurer Gründerstadt, wo findet ihr den nächsten Coworking Space, welche Business Angels sind auf der Suche nach spannenden Startups? Wir werden interaktiv und finden gemeinsam mit euch Antworten auf alle Fragen: Denn ein Gründerökosystem kann nur so gut sein wie seine Akteure. Deshalb seid ihr aufgerufen, euch in den Guide einzutragen und ihn weiter zu füllen. Packen wir’s an. Gemeinsam.