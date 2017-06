Termin-Highlights vom 19. bis 25. Juni 2017

Heute, am 19. Juni ist Welt-Martini-Tag. Ihr wisst also was zutun ist. Am Dienstag ist Weltflüchtlingstag. Und am Mittwoch ist offizieller Sommeranfang – aber das habt ihr längst gemerkt. Alle anderen wichtigen Termine, und davon gibt es wirklich eine ganze Menge, in dieser Woche seht ihr hier.

Visual Thinking & Storytelling 2017 Berlin

Berlin, 19. Juni 2017

Das Innovations-Magazin WIRED bietet mit seiner Business-Akademie WIRED Campus regelmäßig Trainings zu den neuesten digitalen Trends und Technologien an. Das eintägige Skill Training „Visual Thinking & Storytelling“ bietet eine Vertiefung in die Methode des visuellen Denkens, um komplexe Geschäftsideen und -Geschichten einfach zu vermitteln.

Szenetreffen

Corporate Startup Summit 2017 Salzburg

Salzburg, 19. bis 20. Juni 2017

Der Corporate Startup Summit ist ein außergewöhnliches Networking Event mit dem Ziel, dass Corporates sich wie ein Startup geben und handeln. 250+ Teilnehmer lernen von erfahrenen Entscheidern und Experten, diskutieren und tauschen sich mit anderen ambitionierten Intrapreneuren auf Best Practices aus und werden von internationalen Entscheidungsträgern inspiriert.

Start-Ups – Pizza – Politics: Internationaler Gründerdialog 2017 Köln

Köln, 19. Juni 2017

Tauscht euch mit Gründern, Experten und Influencern aus Lateinamerika über deren Ideen und Werdegänge aus und diskutiert, wie Hochschulen und Politik mehr junge Menschen zum Gründen ermutigen können.

Heureka Conference Berlin 2017

Berlin, 20. Juni 2017

Am 20. Juni ist es wieder soweit, HEUREKA -­ The Founders Conference geht in die sechste Runde! Ihr als Early Stage Startups, Investoren sowie Corporates mit starkem Digitalbezug seid herzlich eingeladen, den kreativen Spirit der Gründerkonferenz mitzuerleben.

Internationaler Gründer Dialog – Lateinamerika Edition 2017 Köln

Köln, 20. Juni 2017

Wie wird in Lateinamerika mit unternehmerischen Herausforderungen umgegangen? Mit dabei ist eine Gruppe von erfolgreichen Gründern und Experten aus Lateinamerika, die ihre Projekte vorstellen werden und sich darauf freuen, sich mit euch zu vernetzen.

VIR Online Innovationstage Berlin 2017

Berlin, 21. und 22. Juni 2017

Der zweitägige Branchentreff zählt zu den renommiertesten Events der Reiseindustrie und beinhaltet im kommenden Jahr ein „rundes Jubiläum“: Zum 10. Mal findet die Endausscheidung des VIR Innovationswettbewerbs Sprungbrett statt.

Nationaler Aktionstag „Unternehmensnachfolge durch Frauen“ 2017

bundesweit, 21. Juni 2017

Unter dem Motto „Nachfolge ist weiblich!“ möchten die Akteurinnen und Akteure des Aktionstages am 21. Juni 2017 die Unternehmensnachfolge durch Frauen deutschlandweit bekannt machen und voranbringen.

Online-Marketing-Tag 2017 Frankfurt

Frankfurt, 21. Juni 2015

Nicht jeder hat ein großes Marketing-Budget zur Verfügung – wie gerade kleine und mittelständische Unternehmen mit wenig Budget trotzdem erfolgreich Marketing betreiben können, das ist Thema des bereits 13. Online-Marketing-Tags!

Digital Leadership Summit 2017 Köln

Köln, 21. Juni 2017

Der Digital Leadership Summit geht in die zweite Runde: Am 21. Juni 2017 dreht sich alles um die unternehmerischen Konsequenzen der Digitalisierung in Bezug auf neue Führungs- und Arbeitskonzepte. Deutschlands innovativste HR- und Leadership-Köpfe treffen in der Kölner Trinitatiskirche auf 300 Entscheider und Experten aus allen Industrien.

Data-Driven Business Development 2017 Frankfurt

Frankfurt, 21. Juni 2017

Hans Eibe Sørensen kommt ins TechQuartier nach Frankfurt- Der Däne ist einer der führenden Business Development Experten in Europa und spricht über data-driven Business Development. Die Präsentation basiert auf einem Big Data Big Business-Forschungsprojekt der Copenhagen Business School und der EIBE MGMT, das mit einer Million von der Danish Industry Foundation gefördert wird. Ziel ist es, Einblicke in die Möglichkeiten und Barrieren zu geben, die mit Big Data Wachstumschancen verbunden sind.

NOAH Conference Berlin 2017

Berlin, 22. bis 23. Juni 2017

Es ist wieder soweit – die NOAH Conference in Berlin lädt ein! Die herausragende europäische Veranstaltung, in der Internet-CEOs, Führungskräfte und Investoren tiefe Einblicke in die neuesten bewährten Konzepte gewinnen, bietet außerdem die Chance, sich mit Führungskräften zu vernetzen und neue Geschäftsbeziehungen aufzubauen.

Mindlab Vortrag auf der CO-REACH 2017 Nürnberg

Nürnberg, 21. bis 22. Juni 2017

Interaktiv, Online, Mobile und Print: die CO-REACH in Nürnberg, die Messe für Dialogmarketing und die neuesten Marketing-Trends. Unter dem Thema „100% Trackingdaten – Mit Analytics alles sehen und den digitalen Geschäftserfolg steigern“ bekommt ihr hilfreiche Tipps.

Pitch Club Developer Edition #2 Frankfurt 2017

Frankfurt, 22. Juni 2017

Softwareentwickler und IT-Professionals aufgepasst! Der Pitch Club veranstaltet am 22. Juni ab 17 Uhr im The Legends die “Pitch Club Developer Edition #2” in Frankfurt am Main.

Rheinland-Pitch Finale 2017 Düsseldorf

Düsseldorf, 22. Juni 2017

Das große Sommer-Finale des Rheinland-Pitches am Düsseldorfer Flughafen – Hier werden Leben vereinfacht, um die Ecke gedacht und Industrien umgekrempelt! Beim Rheinland-Pitch könnt ihr die vorderste Front der industriellen Revolution live miterleben und könnt die großen Sterne am Startup-Himmel von morgen schon heute sehen!

Czech Innovation Festival – Czech Startup Day 2017 Berlin

Berlin, 23. Juni 2017

Das Czech Innovation Festival (CIF) präsentiert am 23. Juni 2017 die besten Startups aus Tschechien, und das in Berlin. Die Veranstaltung ist eine gute Gelegenheit, um mit tschechischen und auch deutschen Startups und Entscheidern ins Gespräch zu kommen.

Chatbot Summit 2017 Berlin

Berlin, 25. bis 26. Juni 2017

Nach dem Erfolg des letzten Chatbot Summit 2016 in Tel Aviv geht die weltweit größte Chatbot-Konferenz nun in die zweite Runde. Stattfinden wird das diesjährige Event am 26. Juni 2017 in Berlin. Erwartet werden rund 1500 Teilnehmer, über 100 Redner und Hunderte Start-ups aus den Bereichen Chatbots, Messaging und KI.

Einsendeschluss von Wettbewerben & Awards 2017

Bewerbungen brauchen Zeit, deswegen findet Ihr hier eine Liste von bald ablaufenden Wettbewerben & Awards. Also ran an den Schreibtisch und toi toi toi von Gründerküche…

Darboven IDEE-Förderpreis 2017

Bewerbungsschluss: 31. Juli 2017

Insgesamt 65.000 Euro für die innovativsten Unternehmensgründungen von Frauen – seit 1997 vergibt der Hamburger Kaffeeröster Albert Darboven den Darboven IDEE-Förderpreis. Der Preis ist die einzige nationale Auszeichnung für innovative Ideen für Unternehmensgründungen von Frauen.

Mehr Infos

Gründerwettbewerb – Digitale Innovationen 2017

Bewerbungsschluss: 30. September 2017

Der Gründerwettbewerb ist ein Ideenwettbewerb und unterstützt Unternehmensgründungen, bei denen innovative Informations- und Kommunikationstechnologien zentraler Bestandteil des Produkts oder der Dienstleistung sind. In jeder Wettbewerbsrunde werden bis zu sechs Gründungsideen mit Hauptpreisen von jeweils 32.000 € ausgezeichnet.

Mehr Infos

