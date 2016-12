Termin-Highlights vom 19. Dezember 2016 bis 8. Januar 2017

Fast geschafft. 2016 war echt heftig. Viele Gute sind gegangen, einige nicht so Gute haben es zu etwas gebracht. Aber jammern gilt nicht, die Erde dreht sich weiter, und alles, was passiert, hat irgendeinen Sinn. Welcher das ist? Das bestimmt jeder selbst. In diesem Sinne wünscht Euch das Team von Gründerküche besinnliche Tage, frohe Weihnachten und einen guten Start in das Jahr 2017. Den Unverbesserlichen, die keine Erholungspause brauchen, seien die Gründerwettbewerbe empfohlen: Die Bewerbungsfristen machen nämlich keine Pause.

Einsendeschluss von Wettbewerben & Awards 2016

Bewerbungen brauchen Zeit, deswegen findet Ihr hier eine Liste von bald ablaufenden Wettbewerben & Awards. Also ran an den Schreibtisch und toi toi toi von Gründerküche…

Generation-D Wettbewerb 2017

Bewerbungsstart: November 2016

Die Welt ist voll von kleinen und großen Problemen, die unsere Gesellschaft auf unterschiedliche Art und Weise beeinflussen. Deutschland braucht junge Menschen mit Werten und Visionen, die dort anpacken und sich für unsere Zukunft einsetzen, wo gesellschaftlicher Mehrwert geschaffen werden kann. Menschen wie dich, die GEMEINSAM ANPACKEN! Mithilfe von GENERATION-D werden studentische Projekte gefördert, die innovativ und kreativ aktuelle Probleme in Deutschland lösen. Die ausgezeichneten Projekte sind umsetzbar, generieren einen sozialen Mehrwert und sind auf eine nachhaltige Wirksamkeit angelegt.

Mehr Infos

Gastro Startup-Wettbewerb 2017

Bewerbungsschluss: 31. Dezember 2016

Der Wettbewerb richtet sich an alle Nachwuchs-Gastronomen, die mit ihrem Gastronomiebetrieb ab dem 1. September 2015 gestartet sind sowie an jene, die eine gute Idee haben und noch vom Einstieg ins Gastro-Business träumen. Alle Teilnehmer haben die Chance auf ein Preisgeld in Höhe von 10.000 Euro – der Preis wird von der ECE gestellt, Deutschlands größtem Betreiber von Einkaufszentren. Außerdem dürfen sich die Gewinner über 40 Stunden Beratung von den Experten des Leaders Clubs sowie die Teilnahme an den legendären Foodservice-Events im Rahmen der INTERNORGA 2017 freuen.

Mehr Infos

start2grow Gründungswettbewerb 2017

Bewerbungsschluss: 9. Januar 2017

Wenn ihr eine innovative Geschäftsidee habt, die ihr realisieren möchtet, dann seid ihr bei start2grow richtig. Als angemeldete Teilnehmerin bzw. angemeldeter Teilnehmer könnt ihr entweder das gesamte Angebot von start2grow nutzen oder euch einzelne Module heraussuchen, die für euch das Richtige sind: Online Coaching Area, individuelle Betreuung durch Mentoren, Events, Kontakte zu Kapitalgebern, Begutachtung des Businessplans und Feedback, Präsentation vor der Jury, wenn ihr zu den TOP 20 des Wettbewerbs zählt

Mehr Infos

Businessplan Wettbewerb Nordbayern 2017

Bewerbungsschluss: 18. Januar 2017

Die Bewerbung ist für drei Phasen möglich, und erst zum 29. Mai 2017 muss der vollständig ausgearbeitete Businessplan eingereicht werden. Eure Route zum Erfolg: Nutzt als Wettbewerbs-Teilnehmer euer garantiertes Feedback und mehrfache Gewinnchancen! Über BayStartUP könnt ihr euch Zugang zu Know-how, Kontakten und Kapital in Nordbayern sichern. Nach jeder Phase werden Sieger prämiert – dann haben wieder alle Teilnehmer die gleichen Gewinnchancen. Entwickelt und optimiert euren Businessplan schrittweise oder steigt zum für euch passenden Zeitpunkt ein.

Mehr Infos

Münchener Businessplan Wettbewerb 2017

Bewerbungsschluss: 18. Januar 2017

Die Bewerbung ist für drei Phasen möglich, und erst zum 29. Mai 2017 muss der vollständig ausgearbeitete Businessplan eingereicht werden. Eure Route zum Erfolg: Nutzt als Wettbewerbs-Teilnehmer euer garantiertes Feedback und mehrfache Gewinnchancen! Über BayStartUP könnt ihr euch Zugang zu Know-how, Kontakten und Kapital in der Startup-Szene in München und Oberbayern sichern. Nach jeder Phase werden Sieger prämiert – dann haben wieder alle Teilnehmer die gleichen Gewinnchancen. Entwickelt und optimiert euren Businessplan schrittweise oder steigt zum für euch passenden Zeitpunkt ein.

Mehr Infos