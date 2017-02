Termin-Highlights vom 20. bis 26. Februar 2017

Weil Mauern in letzter Zeit wieder in Mode gekommen sind, sei an dieser Stelle der Hinweis erlaubt: Es geht auch ohne. Dafür braucht’s nur eine Portion Offenheit, etwas Neugier und den Willen, etwas zu bewirken in der Welt. Was das mit Gründern zu tun hat? Ganz einfach: Offenheit, Neugier und der Wille, etwas zu bewirken in der Welt. Deswegen sei euch die Münchner Fachkonferenz Start-Up Kooperation ganz besonders ans Herz gelegt in dieser Woche. Dort lassen sich vortrefflich Mäuerchen zwischen alter und neuer Economy einreißen.

relaunch Konferenz 2017 Berlin

Berlin, 20. Februar 2017

Unternehmen sehen sich zunehmend vor die Herausforderung gestellt, ihr Geschäft digital zu transformieren. Wer es versäumt, Unternehmensstrategie und Geschäftsprozesse den Anforderungen des digitalen Zeitalters anzupassen, riskiert den Anschluss an den Wettbewerb zu verpassen. Daher bietet die relaunch Konferenz kompaktes Wissens-Update rund um Trends, Strategien und Lösungen, die digitale Geschäftsmodelle verbessern und zukunftsfähig ausrichten.

1. Fachkonferenz Start-Up Kooperation 2017 München

München, 21. – 22. Februar 2017

Wie Unternehmen von Startups profitieren und vice versa – Wann lohnt sich eine Kooperation? Welche Herausforderungen entstehen auf organisatorischer, operativer und kultureller Ebene? Warum scheitern so viele Integrationen von Startups?

9. Food Safety Kongress Berlin 2017

Berlin, 21. – 22. Februar 2017

Verbraucher posten und „liken“ mit ihren Smartphones nicht nur ihr Essen mit Bild und Kommentar. Genauso schnell finden auch Kritik, Meldungen über angebliche oder tatsächliche Lebensmittelskandale in aller Welt ihren Weg durch die sozialen Netzwerke. Wie das Vertrauen der Verbraucher in die Lebenssicherheit mithilfe – oder trotz – digitaler Informationsflut gewonnen und erhalten werden kann vermitteln Experten aus Politik, Wissenschaft, Wirtschaft und Recht unter dem Motto „transparent • verlässlich • wertig“.

Gründerküche-Tipp: start2grow-Pitch and Party Dortmund 2017

Dortmund, 24. Februar 2017

Mit Pitch and Party geht es ins Finale des Gründungswettbewerbs start2grow. Die durch das Begutachtungsverfahren ermittelten Top 20 Teams präsentieren sich am Vormittag der Jury und kämpfen mit ihrer Präsentation um eine Platzierung unter den Preisträgern.

Einsendeschluss von Wettbewerben & Awards 2017

Bewerbungen brauchen Zeit, deswegen findet Ihr hier eine Liste von bald ablaufenden Wettbewerben & Awards. Also ran an den Schreibtisch und toi toi toi von Gründerküche…

Generation-D Wettbewerb 2017

Bewerbungsstart: Januar 2017

Die Welt ist voll von kleinen und großen Problemen, die unsere Gesellschaft auf unterschiedliche Art und Weise beeinflussen. Deutschland braucht junge Menschen mit Werten und Visionen, die dort anpacken und sich für unsere Zukunft einsetzen, wo gesellschaftlicher Mehrwert geschaffen werden kann. Menschen wie dich, die GEMEINSAM ANPACKEN! Mithilfe von GENERATION-D werden studentische Projekte gefördert, die innovativ und kreativ aktuelle Probleme in Deutschland lösen. Die ausgezeichneten Projekte sind umsetzbar, generieren einen sozialen Mehrwert und sind auf eine nachhaltige Wirksamkeit angelegt.

Frankfurter Gründerpreis 2017

Bewerbungsschluss: 2. März 2017

Mit dem Frankfurter Gründerpreis möchte die Wirtschaftsförderung Frankfurt Existenzgründer und junge Unternehmen unterstützen und Mut zur Selbstständigkeit machen. Jährlich werden drei herausragende Gründungen aus Frankfurt ausgezeichnet.Am Dienstag, 14. Februar 2017 findet eine Informationsveranstaltung für Bewerberinnen und Bewerber statt.

