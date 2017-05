Termin-Highlights vom 22. bis 28. Mai 2017

Man hat es nicht mehr für möglich gehalten: Aber die Sonne traut sich langsam tatsächlich aus ihrem Versteck heraus. Und was passiert im Gründerland Deutschland? Wir machen erstmal blau. Männertag, Vatertag, Christi Himmelfahrt haben sich zwar auf ein gemeinsames Datum geeignet, das traditionell auf einen Donnerstag fällt. Aber wo der ist, ist der Freitag nicht weit, und schon ist das Wochenende ziemlich lang. Das ist ziemlich entspannend, ein bisschen was tun könnt ihr in der Woche vom 22. bis 28. Mai 2017 trotzdem.

Meet Magento DE 2017 Leipzig

Leipzig, 22. und 23. Mai 2017

Sei Teil des größten E-Commerce-Events mit Schwerpunkt auf dem Magento-Shopsystem in Deutschland und einer Eventreihe, die inzwischen in über 40 Ländern weltweit organisiert wird. Ein besonderes Highlight der Veranstaltung ist die große Aftershowparty – der ideale Rahmen für ausgelassene Gespräche und Networking.

Shoppen mit Plattform

STICKS & STONES Berlin 2017

Berlin, 27. Mai 2017

STICKS & STONES ist Europas größtes LGBTI Karriere-Event – 3.000+ Besucher, 100+ Aussteller, 50+ Speaker! Seid am 27. Mai mit dabei, wenn es in Berlin eine spannende Kombination aus Karrieremesse, Zukunftskonferenz und Party gibt!

Alles kann

Vorschau: webinale Berlin 2017

Berlin, 29.Mai bis 2. Juni 2017

Die webinale ist die Konferenz für digitale Professionals, Trendsetter und Macher im World Wide Web – sie ist die optimale Crossover-Plattform für Wissensvermittlung, Inspiration sowie Erfahrungsaustausch über alle Branchen hinweg.

Das ganze Internet

Vorschau: RIOT Berlin 2017

Berlin, 8. Juni 2017

In diesem Jahr dreht sich alles um Artificial Intelligence, Internet of Things und Virtual/Augmented Reality. RIOT ist eine internationale und hochkarätige Konferenz, die nicht nur aus Reden und Panels besteht, sondern auch echte Hands-on IoT-Erlebnisse in Workshops und Networking-Sessions bietet.

So geht Technik

Alle weiteren Events und Wettbewerbe gibt es hier.

Einsendeschluss von Wettbewerben & Awards 2017

Bewerbungen brauchen Zeit, deswegen findet Ihr hier eine Liste von bald ablaufenden Wettbewerben & Awards. Also ran an den Schreibtisch und toi toi toi von Gründerküche…

Businessplan Wettbewerb Medizinwirtschaft 2017

Bewerbungsschluss: 31. Mai 2017

Der Businessplan Wettbewerb Medizinwirtschaft lädt Ideenträger aus ganz Deutschland ein, innovative Geschäftsideen aus der Medizin- und Gesundheitsbranche in Unternehmenserfolge umzusetzen und ist der einzige bundeweite Businessplan Wettbewerb speziell für die Zukunftsbranche der Medizinwirtschaft.

Mehr Infos

Gründerwettbewerb – Digitale Innovationen 2017

Bewerbungsschluss: 30. September 2017

Der Gründerwettbewerb ist ein Ideenwettbewerb und unterstützt Unternehmensgründungen, bei denen innovative Informations- und Kommunikationstechnologien zentraler Bestandteil des Produkts oder der Dienstleistung sind. In jeder Wettbewerbsrunde werden bis zu sechs Gründungsideen mit Hauptpreisen von jeweils 32.000 € ausgezeichnet.

Mehr Infos

Alle weiteren Events und Wettbewerbe gibt es hier.