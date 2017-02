Termin-Highlights vom 27. Februar bis 5. März 2017

Narrenfreiheit für alle: Aber denkt bitte in Köln, Düsseldorf, Mainz und München daran, dass olle Kamellen nicht die Zukunft sind. Die gehört frischen Ideen: So schön und gut Jux und Tollerei auch sind, bitte vergesst die anderen Termin-Highlights in der Woche vom 27. Februar bis 5. März nicht. Wobei wir einigen besonders fröhlichen Regionen diese Woche großzügig frei geben – uns bleibt auch gar nichts anderes übrig.

futureSAX-Gründer­forum I 2017 Chemnitz

Chemnitz, 28. Februar 2017

Geschäfts­mo­delle sind die Grundlage einer jeden wirtschaft­lichen Unter­nehmung. Sie sind für Start-ups ebenso wichtig wie für beste­hende Unter­nehmen, denn sie beschreiben die Form der Umsetzung einer Geschäftsidee. Im Mittel­punkt des ersten futureSAX-Gründer­forums stehen die Entwicklung und die Kommu­ni­kation von Geschäfts­mo­dellen.

Pitch Club FFM #11 Hessen Ideen 2017 Frankfurt

Frankfurt am Main, 1. März 2017

Der Pitch Club FFM veranstaltet sein inzwischen elftes Event im The Legends. Die Veranstaltung gibt jungen, kreativen Startups die Möglichkeit, ihre Idee vor erfahrenen Investoren zu präsentieren. Dabei wird den „pitchenden“ Startups alles abverlangt: Die Bühne wird zum „Ring“, in dem sich Gründerinnen und Gründer gegenüber den kritischen Fragen der Investoren verteidigen müssen. Unbequeme Fragen sowie kritische Anmerkungen sind hierbei nicht nur erwünscht, sondern strikt vorgeschrieben.

Content Communication Night 2017 Hamburg

Hamburg, 01. März 2017

Die Content Communication Night ist der Auftakt zum Online Marketing Rockstars Festival 2017. Mit 25.000 Besuchern erlebt ihr zwei ganz besondere Tage voller Marketing-Wissen, Branchen-Austausch und Unterhaltung. Startet das Festival schon mit der ConCom Night!

Sales Marketing Messe München 2017

München, 02. März 2017

Unter dem Motto „Kunden gewinnen und binden – Impulse für den Vertrieb“ treffen sich auf der S+M 2017 Geschäftsführer, Marketing- und Vertriebsleiter von Konzernen und mittelständischen Unternehmen, um sich über die innovativsten Marketing- und Vertriebsstrategien zu informieren. Die Teilnahme an den Vorträgen ist für alle Messebesucher kostenfrei.

Online Marketing Rockstars Festival 2017 Hamburg

Hamburg, 02. März 2017

Die Konferenz bringt die Stars der Szene nach Hamburg, einer nach dem anderen – Macher, Entdecker, Inspiratoren der #OMR17! Die Expo lockt mit über 200 Ausstellern, über 30 Seminare während der Expo sorgen für Expertenwissen und Know How! Seid mit dabei!

Munich Creative Business Week 2017

München, 4. März 2017

Deutschlands größter Design-Event für Gestalter und Auftraggeber hat sich in den letzten Jahren zu einem der Anziehungspunkte für internationale Top-Designer, Architekten, Kreative, Wirtschaftsvertreter und Firmen entwickelt – sowie für alle, die sich generell für das Thema Design interessieren.Der Grund: Die MCBW sensibilisiert für Design und seine gesellschaftliche, kulturelle und ökonomische Bedeutung.

Treffpunkt für Unternehmen: Marketing 2017 Leipzig

Leipzig, 6. März 2017

Branchenübergreifende Vorträge und Informationen zum Thema Storytelling: Im Grunde genommen ist es nichts weiter als das Erzählen einer Geschichte. Nur besteht hierbei die Chance, dass der Inhalt im Großen Stil geteilt wird und sich viral verteilt, ganz klassisch über Social Media. Wie genau das Storytelling im Onlinemarketing funktioniert, wird euch zunächst erläutert. Die Praxis wird anschließend beispielhaft anhand eines (teilnehmenden) Unternehmens mit der Entwicklung einer Geschichte live während der Veranstaltung gezeigt.

jobmesse frankfurt 2017

Frankfurt am Main, 4. März 2017

Ob regionaler Berufseinstieg, internationale Karriere, Jobwechsel, gezielte Weiterbildung oder Praktikum – die jobmesse macht es seit 2008 möglich! Jahr für Jahr werden hier Kontakte geknüpft, Karrierepläne geschmiedet und wichtige Weichen für die Zukunft gestellt.

Einsendeschluss von Wettbewerben & Awards 2017

Bewerbungen brauchen Zeit, deswegen findet Ihr hier eine Liste von bald ablaufenden Wettbewerben & Awards. Also ran an den Schreibtisch und toi toi toi von Gründerküche…

Frankfurter Gründerpreis 2017

Bewerbungsschluss: 2. März 2017

Mit dem Frankfurter Gründerpreis möchte die Wirtschaftsförderung Frankfurt Existenzgründer und junge Unternehmen unterstützen und Mut zur Selbstständigkeit machen. Jährlich werden drei herausragende Gründungen aus Frankfurt ausgezeichnet.Am Dienstag, 14. Februar 2017 findet eine Informationsveranstaltung für Bewerberinnen und Bewerber statt.

Sächsi­scher Staats­preis für Innovation 2017

Bewerbungsschluss: 15. März 2017

Der Sächsische Staats­preis für Innovation zeichnet heraus­ra­gende Ideen sächsi­scher Unter­nehmer aus, die in den letzten drei Jahren mit Erfolg umgesetzt und am Markt oder im Unter­nehmen selbst einge­führt wurden. Gesucht sind Innova­tionen, die sich in Produkten, Dienst­leis­tungen, Prozessen, Verfahren oder Geschäfts­mo­dellen bereits wider­spiegeln. Der Sächsische Staats­preis für Innovation ist branchen- und techno­lo­gie­offen. Zusätzlich zu insgesamt 50.000 Euro Preisgeld vergeben die sächsi­schen Handwerks­kammern einen Sonder­preis.

Sächsischer Transferpreis 2017

Bewerbungsschluss: 15. März 2017

Der Sächsische Trans­fer­preis sucht Wissens- und Techno­lo­gie­trans­fer­pro­jekte (z. B. Techno­logie, Lizenz, Idee) mit Modell­cha­rakter. Hierbei steht nicht das Endprodukt, sondern die Gestaltung sowie die Effek­ti­vität des Trans­fer­pro­zesses im Mittel­punkt. Der Sächsische Trans­fer­preis ist branchen- und techno­lo­gie­offen. Insgesamt gibt es 30.000 Euro Preisgeld.

futureSAX Ideenwettbewerb 2017

Bewerbungsschluss: 15. März 2017

Der Ideen­wett­bewerb prämiert die überzeu­gendsten Geschäfts­ideen und Gründungs­kon­zepte, unabhängig davon, ob die Idee bereits umgesetzt ist oder noch umgesetzt wird. Der Wettbewerb ist branchen- und techno­lo­gie­offen. Die Bewertung orien­tiert sich an den folgenden Kriterien: Neuartigkeit, Umsetzbarkeit, Kundennutzen, Kommerzialisierungs- und Marktpotenzial. 30.000 Euro Preisgeld!

Generation-D Wettbewerb 2017

Bewerbungsschluss: 31. März 2017

Die Welt ist voll von kleinen und großen Problemen, die unsere Gesellschaft auf unterschiedliche Art und Weise beeinflussen. Deutschland braucht junge Menschen mit Werten und Visionen, die dort anpacken und sich für unsere Zukunft einsetzen, wo gesellschaftlicher Mehrwert geschaffen werden kann. Menschen wie dich, die GEMEINSAM ANPACKEN! Mithilfe von GENERATION-D werden studentische Projekte gefördert, die innovativ und kreativ aktuelle Probleme in Deutschland lösen. Die ausgezeichneten Projekte sind umsetzbar, generieren einen sozialen Mehrwert und sind auf eine nachhaltige Wirksamkeit angelegt.

Food Invention 2017

Bewerbungsschluss: 12. Mai 2017

Food Invention ist der einzige deutschlandweite ausschließlich auf Food-Start-ups spezialisierte Gründerwettbewerb, der die Chance zu Food-Innovationen und Lösungen der Zukunft bietet. Die Gewinner erhalten insgesamt 25.000 Euro Preisgeld, einen Sonderpreis sowie Zugang zu einem großen Netzwerk.

