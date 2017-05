Termin-Highlights vom 29. Mai bis 4. Juni 2017

Von wegen Sommerloch, diese Woche geht vor allem in Berlin so einiges, aber auch in Köln und Wien. Jede Menge Events, jede Menge Gelegenheit zum Networking. Übrigens: Montag ist der Tag der Erstbesteigung des Mount Everest. Am 29. Mai 1953 gelang Edmund Hillary und Tenzing Norgay die Erstbesteigung des mit 8848 m höchstem Berg der Erde. Es ist eben nichts unmöglich. Wenn ihr nur wollt. Und übrigens 2: Am Dienstag ist Gieß-eine-Blume-Tag. Dazu müssen wir nichts sagen – das bekommt ihr hin. Alle anderen wichtigen Events der Woche hier…

webinale Berlin 2017

Berlin, 29. Mai bis 2. Juni 2017

Die webinale ist die Konferenz für digitale Professionals, Trendsetter und Macher im World Wide Web – sie ist die optimale Crossover-Plattform für Wissensvermittlung, Inspiration sowie Erfahrungsaustausch über alle Branchen hinweg.

International PHP Conference 2017 Berlin

Berlin, 29. Mai bis 2. Juni 2017

Die International PHP Conference ist weltweit die erste PHP-Konferenz und steht seit mehr als einer Dekade für pragmatisches Know-How im PHP- und Webumfeld. Auf der IPC treffen sich regelmäßig international anerkannte Experten aus der PHP-Industrie mit den PHP-Anwendern und -Entwicklern aus großen und kleinen Unternehmen.

Genopreneurship Summit 2017 Köln

Köln, 31. Mai bis 1. Juni 2017

Ziel dieses exklusiven Networking-Events ist es, Genossenschaften dabei zu unterstützen, die Startup-Philosophie in ihre Organisationen und Unternehmen zu integrieren und Startups dabei zu helfen Geschäftsmodelle nach genossenschaftlichen Prinzipien zu entwickeln und so gemeinsame Ansätze für Kollaborationen nach sozialen und vor allem genossenschaftlichen Prinzipien zu finden.

Pioneers Festival Wien 2017

Wien, 1. und 2. Juni 2017

In Wien trifft sich die österreichische und auch internationale Startup-Community rund um Gründer, Startups und Investoren. Entrepreneurship und Technologien der Zukunft stehen dabei im Fokus und werden auf unterschiedlichste Weise inszeniert und präsentiert.

IoT Conference & Exhibition Europe 2017 Berlin

Berlin, 1. und 2. Juni 2017

Zwei Tage Konferenz und dazu eine riesige Exhibition Area – das alles und noch viel mehr bietet die IoT Europe.

Plunet Summit 2017 Berlin

Berlin, 1. und 2. Juni 2017

Spannende Vorträge rund um effizientes Management von Geschäfts- und Übersetzungsprozessen mit Plunet, Experten-Workshops, Anwenderberichte, Diskussionsrunden, Networking-Breakouts, Plunet-Zertifizierungen für Projektmanager und nicht zuletzt die legendäre Plunet Party sind in der Vorbereitung.

Vorschau: RIOT Berlin 2017

Berlin, 8. Juni 2017

In diesem Jahr dreht sich alles um Artificial Intelligence, Internet of Things und Virtual/Augmented Reality. RIOT ist eine internationale und hochkarätige Konferenz, die nicht nur aus Reden und Panels besteht, sondern auch echte Hands-on IoT-Erlebnisse in Workshops und Networking-Sessions bietet.

Einsendeschluss von Wettbewerben & Awards 2017

Businessplan Wettbewerb Medizinwirtschaft 2017

Bewerbungsschluss: 31. Mai 2017

Der Businessplan Wettbewerb Medizinwirtschaft lädt Ideenträger aus ganz Deutschland ein, innovative Geschäftsideen aus der Medizin- und Gesundheitsbranche in Unternehmenserfolge umzusetzen und ist der einzige bundeweite Businessplan Wettbewerb speziell für die Zukunftsbranche der Medizinwirtschaft.

Gründerwettbewerb – Digitale Innovationen 2017

Bewerbungsschluss: 30. September 2017

Der Gründerwettbewerb ist ein Ideenwettbewerb und unterstützt Unternehmensgründungen, bei denen innovative Informations- und Kommunikationstechnologien zentraler Bestandteil des Produkts oder der Dienstleistung sind. In jeder Wettbewerbsrunde werden bis zu sechs Gründungsideen mit Hauptpreisen von jeweils 32.000 € ausgezeichnet.

