Termin-Highlights vom 3. bis 9. Juli 2017

Laue Sommernächte sind in Hamburg in dieser Woche nicht zu erwarten. Im Gegenteil: Es könnte heiß werden, wenn die Hansestadt den G20-Gipfel am 7. und 8. Juli ausrichtet. Die Stadt rüstet sich für massive Proteste, die Gegner des Gipfels wollen den Kapitalismus versenken. Bleibt zu hoffen, dass Regierungschefs und internationale Organisationen das erhoffte Signal für eine gerechte Gestaltung der Globalisierung aussenden. Das hat die Welt nötiger denn je. Jeder Schritt zählt, und sei er noch zu klein: Deshalb sollten Gründer nicht vergessen, in ihren Geschäftsideen Nachhaltigkeit und Gerechtigkeit zu berücksichtigen.

Digital Hub Summer Slam 2017 Bonn

Bonn, 3. Juli 2017

Der Digital Hub Summer Slam ist die größte Veranstaltung in der Region Bonn für digitale Innovationen. Beim Summer Slam 2017 vernetzen sich über 900 Gäste miteinander: Gründer, Gründungsinteressierte, Wissenschaftler, Unternehmer, Manager, Macher und Politiker können innovative Geschäftsmodelle und Technologien der Zukunft live und unmittelbar erleben.

Expo, Networking, Party

1. VDI-Fachtagung Innovationsmanagement in der Praxis 2017 München

München, 4. bis 5. Juli 2017

Die 1. VDI-Fachtagung „Innovationsmanagement in der Praxis“ stellt ausgewählte und durch Fallbeispiele konkretisierte Ansätze des modernen Innovationsmanagement vor. Praxisnahe Impulse aus der Anwendung sind dabei das Hauptaugenmerk der Veranstalter.

Digitale Transformation als Chance

forum finance 2017 Hamburg

Hamburg, 5. Juli 2017

Hamburg, das Tor zum Geld – Bei der Vielzahl an Fördermöglichkeiten, jeweils verbunden mit spezifischen Kriterien und Voraussetzungen, ist es äußerst schwierig einen Überblick zu gewinnen und zu behalten. Wie lassen sich also die konkreten Förderchancen einschätzen und welche Programme passen zu den Anforderungen des innovativen Vorhabens? Das forum finance präsentiert euch die wichtigsten Förderprogramme auf regionaler, Bundes- und EU-Ebene.

Richtig fördern lassen

Gründertalk #3 2017 Witten

Witten, 5. Juli 2017

Der Gründergeist Witten präsentiert den zweiten Vortrag zum Thema „Food“! Dieses Mal geht es um eine ungewöhnliche Idee: Insekten essen! Die Gründertalks sind eine Reihe von Vorträgen, die sich jedes Semester einem Thema widmen. In diesem Semester dreht sich alles um „Food“ im Kontext von Gründung und Start Ups.

Das große Krabbeln

Sommer Rooftop Start-Up Event 2017 Berlin

Berlin, 5. Juli 2017

Seid mit dabei, wenn ihr auf der spektatulären Dachterrasse in Berlin-Mitte spannende Einblicke in das Geheimnis bekommt, wie euer Unternehmen erfolgreich wachsen kann und das mittels wichtiger Daten zu euren Kunden und Konsumenten. Spannende Gespräche, Networking, kühle Drinks und Live-Musik – das bekommt ihr alles!

Summer In The City

VEBU Gründungsworkshop Berlin

Berlin, 8. Juli

Ihr plant ein vegetarisch-veganes Café, Restaurant oder Schuhgeschäft? Möchtet einen 100%-pflanzlichen Supermarkt eröffnen oder eine Dienstleistung für den vegan-vegetarischen Markt anbieten? Wer sich selbstständig machen will, ist einer Unmenge an Informationen ausgesetzt und weiß oft nicht, wo er anfangen soll. Der Workshop des VEBU hilft Gründern und Interessiertem sich im Informationsdschungel zurechtzufinden.

Da habt ihr den Salat

Einsendeschluss von Wettbewerben & Awards 2017

Bewerbungen brauchen Zeit, deswegen findet Ihr hier eine Liste von bald ablaufenden Wettbewerben & Awards. Also ran an den Schreibtisch und toi toi toi von Gründerküche…

HVB Gründerinnen-Mentoring Wettbewerb 2017/18

Bewerbungsschluss: 19. Juli 2017

Mit dem HVB Gründerinnen-Mentoring 2017/18 geht die erfolgreiche Initiative des HVB Frauenbeirats in die fünfte Runde. Dabei begleiten erfahrene Unternehmerinnen und Mitglieder des HVB Frauenbeirats Gründerinnen sechs Monate lang auf ihrem Weg in die Selbständigkeit.

Green Alley Award 2017

Bewerbungsschluss: 25. Juli 2017

Zum vierten Mal können sich grüne Startups und junge GründerInnen für den Green Alley Award, Europas Gründerpreis für Ideen der Circular Economy, bewerben. Gesucht werden nicht nur Geschäftsmodelle rund um die Themen Ressourcenschonung, Kreislaufwirtschaft und Recycling, sondern auch Innovationen zum Umgang mit Chemikalien.

StartGreen Award 2017

Bewerbungsschluss: 31. Juli 2017

Pioniere der Green Economy gesucht! Gründerinnen und Gründer im Bereich Klimaschutz und Nachhaltigkeit können sich bis zum 31. Juli 2017 um den StartGreen Award bewerben, den Community-Preis für die nachhaltige Gründerszene.

Darboven IDEE-Förderpreis 2017

Bewerbungsschluss: 31. Juli 2017

Insgesamt 65.000 Euro für die innovativsten Unternehmensgründungen von Frauen – seit 1997 vergibt der Hamburger Kaffeeröster Albert Darboven den Darboven IDEE-Förderpreis. Der Preis ist die einzige nationale Auszeichnung für innovative Ideen für Unternehmensgründungen von Frauen.

KfW-Award GründerChampions 2017

Bewerbungsschluss: 1. August 2017

Seit 1998 zeichnet die KfW Bankengruppe Unternehmen in den ersten fünf Jahren ihrer Geschäftstätigkeit mit dem KfW-Award GründerChampions aus. Für den renommierten Preis können sich Start-ups aller Branchen bewerben, die ihren Sitz in Deutschland haben. Die Teilnahme ist ebenfalls für Gründer möglich, die eine Firma im Zuge der Nachfolge übernommen haben.

EY Start-up Academy Ausschreibung 2017

Bewerbungsschluss: 4. August

Im Rahmen der Start-up-Academy werden die von der Jury nominierten Gründer ab September ein dreimonatiges Programm durchlaufen. Auf rund 30 Veranstaltungen werden sie Investoren, Vertreter von Banken und Unternehmen sowie Fachexperten für Start-ups in der Gründungsphase treffen. Bewerbungen können ab sofort bis zum 4. August eingereicht werden!

Munich Startup Award 2017

Bewerbungsschluss: 15. August 2017

Der Munich Startup Award geht in die zweite Runde. Bewerbt Euch jetzt für den Pitch beim Bits & Pretzels Gründerfestival und nutzt die Chance, unseren Sonderpreis zu gewinnen! Wer sich als bestes Münchner Startup beim Pitch durchsetzt gewinnt 5.000 Euro — und hat die Ehre, den Munich Startup Award von Bürgermeister Josef Schmid auf dem Oktoberfest verliehen zu bekommen.

15. Hessischer Gründerpreis 2017

Bewerbungsschluss: 21. August 2017

Der Hessische Gründerpreis zeichnet jedes Jahr erfolgreiche hessische Gründerinnen und Gründer in den Kategorien innovative Geschäftsidee, mutige Gründung sowie geschaffene Arbeitsplätze aus. Der Preis würdigt die erbrachten Leistungen der erfolgreichen Gründer und startet heute mit der Bewerbeungsphase bis zum 21. August 2017!

Hessischer Website Award 2017

Bewerbungsschluss: 31. August

All­jähr­lich geht der Hes­si­sche Web­site Award an den Start und prä­miert die beste Web­site eines kleinen oder mitt­leren Unter­neh­mens mit Standort in Hessen. Der Award erkennt bran­chen­über­grei­fend die beson­dere Leis­tung von Unter­nehmen an, die sich trotz begrenzter zeit­li­cher und finan­zi­eller Res­sourcen im Online-Wett­be­werb behaupten.

Space Exploration Masters Innovationswettbewerb 2017

Bewerbungsschluss: 8. September 2017

Die Weltraumerforschung bietet großes Potenzial für die Entwicklung zukunftsorientierter Anwendungen, Produkte und Dienstleistungen, die unserer Erde zugute kommen. Deshalb sucht der „Space Exploration Masters“ nach innovativen Geschäftsideen, die für unsere globale Gesellschaft und unser Wirtschaftssystem Vorteile und Mehrwert bieten. Preisgeld: 30.000 Euro!

Gründerwettbewerb – Digitale Innovationen 2017

Bewerbungsschluss: 30. September 2017

Der Gründerwettbewerb ist ein Ideenwettbewerb und unterstützt Unternehmensgründungen, bei denen innovative Informations- und Kommunikationstechnologien zentraler Bestandteil des Produkts oder der Dienstleistung sind. In jeder Wettbewerbsrunde werden bis zu sechs Gründungsideen mit Hauptpreisen von jeweils 32.000 € ausgezeichnet.

