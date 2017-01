Termin-Highlights vom 30. Januar bis 5. Februar 2017

Die Woche geht es für Gründer vor allem ums Lernen – ob im Seminar zu Gründungsformalitäten, beim Start-up Webinar oder beim Vortrag von Karl Wehner, dem Director Business Development des chinesischen Online-Shopping-Riesen Alibaba. Da können zumindest die Frankfurter am Ende der Woche noch etwas ausspannen und sich die Symbiose aus Büro und Kunstraum anschauen.

Gründungsformalitäten und andere Unannehmlichkeiten 2017 München

München, 31. Januar

Ein »MUSS« für alle Gründer noch vor der angestrebten Gründung: Gründungsformalitäten und andere Unannehmlichkeiten. Welche administrativen und steuerlich relevanten Schritte sind für eine gelungene Unternehmensgründung notwendig? Welche Probleme und Fallen gilt es bei den ersten Schritten als Unternehmer zu vermeiden und welchen Pflichten unterliegt das Unternehmen? Im Workshop werden die notwendigen Schritte der Unternehmensgründung erläutert, ein erster Einblick in das deutsche Steuerrecht gegeben und über die Pflichten als Unternehmer aufgeklärt.

Was lernen

13. Deutscher Handelsimmobilien-Kongress 2017 Berlin

Berlin, 01. – 02. Februar

Die Wiederentdeckung der City liegt im Trend. Wo die Mischung aus Shoppen, Arbeiten und Gastronomie stimmt, zieht es die Menschen zum Einkaufen wieder in die Stadtzentren. Gleichzeitig schreitet die Digitalisierung immer weiter voran. Wie es gelingt, beide Welten zu verbinden und neue kreative Handelsformate zu entwickeln, diskutieren renommierte Experten beim 13. Deutschen Handelsimmobilien-Kongress 2017 am 1. und 2. Februar 2017 in Berlin.

Mehr Makeln

E-Commerce Berlin Expo 2017

Berlin, 02. Februar

Das Hauptthema, das auf der Konferenz besprochen wird, beschäftigt sich vor allem mit der internationalen Expansion auf die östlichen Märkte. Karl Wehner, der Director Business Development des chinesischen Online-Shopping-Riesen Alibaba, stellt die Struktur des E-Commerce in China vor und erläutert, wie der Einstieg auf dem chinesischen Markt gelingt. Eine Podiumsdiskussion zum Thema der Expansion auf den ausländischen Märkten ist dazu eine ideale Ergänzung.

Gen Osten

GreenUp Invest Düsseldorf 2017

Düsseldorf, 02. Februar

Seid bei der ersten Ausgabe eines speziell für GreenTech Startups entwickelten Matching Events inkl. Masterclasses am 02. Februar 2017 in Düsseldorf dabei!

Go Green

CupoNation & Rocket Internet „Start-Up“ Webinar 2017

02. Februar

Co-Founder und Managing Director von CupoNation Dr. Andreas Fruth, wird ein globales Webinar in 6 Ländern halten und seine geballte Erfahrung von McKinsey, Rocket Internet und CupoNation mit einbringen. Das Webinar richtet sich an alle Interessenten, die ebenfalls Selbständigkeit anstreben und direkte Einblicke in die e-Commerce Industrie gewinnen möchten. Das Webinar wird auf Englisch gehalten.

Lerne digital

Ausstellung IT’S A GOOD DAY TO HAVE A GOOD DAY 2017 Frankfurt

Frankfurt am Main, 03. – 05. Februar

Vom 03. bis 05. Februar 2017 bespielen 14 KünstlerInnen/Künstlergruppen einige Flächen am Frankfurter Hauptbahnhof. Die dreitägige Gruppenausstellung „it´s a good day to have a good day“ legt ihren Fokus auf eine enge Symbiose zwischen Kunst und Büroraum. Die Ausstellung zielt nicht darauf ab, Kunst einem dekorativen Zweck unterzuordnen, sondern den Künstler ohne Einschränkungen in die primär funktionalen Räumlichkeiten intervenieren zu lassen.

Genieße Kunst