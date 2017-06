Termin-Highlights vom 5. bis 11. Juni 2017

Between the Towers: RegTech Frankfurt 2017

Frankfurt, 6. Juni 2017

„RegTech: Regulation meets (R)evolution“ – so das Thema der neuen Auflage Between the Towers. Keynote Speaker: Florian Reul, Associate und Teil der Innovation Group bei Linklaters. Martin Schönhofer von Schönhofer Sales and Engineering und Moritz Diekmann, Telefonica, sind auch dabei.

TechBrunch Dresden 2017

Dresden, 7. Juni 2017

Der TechBrunch von Target Partners kommt zurück ins Silicon Saxony nach Dresden. In lockerer Atmosphäre diskutieren die VC´s mit Technologie-Gründern über Geschäftsideen und stehen für Fragen rund ums Venture Capital Rede und Antwort. Zur Anmeldung reicht ein kurzer Elevator-Pitch per E-Mail an techbrunch@targetpartners.de – wie immer gilt: In der Kürze liegt die Würze!

RIOT Berlin 2017

Berlin, 8. Juni 2017

In diesem Jahr dreht sich alles um Artificial Intelligence, Internet of Things und Virtual/Augmented Reality. RIOT ist eine internationale und hochkarätige Konferenz, die nicht nur aus Reden und Panels besteht, sondern auch echte Hands-on IoT-Erlebnisse in Workshops und Networking-Sessions bietet.

Fifteen Seconds Festival Graz 2017

Graz, 8. bis 9. Juni 2017

Keine Egos, keine Titel, kein Bullshit. Dafür ein intensives zweitägiges Erlebnis, das dich wachsen lässt. Europas führende Konferenz für Inspiration, Wissentransfer und Networking vereint Wirtschaftstreibende, Kreative und Pioniere zu einer globalen Community.

Die Contra 2017 Düsseldorf

Düsseldorf, 8. bis 9. Juni 2017

Die contra ist gleichermaßen für absolute Profis als auch für blutige Einsteiger geeignet: Denn hier werden aktuelle Strategien vermittelt, die richtungsweisend sind und daher unverzichtbar beim erfolgreichen Ausbau eines Businesses.

TechBrunch Köln 2017

Köln, 8. Juni 2017

In lockerer Atmosphäre diskutieren die VCs über Geschäftsideen und stehen bei Fragen rund um Venture Capital Rede und Antwort. Aufwändige Pitches sind nicht erforderlich. Zur Anmeldung reicht ein kurzer Elevator-Pitch per E-Mail an techbrunch@targetpartners.de – wie immer gilt: In der Kürze liegt die Würze!

jobmesse münsterland 2017

Köln, 10. und 11. Juni 2017

Ob regionaler Berufseinstieg, internationale Karriere, Jobwechsel, gezielte Witerbildung oder Praktikum – bei der jobmesse werden Kontakte geknüft, Karrierepläne geschmiedet und wichtige Weichen für die Zukunft gestellt.

Einsendeschluss von Wettbewerben & Awards 2017

Bewerbungen brauchen Zeit, deswegen findet Ihr hier eine Liste von bald ablaufenden Wettbewerben & Awards. Also ran an den Schreibtisch und toi toi toi von Gründerküche..

Gründerwettbewerb – Digitale Innovationen 2017

Bewerbungsschluss: 30. September 2017

Der Gründerwettbewerb ist ein Ideenwettbewerb und unterstützt Unternehmensgründungen, bei denen innovative Informations- und Kommunikationstechnologien zentraler Bestandteil des Produkts oder der Dienstleistung sind. In jeder Wettbewerbsrunde werden bis zu sechs Gründungsideen mit Hauptpreisen von jeweils 32.000 € ausgezeichnet.

Alle weiteren Events und Wettbewerbe gibt es hier.