Termin-Highlights vom 9. bis 15. Januar 2017

Warum nicht mal größere Brötchen backen im neuen Jahr? Immerhin ist 2017 ein Primzahljahr, ein Lutherjahr, ein Bundestagswahljahr … Macht was draus! Wir wünschen euch maximale Energie bei all euren Vorhaben und stehen euch mit Rat, Tat und den Zutaten für allerlei Erfolgsrezepte gerne zur Seite.

Gründersprechtag: Recht – Steuern – Wirtschaft

München, 9. Januar 2017

Stellt dem Gründercoach Markus Sterl-Stürzer in ca. 90-minütigen persönlichen Gesprächen eure Fragen rund um das Thema Existenzgründung und Fördermöglichkeiten.

Chance 2017

Halle/Saale, 13. – 14. Januar 2017

Sachen-Anhalts größte Bildungs-, Job- und Gründermesse ist die zentrale Anlaufstelle für Schüler, Umschüler, Studenten, Absolventen und potentielle Existenzgründer, um neue Chancen zu entdecken.

Gipfeltreffen 2017 Köln

Köln, 14. bis 15. Januar 2017

Sich beruflich und persönlich zu neuen Höhen aufschwingen – auf dem Gipfeltreffen 2017 erfahren Teilnehmer wie. Der Kongress richtet sich an ambitionierte Unternehmer, Selbstständige und führende Angestellte, denen 15 herausragende Experten am 14. und 15. Januar entscheidende Impulse für ein Erfolgsmindset und mehr Erfolg im Geschäftsleben geben. Auf dem Gipfeltreffen wird dabei auf einen interdisziplinären Ansatz gesetzt, bei dem Persönlichkeitsentwicklung und Motivation genauso wichtig sind wie Business, Marketing und Finanzen.

DLD Conference

München, 15. bis 17. Januar 2017

“…what’s the plan?” fragt die DLD17 und so lautet das Motto für die Konferenz. Startups, Künstler, Unternehmer, Experten und Business Leader treffen sich bereits zum 13. Mal zu den Themen Digitale Transformation und Zukunft des Digitalen Marketings. 150 Top-Speaker und über 1000 Teilnehmer sorgen für eine kreative und inspirierende Atmosphäre!

Einsendeschluss von Wettbewerben & Awards 2017

Bewerbungen brauchen Zeit, deswegen findet Ihr hier eine Liste von bald ablaufenden Wettbewerben & Awards. Also ran an den Schreibtisch und toi toi toi von Gründerküche…

Generation-D Wettbewerb 2017

Bewerbungsstart: November 2016

Die Welt ist voll von kleinen und großen Problemen, die unsere Gesellschaft auf unterschiedliche Art und Weise beeinflussen. Deutschland braucht junge Menschen mit Werten und Visionen, die dort anpacken und sich für unsere Zukunft einsetzen, wo gesellschaftlicher Mehrwert geschaffen werden kann. Menschen wie dich, die GEMEINSAM ANPACKEN! Mithilfe von GENERATION-D werden studentische Projekte gefördert, die innovativ und kreativ aktuelle Probleme in Deutschland lösen. Die ausgezeichneten Projekte sind umsetzbar, generieren einen sozialen Mehrwert und sind auf eine nachhaltige Wirksamkeit angelegt.

start2grow Gründungswettbewerb 2017

Bewerbungsschluss: 9. Januar 2017

Wenn ihr eine innovative Geschäftsidee habt, die ihr realisieren möchtet, dann seid ihr bei start2grow richtig. Als angemeldete Teilnehmerin bzw. angemeldeter Teilnehmer könnt ihr entweder das gesamte Angebot von start2grow nutzen oder euch einzelne Module heraussuchen, die für euch das Richtige sind: Online Coaching Area, individuelle Betreuung durch Mentoren, Events, Kontakte zu Kapitalgebern, Begutachtung des Businessplans und Feedback, Präsentation vor der Jury, wenn ihr zu den TOP 20 des Wettbewerbs zählt

Businessplan Wettbewerb Nordbayern 2017

Bewerbungsschluss: 18. Januar 2017

Die Bewerbung ist für drei Phasen möglich, und erst zum 29. Mai 2017 muss der vollständig ausgearbeitete Businessplan eingereicht werden. Eure Route zum Erfolg: Nutzt als Wettbewerbs-Teilnehmer euer garantiertes Feedback und mehrfache Gewinnchancen! Über BayStartUP könnt ihr euch Zugang zu Know-how, Kontakten und Kapital in Nordbayern sichern. Nach jeder Phase werden Sieger prämiert – dann haben wieder alle Teilnehmer die gleichen Gewinnchancen. Entwickelt und optimiert euren Businessplan schrittweise oder steigt zum für euch passenden Zeitpunkt ein.

Münchener Businessplan Wettbewerb 2017

Bewerbungsschluss: 18. Januar 2017

Die Bewerbung ist für drei Phasen möglich, und erst zum 29. Mai 2017 muss der vollständig ausgearbeitete Businessplan eingereicht werden. Eure Route zum Erfolg: Nutzt als Wettbewerbs-Teilnehmer euer garantiertes Feedback und mehrfache Gewinnchancen! Über BayStartUP könnt ihr euch Zugang zu Know-how, Kontakten und Kapital in der Startup-Szene in München und Oberbayern sichern. Nach jeder Phase werden Sieger prämiert – dann haben wieder alle Teilnehmer die gleichen Gewinnchancen. Entwickelt und optimiert euren Businessplan schrittweise oder steigt zum für euch passenden Zeitpunkt ein.

