Termine und Wettbewerbe für Startups und Gründende vom 7. bis 13. September 2020

Und jetzt zum Wetter: Jeder Sommer ist einmal vorbei, auch dieser. Er scheint zwar immer noch Kraft zu haben, aber so langsam solltet ihr die Badesachen wieder im Schrank verstauen und den einen oder anderen Blick in unseren gut gefüllten Eventkalender werfen.

Online-Seminar: Execution Power – 3. Teil des wayra-Events “Superpowers Reloaded” 2020

Online, 7. September 2020

Die Event-Reihe Superpowers Reloaded beleuchtet die vier Superkräfte zur Steigerung des Startup-Erfolgs. Im dritten Teil geht es darum, wie man in Aktion tritt.

So wird’s gemacht

Rendezvous am Main für gründungsinteressierte Frauen 2020 Frankfurt

Frankfurt am Main, 9. September 2020

Beim “Rendezvous am Main” könnt ihr euch bei einem etwa 20-minütigen Spaziergang mit einer Unternehmerin über Selbstständigkeit und Chancen und Herausforderungen einer Gründung austauschen.

Walk’n’Talk

Pitch Club Developer Edition #59 Bielefeld 2020

Bielefeld, 9. September 2020

Unternehmen und Startups pitchen HR-Konzept, Jobs und Projekte und versuchen die Entwickler für sich zu gewinnen. Die Talente können die Jobs auf Herz und Nieren prüfen.

Entwickler gesucht

Sustainable Fashion Summit Frankfurt 2020

Frankfurt am Main, 10. September 2020

Nachhaltigkeit – Haltung, Engagement und Respekt vor den Ressourcen, Mitarbeitern und Kunden: Ein neues (Öko-)Bewusstsein verändert die Modebranche und steht im Mittelpunkt beim neuen Sustainable Fashion Summit.

Fair geht vor

Digital Fashion Summit Frankfurt 2020

Frankfurt am Main, 10. September 2020

Der Kongress macht deutlich, was sich in Produktentwicklung, Beschaffung und Einkauf und durch die Digitalisierung in der Fashionbranche verändert.

Neue Herausforderungen

Gründerszene HR Day Berlin 2020

Berlin, 10. September 2020

1 Tag, 4 Workshops – hier gibt es geballtes Expertenwissen aus dem Personalbereich.

Faktor Mensch

Online-Event: CX1 Konferenz Digital – Exceeding Customer Expectations 2020

Online, 10. September 2020

Online-Konferenz mit Praxistipps und Insights erstklassiger Speaker zum Thema Customer Experience.

Was erwartet wird

Online, 11. September 2020

Eure Facebook-Seite ist online, oder der Instagram-Kanal erstellt. Der nächste Schritt im Marketing neben der Pflege des Kanals ist, Werbung schalten. Wie geht das? Was muss man beachten? Und wie könnt ihr Ergebnisse und Statistiken nutzen, um Inhalte zu optimieren?

Das Potenzial ausschöpfen

Startup-Woche Düsseldorf 2020

Düsseldorf, 11. bis 18. September 2020

Eine Woche. 120 Veranstaltungen. Und so viel Ideen, Innovationen, Kontakte und Wissen, wie du mitnehmen kannst. Dezentral in Düsseldorf und auch online.

Zukunft am Rhein

Hier könnt ihr eure eigenen Events und Wettbewerbe eintragen.

Einsendeschluss für Pitches, Accelerators, Wettbewerbe & Awards 2020

Bewerbungen brauchen Zeit, deswegen findet Ihr hier eine Liste von bald ablaufenden Wettbewerben & Awards. Also ran an den Schreibtisch und toi toi toi von Gründerküche…

Jetzt aber schnell: Virtual Product Pitch Fight 2020 – Bewerbung

Bewerbungsschluss: 8. September 2020

Zehn Startups, fünf Pitch-Fights, ein Finale – ein Gewinner. Der Gewinner bekommt die Chance, sein Produkt bei Europas größtem Consumer Electronics Retailer zu listen.

Mehr Infos

Pitch auf der VentureCon B2B – Bewerbung

Bewerbungsschluss: 13. September 2020

Bis 13. September können sich Startups aus den Bereichen Mobilität, Energie & Umwelt, Gesundheit oder Industrie & Automatisierung für einen der begehrten Pitch-Plätze auf der VentureCon B2B von BayStartUP bewerben.

Mehr Infos

MakeItMatter-Award 2020 – Bewerbung

Bewerbungsschluss: 15. September 2020

Die EWS Schönau suchen die neue Generation von Energiewendepionieren! Ihr habt ein Startup, das die Energiewende so richtig voranbringt? Ihr denkt die Energiewende dezentral, digital und gemeinschaftlich organisiert? Dann bewerbt euch jetzt für Preisgelder von insgesamt 50.000 Euro.

Mehr Infos

Smart Country Startup Award 2020 – Bewerbung

Bewerbungsschluss: 18. September 2020

Beim Smart Country Award gibt es 10.000 Euro Preisgeld für die innovativsten Startups in den Kategorien E-Government und Smart City.

Mehr Infos

ADLab Startup-Inkubator Frankfurt 2020 – Bewerbung

Bewerbungsschluss: 30. September 2020

ADLab ist ein Startup-Projekt für Berufseinsteiger der Fachbereiche Design, Informatik und Wirtschaftswissenschaften. Der Agentur-Inkubator bietet für ein Jahr kostenlose eigene Büroräume, eigene Infrastruktur und die Möglichkeit der Vernetzung im Rhein-Main-Gebiet.

Mehr Infos

Startup Booster 2020 – Bewerbung

Bewerbungsschluss: 30. September 2020

Der Startup Booster unterstützt junge Gründerinnen und Gründer in Wiesbaden und dem Rhein-Main-Gebiet. Interessenten können sich bis zum 30. September 2020 für den Startup Booster bewerben!

Mehr Infos

Landshuter Gründerpreis 2020 – Bewerbung

Bewerbungsschluss: 19. Oktober 2020

Der Landshuter Gründerpreis wird für herausragende und innovative Geschäftsideen verliehen. Mit der Auszeichnung sollen Unternehmertum und Gründergeist in der Region Landshut und darüber hinaus gefördert und die Zukunft des Wirtschaftsstandorts nachhaltig gesichert werden.

Mehr Infos

Green Alley Award 2020 – Bewerbung

Bewerbungsschluss: 17. November 2020

Der Green Alley Award zeichnet Startups aus, die für eine Circular Economy in Europa kämpfen und fördert damit bahnbrechende Lösungen in den Bereichen Digital Circular Economy, Recycling und Abfallvermeidung, um Abfälle in Ressourcen zurückzuverwandeln.

Mehr Infos

ACHEMA-Gründerpreis 2021 – Bewerbung

Bewerbungsschluss: 30. November 2020

Zum dritten Mal sind unternehmensfreudige Wissenschaftler, zukünftige Gründer und Inhaber von Start-Ups aufgerufen, sich um den ACHEMA-Gründerpreis zu bewerben – erstmals auch international.

Mehr Infos

Alle weiteren Events und Wettbewerbe gibt es hier.