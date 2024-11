Buchhaltungssoftware BuchhaltungsButler im Test | Empfehlung 2024

Belege sortieren, Einnahmen korrekt verbuchen, EÜR oder Bilanz erstellen, die Umsatzsteuer-Voranmeldung abschicken und so weiter und so fort: Buchführung gehört definitiv nicht zu den Lieblingsaufgaben der meisten Unternehmer:innen und Gründer. Deswegen nimmt dir ein gutes Buchhaltungsprogramm die Arbeit zum größten Teil ab: Doch stimmen Theorie und Praxis überein? Wir hatten die Buchhaltungssoftware von BuchhaltungsButler im Test.

BuchhaltungsButler im Test: Darum lohnt sich die smarte Buchhaltungssoftware

Buchhaltung muss nicht kompliziert sein: Die Cloud-Software von BuchhaltungsButler ist intuitiv, einfach und bis zu 76% schneller als die Mitbewerber. Du brauchst keine Vorkenntnisse und erledigst den Großteil der Buchhaltung mit wenigen Klicks – natürlich revisionssicher und GoBD-konform. Durch den höchsten Automatisierungsgrad der Branche behältst du den Überblick über Ein- und Ausgaben und hast mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge in deinem Business.

BuchhaltungsButler im Test: Preise

Bei BuchhaltungsButler kannst du Pakete nach deinen individuellen Bedürfnissen buchen. Die Preise beginnen bei 24,95 Euro pro Monat für das Paket „Vorbucher“. Das Paket „Selbstbucher“ kostet 29,95 Euro pro Monat, das Rundum-Sorglos-Paket „Premium & Teams“ schlägt monatlich mit 49,95 Euro zu Buche.

Gut zu wissen: Die Preise gelten bei einer jährlichen Laufzeit, werden aber monatlich abgerechnet. Die ersten beiden Monate kosten jeweils nur 5 Euro.

Für E-Commerce-Anbieter (79,95 Euro / Monat), Vereine (ab 34,95 Euro/Monat) und Steuerberater (Preis auf Anfrage) bietet BuchhaltungsButler gesonderte Lösungen an. Es ist zudem möglich, BuchhaltungsButler als White-Label Lösung in deinem eigenen Design und unter deiner eigenen Domain zu hosten.

Alle Preise Stand Oktober 2024.

BuchhaltungsButler im Test: Unsere Erfahrungen

Kurz zur Erklärung: Eine gute Buchhaltungssoftware macht die Buchführung einfacher. Sie erspart dir eine Menge Zeit und Aufwand und sie vermeidet Fehler. Die Buchführung mag für die meisten Gründer:innen und Selbstständigen die ungeliebte Tätigkeit und gleichzeitig ein großes Schreckgespenst sein. Das muss aber nicht sein.

Eine Buchhaltungssoftware lohnt sich für die meisten Betriebe. Doch welche Funktionen sollte sie haben? Wir hatten BuchhaltungsButler im Test: Du kannst mit dem Programm quasi die komplette Buchhaltung erledigen, Rechnungen verwalten und manuelle Arbeitsschritte automatisieren. Damit vereinfachst du deine Prozesse und sparst Zeit, die du in dein Business investieren kannst.

Zusammenfassung

BuchhaltungsButler überzeugt mit einem enormen Funktionsumfang und einer benutzerfreundlichen , aufgeräumten Oberfläche.

und einer , aufgeräumten Oberfläche. Gefallen hat uns bei BuchhaltungsButler im Test insbesondere das übersichtliche Controlling-Dashboard . Damit hatten wir stets den Überblick über alle wichtigen KPI’s wie Forderungen, Verbindlichkeiten, Cash Flow etc. Gut zu wissen : Der Auswertungszeitraum lässt sich mit wenigen Klicks anpassen.

. Damit hatten wir stets den Überblick über alle wichtigen KPI’s wie Forderungen, Verbindlichkeiten, Cash Flow etc. : Der Auswertungszeitraum lässt sich mit wenigen Klicks anpassen. Die Buchhaltungssoftware deckt mit der KI-gestützten Belegerkennung , der einfachen Umsatzsteuer-Voranmeldung , dem beleglosen Einnahmen-Überschuss-Rechner , der kompletten Buchführung für Kapitalgesellschaften , der direkten Verlinkung mit deiner Steuerberatung und dem Rechnungsmodul alles ab, was in der Buchhaltung zu erledigen ist. Die Buchhaltung ist GoBD-konform und revisionssicher .

, der einfachen , dem , der kompletten , der direkten Verlinkung mit deiner und dem alles ab, was in der Buchhaltung zu erledigen ist. Die Buchhaltung ist und . Lernfähig und zeitsparend: Die automatischen Funktionen von BuchhaltungsButler sind unschlagbar schnell – die Software hat bei jedem Buchungsvorgang dazugelernt, sodass die Prozesse immer effizienter wurden.

Die automatischen Funktionen von BuchhaltungsButler sind unschlagbar schnell – die Software hat bei jedem Buchungsvorgang dazugelernt, sodass die Prozesse immer effizienter wurden. Sehr gutes Preis-Leistungsverhältnis: 14 Tage kostenlos testen – danach kostet BuchhaltungsButler ab 24,95 Euro/Monat. Gut finden wir die 30-tägige Geld-zurück-Garantie bei der günstigeren Sofortkaufoption.

14 Tage kostenlos testen – danach kostet BuchhaltungsButler ab 24,95 Euro/Monat. Gut finden wir die 30-tägige Geld-zurück-Garantie bei der günstigeren Sofortkaufoption. Bei Wahl der Sofortkaufoption richtet das Team von BuchhaltungsButler in einem kostenlosen Onboarding-Prozess den Account mit dir gemeinsam ein und zeigt dir dabei die wichtigsten Funktionen.

den Account mit dir gemeinsam ein und zeigt dir dabei die wichtigsten Funktionen. Insgesamt sind der Support und die Unterstützung bei Buchhaltungsfragen herausragend. Das Team von BuchhaltungsButler hilft nicht nur bei Fragen zur Software, sondern mit großer Expertise auch bei Fachfragen. Dazu gibt es regelmäßig Einführungswebinare und Sprechstunden, die umfangreiche Wissensdatenbank ist gut gepflegt und wird ständig erweitert. Einmal im Monat kannst du bei einem Monatsabschlusswebinar lernen, wie du den Monatsabschluss korrekt erstellst. Im Steuerberaternetzwerk findest du Steuerberater und Buchhaltungsbüros, die bereits mit BuchhaltungsButler zusammenarbeiten.

BuchhaltungsButler vs. Lexoffice

Belegerkennung mithilfe künstlicher Intelligenz, automatische Plausibilitätsprüfung, intelligente Workflows: BuchhaltungsButler bietet gegenüber Lexoffice einige entscheidende Vorteile sowie einen größeren Funktionsumfang. Wichtig, um gleich gut zu starten: Anders als Lexoffice, bietet BuchhaltungsButler ein professionelles Onboarding an, um deinen Account zu konfigurieren.

Die Funktionen: Was kann BuchhaltungsButler eigentlich nicht?

Intelligente Buchhaltung

Durch den höchsten Automatisierungsgrad der Branche behältst du den Überblick über Ein- und Ausgaben. Sammelfunktionen erledigen einen Großteil der umfangreichen Buchhaltung mit wenigen Klicks. Die smarte Kontierung deiner Belege und Transaktionen automatisiert den größten Teil deiner Buchhaltung.

Rechteverwaltung und Rechnungsfreigabe

Um transparent und effektiv arbeiten zu können, kannst du bei BuchhaltungsButler verschiedene Nutzerprofile mit unterschiedlichen Rechten ausstatten. So hat die Steuerberatung nur Zugriff auf buchhaltungsrelevante Funktionen, Standardnutzer und Assistenten können vom Admin freigegebene Rechnungen bezahlen. Die Rechte können individuell eingeräumt und damit für den jeweiligen Aufgabenbereich der Nutzer angepasst werden.

Buchhaltungsmodi: EÜR vs. Bilanz

BuchhaltungsButler zeigte im Test einen entscheidenden Vorteil gegenüber Mitbewerbern: Die Flexibilität beim Buchhaltungsansatz. Die Software funktioniert sowohl als Einnahmen-Überschuss-Rechner, als auch bei der Bilanzierung mit Nebenbüchern und Kreditoren- und Debitorenkonten. Mit Kontierungs- und Workflow-Regeln löst du von dir festgelegte Prozesse aus.

Anlagebuchhaltung

Anlagegüter können mit der Verbuchung der Rechnung im Anlageverzeichnis erfasst werden. Nachdem Abschreibungsdauer und Restbuchwert definiert wurden, berechnet und bucht die Software die Abschreibungen automatisch im Hintergrund.

Rechnungsprogramm

Mit dem Rechnungsmodul erstellst du einfache und individuelle Rechnungen, Angebote und Gutschriften. Auch wiederkehrende Rechnungen können erstellt werden.

BuchhaltungsButler E-Rechnung

Ab 1. Januar 2025 kannst du in BuchhaltungsButler E-Rechnungen (mit Leitweg-ID) versenden und empfangen. Eine Anbindung an das Peppol-Netzwerk wird realisiert. Bei allen vor dem 01.01.2025 gebuchten Plänen ist dieser Service dauerhaft kostenfrei inklusive.

Beleg- und Zahlungsmanagement

Die selbstentwickelte Belegerkennungstechnologie von BuchhaltungsButler ist führend bei deutschsprachigen Rechnungen. Sie erkennt über 80 Prozent von GoBD-konformen Belegen. Eingangs- und Ausgangsrechnungen werden automatisch sortiert und zugeordnet.

Kostenstellen & Projektbuchhaltung

Transaktionen und Belege lassen sich einfach einer Kostenstelle zuordnen. Dadurch hast du den buchhalterischen Überblick über einzelne Projekte und kannst deren Profitabilität analysieren.

Egal, was anfällt: Du kannst sämtliche Geschäftsvorfälle einfach und direkt zu DATEV übergeben. Gut: Die logische Verknüpfung von Zahlungen und Belegen bleibt erhalten. Dadurch minimierst du den Aufwand bei deiner Steuerberatung.

BuchhaltungsButler Schnittstellen

Paypal, Billie, Amazon, eBay, Stripe, Shopware und Co., CSV-Export und APi – an Schnittstellen herrscht bei BuchhaltungsButler wahrlich kein Mangel. Du kannst zudem mehr als 5.000 Banken und Kreditkarten anbinden.

Für welche Branchen ist BuchhaltungsButler geeignet?

Weil die Cloud-Software intuitiv, einfach und smart ist, eignet sie sich für viele Branchen. Das hat BuchhaltungsButler im Test gezeigt. Du brauchst keine Vorkenntnisse und erledigst den Großteil der Buchhaltung mit wenigen Klicks – und zwar revisionssicher und GoBD-konform.

BuchhaltungsButler Branchenliste

Agenturen

Architekturbüros

Bauunternehmen

Bestattungsunternehmen

Berater und Consultants

Bildung

Dienstleistungsunternehmen

E-Commerce

Einzelhandel

Freiberufliche Tätigkeiten

Frisörsalon

Gastronomie

Gesundheitswesen

GmbHs

Handwerk

Hotels

Logistik

Recht

Softwareunternehmen

Startups

Vereine

Vermietungstätigkeiten

Vermögensverwaltung

BuchhaltungsButler E-Commerce

Auch für die speziellen Bedürfnisse von E-Commerce-Unternehmen bietet BuchhaltungsButler ein umfangreiches Paket an. Extra für den Online-Handel konzipiert, lassen sich damit Warenwirtschaftssysteme, Zahlungsdienstleister, Banken, Kreditkarten und Shopsysteme anbinden. Transaktionen werden automatisch importiert, die Belege abgeglichen und den passenden Konten zugeordnet. Die intelligenten Funktionen nehmen dir den größten Teil der Buchhaltung ab.

BuchhaltungsButler White Label

Interessant für Unternehmen, die bereits branchenspezifische Softwarelösungen, etwa Handwerker-Apps, anbieten und ihr Portfolio erweitern wollen: BuchhaltungsButler ist der einzige Cloud-Anbieter, dessen Technologie in kürzester Zeit in deinem Look & Feel und unter deiner Subdomain aufgesetzt werden kann. Du kannst die Technologie bei Bedarf per API nahtlos in deine Softwarelandschaft einbinden.

BuchhaltungsButler für Steuerberater

Die intelligente Technologie von BuchhaltungsButler ermöglicht Steuerberatungsbüros eine einfache digitale Zusammenarbeit mit Mandant:innen. Die Software erkennt Belege und kontiert die meisten Geschäftsvorfälle automatisiert. Als Tool für die Zusammenarbeit konzipiert, bekommst du Belege und Buchungssätze im DATEV-Format, wodurch der Abstimmungsaufwand sinkt. Als Steuerberater gewinnst du dadurch Zeit und Kapazitäten für mehr Mandate.

BuchhaltungsButler für Vereine

Buchhaltung für Vereine kann auch einfach sein: Die intuitive Cloud-Software von BuchhaltungsButler erfordert minimale Einarbeitung und kann ohne große Buchhaltungskenntnisse bedient werden. Im Paket enthalten sind drei Zugänge sowie die Vereinskontenrahmen SKR49 und SKR42. Diese Sonderkontenrahmen vereinfachen die Vereinsbuchhaltung, weil sie eine detaillierte Abbildung von Spendenkonten oder zweckgebundenen Mitteln ermöglichen.

Gut zu wissen: Ab 1.1.2025 unterstützt DATEV nur noch den SKR42, der bei BuchhaltungsButler bereits integriert ist.

Die meisten Geschäftsvorfälle in Vereinen sind wiederkehrend: BuchhaltungsButler lädt Rechnungen automatisiert hoch und importiert Transaktionen von Banken, PayPal und Kreditkarten. Du erledigst den Großteil der Buchhaltung also mit wenigen Klicks und behältst jederzeit den Überblick über Ein- und Ausgaben.

Für Vereine hat BuchhaltungsButler zudem ein exklusives Angebot: Sie bekommen bei Nachweis der Gemeinnützigkeit dauerhaft 20 % Rabatt auf den regulären Preis.

Fazit

BuchhaltungsButler im Test: Wir sind komplett überzeugt von dem Buchhaltungsprogramm. Die Bedienung ist einfach, die Workflows sind smart und sparen viel Zeit. Zahlreiche Schnittstellen erleichtern die Automatisierung von Buchhaltungsprozessen. Clevere Funktionen für Rechnungen, Bilanzen und das Beleg- und Zahlungsmanagement komplettieren das Rundum-Paket.