5 / 5 ( 1 )

Über vie­le Jah­re hin­weg hat das KfW-Grün­der­coa­ching Grün­dern wert­vol­le Bera­tung ermög­licht – egal ob es sich um Gewer­be­trei­ben­de, Frei­be­ruf­ler oder Soci­al Entre­pre­neurs han­del­te. Als die Finan­zie­rung durch Mit­tel des Euro­päi­schen Sozi­al­fonds (ESF) im Mai 2015 aus­lief, wur­de beschlos­sen, die Bera­tung­för­de­rung neu auf­zu­le­gen und beizubehalten.

KfW För­de­rung gibt es nicht mehr – dafür das Grün­der­coa­ching der BAFA

Seit dem Ende des KfW-Grün­der­coa­ching betreut nun das BAFA (Bun­des­amt für Wirt­schaft und Aus­fuhr­kon­trol­le) ein sehr umfas­sen­des Pro­gramm zur Bera­tungs­för­de­rung für Grün­der und jun­ge Unter­neh­mer, das eben­falls wie­der aus Mit­teln des Euro­päi­schen Sozi­al­fonds gegen­fi­nan­ziert wird. Das Pro­gramm läuft unter dem Namen „För­de­rung unter­neh­me­ri­schen Know-hows“ und rich­tet sich an bereits gegrün­de­te Unternehmen.

Die voll­stän­di­ge Lis­te aller För­de­run­gen des Staa­tes fin­det ihr in den För­der­da­ten­bank des Bun­des. Die wich­tigs­ten fin­det ihr in unse­rem Fach­ar­ti­kel Die 8 wich­tigs­ten För­der­pro­gram­me für Start­ups: Teil­fi­nan­zie­rung durch öffent­li­che För­de­rung.

Wich­ti­ge Vor­aus­set­zung für die BAFA För­de­rung: Ihr müsst bereits gegrün­det haben

Geför­dert wer­den aller­dings nur bereits bestehen­de Unter­neh­men. Für Unter­neh­men in Grün­dung kön­nen die För­de­run­gen nicht in Anspruch genom­men wer­den. Geför­dert wer­den jeweils nur Ein­zel­be­ra­tun­gen, kei­ne Semi­na­re oder Work­shops. Auch gut­ach­ter­li­che Stel­lung­nah­men oder rechts- oder steu­er­be­ra­ten­de Leis­tun­gen sind nicht förderfähig.

Län­der för­dern auch Unter­neh­men vor und in Gründung

Die Bun­des­län­der bie­ten eine Viel­zahl von För­de­run­gen zu Bera­tungs­leis­tun­gen – im Gegen­satz zur BAFA För­de­rung auch für Unter­neh­men vor oder in der Grün­dung. Sie wol­len damit Grün­der auf ihr Vor­ha­ben vor­be­rei­ten und den Erfolg des Unter­neh­mens sichern.

In Baden-Würt­tem­berg gibt es Bera­tungs­gut­schei­ne für Gründungsinteressierte.

Bay­ern bie­tet das Coa­ching vor und nach der Gründung.

vor und nach der Gründung. In Ber­lin wer­den Coa­chingleis­tun­gen in der Vor­grün­dungs­pha­se und das Pro­gramm Coa­ching BONUS angeboten.

In Bran­den­burg bie­ten Lot­sen­diens­te, Grün­dungs­werk­stät­ten und Grün­dungs­ser­vices an den Hoch­schu­len kos­ten­freie Bera­tung an, außer­dem gibt es das Pro­gramm „Inno­va­tio­nen brau­chen Mut – IbM“.

Bre­men hat eine Bera­tung klei­ner und mitt­le­rer Unter­neh­men, ein Coa­ching für Exis­tenz­grün­de­rin­nen und das Bre­mer För­der­pro­gramm für Unter­neh­mens­grün­dun­gen (BRUT).

H.E.I. Coa­ching-Pro­gramm heisst das Grün­der­coa­ching in Ham­burg und

in Hes­sen gibt es die För­der­be­ra­tung Hessen.

För­de­rung von Qua­li­fi­zie­run­gen für Exis­tenz­grün­dun­gen und Unter­neh­mens­nach­fol­gen durch Bil­dungs­schecks gibt es in Mecklenburg-Vorpommern.

Nie­der­sach­sen bie­tet das Pro­gramm Grün­der­freund­li­ches Nie­der­sach­sen, die Bera­tung Unter­neh­mens­nach­fol­ge in Nie­der­sach­sen und wei­te­re Infor­ma­ti­ons- und Qua­li­fi­zie­rungs­an­ge­bo­te für Gründerinnen.

Nord­rhein-West­fa­len hat das Bera­tungs­pro­gramm Wirt­schaft NRW und

Rhein­land-Pfalz das Bera­tungs­pro­gramm für Existenzgründer.

Im Saar­land gibt es Zuwen­dun­gen für Bera­tun­gen klei­ner und mitt­le­rer Unter­neh­men und das Bera­tungs­pro­gramm „akti­ves Risi­ko­ma­nage­ment und Unternehmensnachfolge“.

Sach­sen hat meh­re­re Pro­gramm: Die Mit­tel­stands­för­de­rung – B.I.1 – Grün­dungs­be­ra­tung, die Mit­tel­stands­för­de­rung – B.I.3 – Betriebs­be­ra­tung / Coa­ching, die Mit­tel­stands­för­de­rung – B.I.2 – Kurz­be­ra­tung und die ESF-Richt­li­nie Unter­neh­mens­grün­dun­gen aus der Wissenschaft.

In Sach­sen-Anhalt heisst die Bera­tungs­för­de­rung ego.-START und auch

Schles­wig-Hol­stein hat eine Bera­tung für Existenzgründer.

In Thü­rin­gen gibt es zwei Grün­der­richt­li­ni­en: 2.1 Unter­neh­mens­be­ra­ter und 2.2 Existenzgründerpass.

Eine aus­führ­li­che Lis­te die­ser För­de­run­gen fin­den Sie auf der Sei­te des Bun­des­wirt­schafts­mi­nis­te­ri­ums zu den Län­der­pro­gram­men.

Grün­der­coa­ching – Das wird gefördert

Das Pro­gramm des BAFA fasst die Leis­tun­gen frü­he­rer ein­zel­ner Pro­gram­me nun in einem Pro­gramm zusammen:

För­de­rung unter­neh­me­ri­schen Know-hows durch Unternehmensberatung

Turn-Around-Bera­tung

Grün­der­coa­ching und

„ Run­der Tisch“

Die Leis­tun­gen aller die­ser Pro­gram­me fin­den sich weit­ge­hend im aktu­el­len Pro­gramm gesam­melt wie­der. So wer­den Kom­pe­ten­zen und Leis­tun­gen gebün­delt und kön­nen damit ziel­ge­rich­te­ter und wirk­sa­mer ein­ge­setzt wer­den, gleich­zei­tig steht dem Unter­neh­mer ein umfang­rei­che­res Spek­trum an Leis­tun­gen auf ein­fa­che Wei­se zur Verfügung.

Geför­dert wer­den zunächst ein­mal alle all­ge­mei­nen Bera­tun­gen zu allen wich­ti­gen Unternehmensbereichen:

Bera­tung zu wirt­schaft­li­chen Fragen

finan­zi­el­le Beratung

Bera­tung zu per­so­nel­len Fragen

Bera­tung zu orga­ni­sa­to­ri­schen Fra­gen bei der Füh­rung des Unternehmens

Dane­ben wird die För­de­rung auch für spe­zi­el­le Bera­tungs­leis­tun­gen gewährt, die für ein­zel­ne Unter­neh­men ein The­ma sein können:

Frau­en­geführ­te Unternehmen

Migran­ten­ge­führ­te Unernehmen

Inte­gra­ti­on von Mit­ar­bei­tern mit Migrationshintergrund

Inte­gra­ti­on von Mit­ar­bei­tern mit Behinderungen

Fach­kräf­te­ge­win­nung

alters­ge­rech­te Arbeitsgestaltung

bes­se­re Ver­ein­bar­keit von Fami­lie und Beruf für Mit­ar­bei­ter oder

Nach­hal­tig­keits- und Umweltschutzfragen.

Dazu wer­den auch alle Leis­tun­gen geför­dert, die Unter­neh­men in Schwie­rig­kei­ten ermög­li­chen, wie­der wett­be­werbs­fä­hig und gesund zu wer­den (was frü­her Gegen­stand der Turn-Around-Bera­tung war).

So lan­ge könnt ihr die Coa­ching-För­de­rung nutzen

Grund­sätz­lich ist die Dau­er der Bera­tungs­leis­tun­gen auf den Umfang von fünf Tagen beschränkt. Die Tage kön­nen auch ein­zeln genutzt wer­den. Eine Aus­nah­me besteht für Jung­un­ter­neh­men (bis zu maxi­mal 2 Jah­re am Markt) und Unter­neh­men in Schwie­rig­kei­ten: hier beträgt die maxi­ma­le För­der­dau­er bis zu 6 Monaten.

Höhe der Coaching-Förderung

Die För­der­hö­he rich­tet sich einer­seits nach der Art des Unter­neh­mens, ande­rer­seits nach dem Stand­ort des Unternehmens.

Höhe der För­de­rung für Jungunternehmen

Die höchs­te För­de­rung gibt es für Jung­un­ter­neh­men (alle Unter­neh­men, die bis maxi­mal 2 Jah­re am Markt sind). Hier beträgt die maxi­mal mög­li­che Bemes­sungs­grund­la­ge für die Kos­ten 4.000 Euro, davon wer­den zwi­schen 50 % und 80 % übernommen:

in den neu­en Bun­des­län­dern (außer Ber­lin und Leip­zig) 80% der Kosten

in der Regi­on Lüne­burg 60 % der Kosten

in den alten Bun­des­län­dern, in Ber­lin und Leip­zig 50 % der Kosten

Höhe der För­de­rung von Bestandsunternehmen

Für Bestands­un­ter­neh­men liegt die maxi­mal mög­li­che Bemes­sungs­grund­la­ge nied­ri­ger, näm­lich bei maxi­mal 3.000 Euro. Auch hier rich­tet sich die Höhe der För­de­rung wie­der nach dem Standort:

in den neu­en Bun­des­län­dern (außer Ber­lin und Leip­zig) 80% der Kosten

in der Regi­on Lüne­burg 60 % der Kosten

in den alten Bun­des­län­dern, in Ber­lin und Leip­zig 50 % der Kosten

Höhe der För­de­rung für Unter­neh­men in Schwierigkeiten

Für För­de­rung für Unter­neh­men in Schwie­rig­kei­ten liegt die maxi­ma­le Bemes­sungs­grund­la­ge für Bera­tungs­leis­tun­gen eben­falls bei 3.000 Euro. Über­nom­men wer­den dabei – unab­hän­gig vom Unter­neh­mens­stand­ort – immer 90 % der Kosten.

Grün­der­coa­ching – So funk­tio­niert die Antragstellung

Vor dem Stel­len des Antrags ist ein kos­ten­lo­ses Infor­ma­ti­ons­ge­spräch mit einem regio­na­len Ansprech­part­ner zwin­gend erfor­der­lich. Die zuge­las­se­nen Ansprech­part­ner sind in der Lis­te „Regio­nal­part­ner der Leit­stel­le“ ein­zu­se­hen.

Inner­halb von drei Mona­ten nach dem Gespräch muss die Antrag­stel­lung dann über die Antrags­platt­form des BAFA erfol­gen. Über die Leit­stel­le kommt nach erfolg­ter Prü­fung eine Rück­mel­dung, bei der auch die Bedin­gun­gen für die För­de­rung und das spä­tes­te Datum für die Vor­la­ge eines Ver­wen­dungs­nach­wei­ses mit­ge­teilt werden.

Beson­ders wichtig!

Die Bera­tung darf erst begon­nen wer­den, wenn eine Geneh­mi­gung für den Zuschuss vorliegt!

Wis­sen ist eure Macht

Kaum ein Grün­der hat schon das gan­ze Know how, um erfolg­reich durch­zu­star­ten. Und bevor ihr euch in ein­zel­nen Fra­gen bera­ten lasst, soll­tet ihr dar­über nach­den­ken, in Semi­na­ren, Zer­ti­fi­zie­run­gen und E-Learning Ange­bo­ten fortzubilden.

Kos­ten des Gründercoachings

Was eine Grün­dungs­be­ra­tung kos­tet, ist von eini­gen Fak­to­ren abhän­gig: Neben den Inhal­ten der Bera­tung ent­schei­det über die Kos­ten: Umfang und Zeit­auf­wand der Bera­tung, die Qua­li­fi­ka­ti­on und Erfah­rung des Grün­dungs­be­ra­ters, die eige­ne Unter­neh­mens­grö­ße und Ange­bot und Nachfrage.

Die­se Doku­men­te benö­tigt ihr nach Abschluss der Beratung

aus­ge­füll­tes Verwendungsnachweisformular

For­mu­lar zur EU-KMU-Erklärung

For­mu­lar zur De-minimis-Erklärung

Bestä­ti­gung des regio­na­len Ansprech­part­ners (Leit­stel­le) über das erfolg­te Informationsgespräch

ein Bera­tungs­be­richt

eine Rech­nung des Beratungsunternehmens

Nach­weis des bezahl­ten Eigen­an­teils (Kon­to­aus­zug)