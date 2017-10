Um sich den Her­aus­for­de­run­gen der digi­ta­len Ein­kaufs­welt zu stel­len, muss sich der Han­del qua­si neu erfin­den: „Geschich­ten, Erleb­nis­se & Emo­tio­nen – on-wie off­line“ lau­tet das Mot­to des 5. Hes­si­schen Han­dels­ta­ges am 12. Okto­ber 2017 in Wies­ba­den. Mit Grün­der­kü­che und etwas Glück kommt ihr gra­tis auf die Fach­kon­fe­renz für Grün­der und KMUs im Handel.

Der Han­del muss neu den­ken: Die Digi­ta­li­sie­rung der Gesell­schaft ver­än­dert die Han­dels­land­schaft, tra­di­tio­nel­le Geschäfts­mo­del­le wer­den zuneh­mend infra­ge gestellt. Des­we­gen steht der 5. Hes­si­sche Han­dels­tag am 12. Okto­ber 2017 im Kur­haus Wies­ba­den unter dem Mot­to „Geschich­ten, Emo­tio­nen & Erleb­nis­se – on- wie off­line“ und beschäf­tigt sich inten­siv mit den Her­aus­for­de­run­gen der Digi­ta­li­sie­rung im mit­tel­stän­di­schen Handel.

Hes­si­scher Han­dels­tag: Grün­der fit für die Zukunft machen

Zugleich wid­met sich der Hes­si­sche Han­dels­tag der Erleb­nis­in­sze­nie­rung der Flä­che, dem digi­ta­len Store Design & Sto­ry­tel­ling. Denn ange­sichts eines grund­le­gen­den Wan­dels des Ein­kaufs­ver­hal­ten und ver­än­der­ter Kun­den­be­dürf­nis­se gilt es, eige­ne Stär­ken zu bewah­ren, sich aber auch gleich­zei­tig neu zu erfin­den, um fit für die Zukunft zu sein.

#han­del­neu­den­ken for­dert der 5. Hes­si­sche Han­dels­tag, der am 12. Okto­ber 2017 im Kur­haus Wies­ba­den statt­fin­det. Der Han­dels­tag wur­de vom Han­dels­ver­band Hes­sen-Süd e.V.gemeinsam mit dem Hes­si­schen Wirt­schafts­mi­nis­te­ri­um initi­iert. Die Bran­chen­platt­form für Grün­der und KMU im hes­si­schen Han­del wird auch in die­sem Jahr vom Hes­si­schen Wirt­schafts­mi­nis­ter Tarek Al-Wazir eröffnet.

Das Kauf­haus in der Tasche

Beson­ders für die klei­nen und mitt­le­ren Han­dels­un­ter­neh­men kom­me es dar­auf an, die Chan­cen neu­er Tech­no­lo­gi­en zu nut­zen. Tarek Al-Wazir wuss­te schon im ver­gan­ge­nen Jahr, dass „der Online-Ver­trieb und die damit ver­bun­de­ne Pro­dukt-und Preis­trans­pa­renz den Wett­be­werb für den sta­tio­nä­ren Ein­zel­han­del enorm ver­schärft haben.“ Das größ­te Kauf­haus der Welt tra­ge man schließ­lich in der Tasche mit sich her­um: „Sie kön­nen mit dem Smart­pho­ne alles bestel­len, alles kau­fen, alles lie­fern las­sen und alles bezahlen.“

In den Kolon­na­den des Wies­ba­de­ner Kur­hau­ses beschäf­tigt sich am 12. Okto­ber 2017 ein inter­es­san­tes Pro­gramm mit hoch­ka­rä­ti­gen Refe­ren­ten und span­nen­den Vor­trä­gen mit den Her­aus­for­de­run­gen der Zukunft. Zudem geben Part­ner des Han­dels­ta­ges an Info­stän­den Ein­bli­cke in The­men wie Inno­va­ti­ons­för­de­rung, digi­ta­le Erleb­nis­se, emo­tio­na­les Store Design, Sto­ry­tel­ling, Smart Retail Kon­zep­te, WLAN & Digi­ta­le Stadt, Vir­tu­el­le Schau­fens­ter, Cross-Chan­nel-Payment sowie Zukunftstrends.

Frei­ti­ckets zu gewinnen

Mit etwas Glück könnt ihr gra­tis zum Hes­si­schen Han­dels­tag nach Wies­ba­den. Grün­der­kü­che ver­lost 5 Frei­ti­ckets für die Ver­an­stal­tung. Ihr müsst nur eine E-Mail an gewinnspiel@​gruenderkueche.​de

schrei­ben. Die Gewin­ner wer­den per Mail benach­rich­tigt. Ein­sen­de­schluss ist Mon­tag, 9. Okto­ber 2017 18 Uhr.