Tol­le Idee, per­fekt aus­ge­ar­bei­te­ter Busi­ness­plan – ihr wisst genau, was ihr tut. Dann wisst ihr sicher auch, dass man in Deutsch­land recht wenig unter­neh­men kann, ohne das OK des Staa­tes. Wel­che Geneh­mi­gun­gen und Zulas­sun­gen ihr braucht, erfahrt ihr hier.

Erlaub­nis­pflicht, Zulas­sun­gen, erfor­der­li­che Geneh­mi­gun­gen & Sach­kun­de­prü­fung, Meis­ter­prü­fung, undundund…in eini­gen Fäl­len reicht es nicht, euer Gewer­be in der Gemein­de anzu­mel­den – ihr müsst die Aus­übung eures Gewer­bes auch geneh­mi­gen las­sen. Wann das der Fall ist und wie ihr das macht, erfahrt ihr in die­sem Fachartikel.

Gewer­be aus­üben – Grund­sätz­li­che Erlaubnispflicht

Für eini­ge Gewer­be besteht grund­sätz­lich die Pflicht, vor der Aus­übung um eine Erlaub­nis nach­zu­su­chen­pflicht“. Das Gewer­be darf sonst nicht aus­ge­übt wer­den. Die Erlaub­nis kann an bestimm­te Bedin­gun­gen geknüpft sein (etwa per­sön­li­che Zuver­läs­sig­keit, sach­li­che oder fach­li­che Vor­aus­set­zun­gen). Jede die­ser Bedin­gun­gen muss dann sepa­rat durch ver­schie­de­ne Doku­men­te (poli­zei­li­ches Füh­rungs­zeug­nis, Unbe­denk­lich­keits­be­schei­ni­gung des Finanz­amts, etc.) nach­ge­wie­sen wer­den, um die Erlaub­nis zur Aus­übung des Gewer­bes zu erhalten.

Die Lis­te der erlaub­nis­pflich­ti­gen Gewer­be ist lang, eigent­lich aber logisch. Das der Betrieb einer Pri­vat­kran­ken­an­stalt an eine ent­spre­chen­de Zulas­sung gebun­den ist, erklärt sich (fast) von selbst, auch bei Spiel­hal­len oder Casi­nos ist die bestehen­de Geneh­mi­gungs­pflicht bekannt. Weni­ger bekannt ist, dass auch selb­stän­di­ge Mak­ler, Ver­si­che­rungs­ver­mitt­ler und Finanz- und Ver­mö­gens­be­ra­ter eine Erlaub­nis brau­chen, eben­so wie Bau­be­treu­er und Bau­trä­ger. Eine Über­sicht aller Gewer­be mit Erlaub­nis­pflicht fin­det ihr hier in der Gewerbeordnung.

Wie ihr ein Gewer­be anmel­det, erfahrt ihr in dem Fach­ar­ti­kel Gewer­be­an­mel­dung – so mel­det man ein Gewer­be rich­tig an (inklu­si­ve Gewer­be­an­mel­dung For­mu­lar).

Hand­werks­rol­le & Meisterpflicht

Für Hand­werks­ge­wer­be gel­ten kei­ne Erlaub­nis­pflich­ten, dafür aber bei ins­ge­samt 40 von ihnen eine Meis­ter­pflicht. Das bedeu­tet, wer ein sol­ches Hand­werk selb­stän­dig aus­üben will, muss die Meis­ter­prü­fung abge­legt haben.

Als Ersatz für die Meis­ter­prü­fung kön­nen im Ein­zel­fall auch spe­zi­el­le Aus­bil­dun­gen die­nen, dar­über hin­aus wird die gewerb­li­che Tätig­keit auch oft Grün­dern erlaubt, die jah­re­lang im jewei­li­gen Hand­werk in lei­ten­der Posi­ti­on tätig waren.

Wer alle die­se Vor­aus­set­zun­gen nicht erfüllt, hat dann immer noch die Mög­lich­keit, sich einen Meis­ter im Betrieb anzustellen.

Wel­che Grün­der sich in die Hand­werks­rol­le ein­tra­gen las­sen müs­sen und wie das geht, erfahrt ihr in unse­rem Fach­ar­ti­kel „Basics: So tragt ihr euren Hand­werks­be­trieb in die Hand­werks­rol­le ein“.

Wei­te­re Geneh­mi­gun­gen für Gründer

Wer kei­ne Erlaub­nis­pflicht oder Meis­ter­pflicht erfül­len muss, kann trotz­dem noch eini­ge wei­te­re Geneh­mi­gun­gen benö­ti­gen, um sein Gewer­be aus­üben zu dür­fen. Auch bei erfüll­ter Erlaub­nis­pflicht (oder Meis­ter­pflicht) kön­nen noch zusätz­li­che Geneh­mi­gun­gen gelten.

Lebens­mit­tel & Gas­tro­no­mie: Geneh­mi­gung vom Gesundheitsamt

Wer im Lebens­mit­tel­be­reich oder in der Gas­tro­no­mie gewerb­lich tätig wer­den möch­te, muss auch noch eini­ge Geneh­mi­gun­gen vom Gesund­heits­amt vorlegen.

Das kann zum Bei­spiel eine Beschei­ni­gung über die erfolg­te Beleh­rung vom Gesund­heits­amt über Belan­ge des Infek­ti­ons­schutz­ge­set­zes sein. Dane­ben wer­den oft auch Unbe­denk­lich­keits­be­stä­ti­gun­gen des Gesund­heits­amts für die ein­zel­nen Mit­ar­bei­ter (und natür­lich für die Gewer­be­trei­ben­den selbst) nötig. Dane­ben kann auch eine hygie­ni­sche Prü­fung des Gesund­heits­amts („Hygie­ne­prü­fung“) nötig sein, bevor man die Gewer­be­aus­übung begin­nen darf.

Eine aus­führ­li­che Dar­stel­lung der nöti­gen Geneh­mi­gun­gen durch das Gesund­heits­amt fin­det ihr in unse­rem Fach­ar­ti­kel „Selbst­stän­dig machen als Baris­ta: So eröff­nest du dein eige­nes Café“.

Wie ihr ein Food Start­up grün­det und alle nöti­gen Geneh­mi­gun­gen ein­holt, erfahrt ihr in unse­rem Fach­ar­ti­kel „Food Start­up grün­den – Selbst­stän­dig machen mit Life­style-Lebens­mit­teln“.

Kurio­sum am Ran­de: Heil­prak­ti­ker müs­sen sich übri­gens vom Gesund­heits­amt auch selbst amts­ärzt­lich unter­su­chen las­sen, um ihren Beruf aus­üben zu dür­fen. Die Pra­xis­räum­lich­kei­ten wer­den dann danach vom Gesund­heits­amt geprüft.

Vor­schrif­ten zum Arbeits- und Umweltschutz

Die Über­prü­fung, ob arbeitschutz- oder umwelt­schutz­recht­li­che Vor­schrif­ten ein­ge­hal­ten wer­den, obliegt der Gewer­be­auf­sicht. Dazu kom­men noch eini­ge Vor­schrif­ten zum Ver­brau­cher­schutz, die die Gewer­be­auf­sicht eben­falls regel­mä­ßig prüft, beson­ders bei erlaub­nis­pflich­ti­gen Gewerbebetrieben.

In eini­gen Fäl­len sind von der Gewer­be­auf­sicht schon im Vor­feld Geneh­mi­gun­gen mit vor­zu­le­gen, um gewerb­lich tätig wer­den zu dür­fen. Infor­miert euch dar­über also am bes­ten schon im Vor­feld bei eurer jeweils zustän­di­gen Gewerbeaufsicht.

Bele­ge über Sach­kun­de­prü­fun­gen oder Unterrichtungen

Bei ein­zel­nen Gewer­ben müs­sen aus­rei­chend fach­li­che Qua­li­fi­ka­tio­nen nach­ge­wie­sen wer­den, bevor man gewerb­lich tätig wer­den darf. Eine Mög­lich­keit, einen sol­chen Nach­weis zu erbrin­gen, sind Sach­kun­de­nach­wei­se oder die Bele­ge über erfolg­te Unter­rich­tun­gen bei der IHK. Wer eine ent­spre­chen­de fach­li­che Aus­bil­dung mit­bringt und nach­weist, oder eine aus­rei­chend lan­ge Zeit in dem Beruf gear­bei­tet hat, kann manch­mal auf die Unter­rich­tung oder Sach­kun­de­prü­fung verzichten.

Sach­kun­de­prü­fun­gen braucht ihr bei fol­gen­den Gewerben:

Güter­ver­kehr (Berufs­kraft­fah­rer)

Gefahr­gut­trans­por­te

Waf­fen- und Munitionshandel

Not­fall­ret­tung und Krankentransporte

Per­so­nen­trans­port­ver­kehr (Omni­bus­be­trieb und Taxi- sowie Mietwagenverkehr)

Ver­si­che­rungs­ge­wer­be (Ver­si­che­rungs­ver­mitt­lung) und Bewachungsgewerbe

Arz­nei­mit­tel­ver­kauf im Ein­zel­han­del (hier geht es um frei ver­käuf­li­che Arz­nei­mit­tel etwa in einem Super­markt oder Reformhaus)

Die Prü­fungs­ge­büh­ren kön­nen durch­aus beträcht­lich sein – in man­chen Fäl­len wer­den 150 Euro für die Prü­fung und für jede Wie­der­ho­lung ver­langt, wenn man die Prü­fung beim ers­ten Mal nicht besteht.

Geneh­mi­gung für Mak­ler, Bau­trä­ger und Baubetreuer

Für die­se Gewer­be ist eine zusätz­li­che Geneh­mi­gung der jewei­li­gen Kreis­ver­wal­tung erfor­der­lich. Hier ist eine beson­de­re Geneh­mi­gung, näm­lich eine Gewer­be­er­laub­nis nach § 34c GewO erfor­der­lich. Der Hin­ter­grund: Da Kun­den die­ser Berufs­grup­pen beson­de­re Sicher­hei­ten benö­ti­gen, wer­den hier ins­be­son­de­re per­sön­li­che Zuver­läs­sig­keit und geord­ne­te Ver­mö­gens­ver­hält­nis­se abgefragt.

Geneh­mi­gung für Nicht-EU-Bür­ger als Gründer

Als Nicht-EU-Bür­ger braucht ihr in Deutsch­land gene­rell eine Geneh­mi­gung, um über­haupt gewerb­lich tätig wer­den zu kön­nen. Dane­ben kön­nen even­tu­ell noch wei­te­re Geneh­mi­gun­gen im Ein­zel­fall erfor­der­lich sein. Infor­miert euch dar­über am bes­ten bei den jewei­li­gen zustän­di­gen Stellen.